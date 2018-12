Raymond Timothée MACKITHA nous a quitté le 23 décembre 2018 à Brazzaville

Au Lycée AUGAGNEUR de Pointe-Noire, il prépare et obtient le Concours d’entrée à l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) de MBOUNDA à DOLISIE. Trois ans après, il en sort avec un Certificat de Fin d’études d’Ecole Normale (CFEEN). Affecté dans la région des Plateaux en septembre 1971-1972, il exerce dans les écoles d’OSSA et de l’Entente (1972-1973) avant d’être muté à Mont-Belo dans la BOUENZA (1973-1974).

Reclassé Professeur de Collège, il sera affecté successivement au collège de MADINGOU (1974-1975); aux collèges de TALANGAÏ (1975-1977) et d’APPLICATION (1977-1978) à BRAZZAVILLE.

Parallèlement à sa fonction de Professeur, il s’inscrit à la Faculté des Lettres de l’Université de Brazzaville et à la Faculté de Droit d’où il sort avec une Maîtrise des Lettres Modernes et une Licence en Droit Public (1978-1979).

En France où il arrive en 1982, il prépare et soutient une thèse de Doctorat en Lettres Modernes à l’Université de Paris IV Sorbonne en Avril 1987.

L’autre cursus le conduit à l’obtention d’un DEA en Sciences Politiques à l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris II Panthéon (1985-1986).

Depuis le 15 janvier 1990 il exerce au sein du système éducatif français comme professeur des lettres, histoire géographie, français, connaissance du Monde contemporain et d’Education civique, juridique et sociale.

l’Institut de Droit International et des Relations Internationales de MEGALOU &

Engagé en Politique dès 1969 dans l’Union Générale des Elèves et Etudiants Congolais (UGEEC), Syndicat autonome, il décide de créer un Parti Politique dénommé le FRONT UNI des REPUBLICAINS CONGOLAIS (le FURC), le 30 avril 1994 à Rouen en France.

