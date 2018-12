MANIFESTE POUR LE FÃ‰DÃ‰RALISME AU CONGO-BRAZZAVILLE : PROJET D’UNE CONSTITUTION FÃ‰DÃ‰RALE. Par David LONDI

» Manifeste pour le fédéralisme au Congo » se compose de deux livres. Le « Livre I » revient sur le bilan de l’Etat-Nation depuis l’indépendance sur les plans politique, économique, social et sécuritaire. Il revient sur les drames humains, l’instrumentalisation du tribalisme pour conquérir ou se maintenir au pouvoir et met en évidence que la devise « Unité – Travail – Progrès » n’est pas une donnée mais une promesse non tenue en 60 ans d’indépendance. Le Congo, une Nation introuvable.

Le « Livre II », dernière partie, propose un projet de Constitution fédérale qui décrit la définition des quatre Etats fédérés proposés : Etat du Septentrion regroupant la Likouala, la Sangha, la Likouala et les deux Cuvettes ; l’Etat du Sud-Centre qui comprend les Plateaux, le Pool et la Bouenza ; l’Etat du Sud maritime avec le Kouilou, le Niari et la Lékoumou et l’Etat fédéré de Brazzaville. Il décrit les différents échelons : les Pouvoirs et Compétences de l’Etat fédéral, de l’Etat fédéré, du District et de la Commune ; les Institutions (Assemblées bicamérales à chaque échelon, le Conseil fédéral, les Tribunaux, la Cour des Comptes, l’Armée et la Police) et les fonctions de solidarité : Allocation / Redistribution pour minimiser les hétérogénéités entre les Etats-fédérés.

Diffusé le 29 décembre 2018

