Le tyran Sassou Nguesso: toujours égal à lui-même, dans le mensonge !

On peut détester, ignorer ou aimer monsieur Sassou Nguesso, le président tyran du Congo-Brazzaville, mais il faut vraiment lui reconnaître un mérite dans deux choses : l’art de la maîtrise du mensonge officiel et des promesses, et d’autre part l’art de l’auto- satisfecit absolu et permanent. Dans son adresse du 29 Décembre 2018, il a décrit le Congo être dans une situation flatteuse qui est soit bonne soit très prometteuse pour ses populations. On se croirait en Suisse !

Depuis Décembre 1979 jusqu’à ce Décembre 2018, c’est-à-dire 41 ans, exceptés les années 1991-1996, monsieur Sassou se livre toujours au même et constant exercice : l’autosatisfaction dans des discours toujours lénifiants. Par le mensonge martelé et presqu’abusif. Et des promesses en majorité jamais tenues ! Plus le mensonge est gros et répété, mieux il passe. Le tyran Sassou nous a livré le même plat ce 29 Décembre 2018 : l’autosatisfaction dans un cadre linguistique et mensonger trop bien habillé. Un Congo où tout ou presque va bien ! Comment un homme, à plus de 75 ans, ne peut-il pas arriver à se faire une petite intro-inspection pour se faire une auto-évaluation et un petit examen de conscience ! C’est quand même incroyable et pathétique de la part d’une personne disant aimer son peuple. On se souvient de l’auto-critique de feu Omar Bongo du Gabon vis-à-vis de son propre régime en 2005.

Ce 29 Décembre 2018, une fois encore, le président du Congo, pendant 1 heure, toujours dans ses costumes cadrés, a livré, devant un parterre de « commis » tous et toutes acquis à sa cause et l’écoutant comme on écoute le prêtre à la messe de dimanche, son “état de la nation”. Un discours de 19 pages qui dépeint un pays de merveilles, de réussites, de success-stories, de lait, de fleurs, de miel, de vaches grasses, de papillons émerveillés. Tout jeune africain sachant lire ou écouter le français et capable de tenir pendant 1 heure à écouter ce discours se croirait dans un paradis non virtuel (s’il vit au Congo) ou s’empresserait de rejoindre ce paradis s’il vit en dehors du Congo. Plus besoin pour ces jeunes donc de chercher à immigrer vers les cieux de moins en moins accueillants pour ne pas dire hostiles de l’hémisphère nord.

Un discours, comme toujours, trop plein et fleuri de phrases trop merveilleuses (merci les conseillers artistes !), illustrant des résultats concrets, des réussites totales ou à venir, des promesses à ne point douter. Mais que de supercheries tant ce discours est – à l’instar de tous les autres – aux antipodes des réalités quotidiennes vécues par les populations congolaises dans leur majorité. Pas un mot sur ce que les congolais attendent d’essentiel : leurs conditions de vies de tous les jours comme le chômage de masse des adultes et des jeunes, le manque d’éducation adéquate, les pénuries de tous les jours, les répressions et privations de tous genres, ou les conditions réelles de travail de ceux et celles qui ont la charge de former la jeunesse de ce pays ou les structures fonctionnelles des administrations. Aucun chiffre sur la santé, sur l’école dans ce pays de près de 5 millions d’habitants où l’analphabétisme regagne presque du terrain partout.

Malgré la triste réalité venant des constats sur la situation des pays de l’Afrique subsaharienne là où la pauvreté extrême des populations est en augmentation constante, et le Congo B ne fait pas exception à cela, le président de ce pays s’arc-boute dans le déni de ces faits. Il dépeint un pays où les populations sont heureuses et joyeuses de vivre. Arrive-t-il vraiment à faire un petit tour à l’intérieur des quartiers avoisinants ses plus proches collaborateurs comme Ngamakosso, Talangai, Mikalou, Ouenzé ? Je n’y crois pas.

D’après un rapport récent de la Banque Mondiale, on relève qu’alors que l’extrême pauvreté recule presque partout dans le monde, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne a progressé de façon nette ces dernière années. Et dites nous alors comment ce Congo mielleux du tyran Sassou réussit-il à échapper à cette situation. Du rapport, on lit: “L’extrême pauvreté est de plus en plus concentrée en Afrique subsaharienne en raison du ralentissement de la croissance, des problèmes liés aux conflits et à la faiblesse des institutions, et de l’incapacité à tirer parti de la croissance pour réduire la pauvreté. L’Afrique subsaharienne compte aujourd’hui la majorité des pauvres de la planète et, contrairement à la plupart des autres régions du monde, leur nombre total augmente. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté y est passé d’environ 278 millions en 1990 à 413 millions en 2015. Alors que le taux moyen de pauvreté y était d’environ 41 % en 2015, il était inférieur à 13 % dans les autres régions . Sur les 28 pays les plus pauvres du monde, 27 se trouvent en Afrique subsaharienne, et les taux de pauvreté y sont supérieurs à 30 %. En somme, l’extrême pauvreté est de plus en plus un problème subsaharien. Les difficultés rencontrées par les pays africains sont en partie liées à leur forte dépendance à l’égard des industries extractives, qui ont de faibles retombées sur les revenus des pauvres, à la prévalence des conflits et à leur vulnérabilité ; Les pauvres ont souffert de multiples privations, notamment de niveaux de consommation faibles et d’un manque d’accès à des services d’éducation et des services d’infrastructure de base .” ( http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/10/17/nearly-half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day)

Encore, dites nous par quel miracle le Congo – dépeint comme un Eldorado par son dictateur président usurpateur – échappe-t-il à cette situation et donc ne s’inscrit pas sur la liste de ces 28 pays !

Les données relatives au rapport sus-cité s’étalaient jusqu’en 2015. Or, après la récolte de ces données, les prix des matières premières notamment issues des industries extractives comme le pétrole se sont davantage effondrés entre 2015 et 2016 avant un léger redressement à partir de 2017. Ce qui donc a automatiquement engendré une aggravation des situations macro et micro économiques des états dépendants de ces matières comme le Congo, après la récolte de ces données. Venez donc voir et comprendre de vous-mêmes la situation actuelle et réelle de ce pays.

Education : Quand on a l’amour d’une famille ou d’une nation, alors on les éduque. Quand on veut tuer une famille ou une nation, alors on prive ses membres de l’éducation. Dans un discours de 19 pages, nulle part n’est mentionné le mot “ éducation ”. Sassou a horreur de la bonne éducation des jeunes congolais. Voilà pourquoi il n’a jamais rien entrepris de sérieux dans ce pays pour redresser les choses sur le plan éducatif. Tout vient de l’éducation. Toute évolution dans une société humaine est fille de l’éducation. Rien n’échappe à cette réalité.

La réalité du domaine éducatif au Congo est tout simplement un cauchemar. De l’école primaire jusqu’à l’université Marien Ngouabi (du reste la seule du pays : un record en Afrique après 60 ans de pseudo-indépendance.) A Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Owando, …, les salles des classes des écoles publiques sont toutes au-delà des capacités de leur accueil. Aucun enseignant, même le plus dévoué, ne peut raisonnablement enseigner et former les enfants dans ces conditions cauchemardesques. En dehors de ces grands centres urbains, donc à l’intérieur du pays, l’école congolaise est presqu’à l’arrêt. Toutes les écoles primaires – lorsqu’elles sont ouvertes – sont à la charge des enseignants non formés, non qualifiés qui sont eux aux dépends des parents d’élèves eux-mêmes analphabètes ou semi- illettrés et dépourvus de moyens dans tous les sens du terme. A titre illustratif, venez ici et faites un tour sur l’axe Owando – Etoumbi – Kellé : comptez le nombre des écoles primaires ouvertes et le nombre d’enseignants formés en fonction dans ces écoles ! Vous aurez le tournis.

Dette : On nous parle de la construction de l’institut technologique d’Oyo par la coopération des chinois ! Bingo ! Mais à quel prix, en réalité ? Encore des dettes, des dettes, et toujours des dettes ! Le Congo croule déjà sous une dette – officielle – avoisinant (estimation du FMI) 10 milliards de US dollars (soit plus de 5,600 milliards de F cfa), représentant en réalité plus de 130% de son Produit Intérieur Brut. Et cela, 10 ans après avoir bénéficié de l’initiative PPTE, qui a effacé plus de la moitié de sa dette (Merci la corruption internationale ! ) Et aussi à noter que cette initiative PPTE se donnait au Congo alors que ce pays encaissait des surplus rentières lorsque les prix du baril du pétrole étaient alors au pic des 140 ou 150 dollars. Mais la réalité de cette dette pourrait être toute autre et vraisemblablement plus grave que celle qui nous est officiellement présentée. Lire : https://www.financialafrik.com/2018/12/28/congo-les-dessous-dune-dette-chinoise/

Sur le plan de la santé , tout le monde ou presque sait la situation des structures sanitaires publiques à Brazzaville, Pointe-Noire, et autres centres urbains. Inutile de remplir cette page par des redites. La construction et mise en service de l’unité d’hémodialyse à l’hôpital général Lucie Omar Bongo d’Oyo peut sembler un plus, certes . Mais pour ceux et celles du domaine, nous savons tous qu’une dialyse se fait normalement une fois par mois. Le plus grand nombre de malades des insuffisances rénales se trouve hélas, pas à Oyo, mais à Brazzaville, Pointe-Noire. Il nous faudra donc chaque mois voir des malades faire une distance de plus de 1500 km (au bas mot) en aller-retour pour aller bénéficier d’une dialyse, et à quel coût tout cela (transport et hébergement compris !). Dans une récente interpellation du gouvernement, un jeune député du PCT (heureusement !) demandait au 1 er ministre Mouamba Clément comment expliquer que l’hôpital de Talangai (plus petite structure) générait plus de recettes que le grand centre hospitalier le CHU (CH-Tue) de Brazzaville ! Pathétique, ce Congo qui réussit si bien ! Ce président semble manifestement ne pas aimer sincèrement les congolais.

La question qui peut raisonnablement trotter dans les têtes de ceux et celles qui écoutent ce type est la suivante : A quand la fin de ces mensonges, de ces promesses de vent et de ce gangstérisme en politique dans un pays où les gouvernants ont tellement généré des inégalités accentuant le mal-vivre ensemble ?

De la corruption : Depuis les années 1980, presque chaque année, Sassou Nguesso promet toujours aux congolais la lutte contre la corruption. Souvenez-vous de la « lutte contre les anti-valeurs » de 2016 et 2017. Et presque chaque année, le niveau de corruption dans ce pays enregistre des progrès. Son neveu et éternel ministre Bouya est cité dans tous les rapports comme étant un des grands maîtres ordonnateurs de la corruption au Congo. Ses enfants, épouse et neveux sont plus riches que l’Etat congolais. Toutes les enquêtes ( globalwitness.org ; congo-liberty) de corruption sur la gestion du pétrole congolais par le clan Sassou et ses affidés (dont certains anciens représentants du FMI comme Yaya Moussa) sont des preuves que les discours de Sassou pour lutter contre la corruption ne sont que du vent. De qui se moque-t-on en réalité ? Du peuple !

Dans l’art de faire des promesses jamais tenues, Sassou Nguesso semble aussi imbattable. Non seulement vis-à-vis des congolais dont il se moque sans fin depuis 40 ans, mais même à l’international ! Souvenons-nous que lors d’une récente visite d’Etat en Chine, pour bien duper et plaire à ses partenaires chinois, il avait promis – droit dans ses bottes – la convertibilité directe du yuan chinois avec le Franc cfa depuis Brazzaville. Même dans le mensonge avec ses partenaires les plus assidus, il ne se gêne presque pas car il semble toujours sortir gagnant !

2018 n’a pas échappé aux coutumes du dictateur avec ses “sujets congolais”. Nous ne sommes si sûrs que les parents des jeunes gens tués – délibérément par des agents jamais punis – dans les commissariats de police à Brazzaville (Chacona) et Pointe-Noire en 2018 ont regardé ou écouté ce discours d’enchantement sur l’état du Congo. Et les victimes des éboulements à Ngamakosso ou à Moukondo ne voudront pas considérer ce discours comme un décor de promesses, mais comme l’arrivée enfin de la petite Suisse chez eux. Tant mieux ! Mais les pluies ayant suivi immédiatement le « discours de bienfaisance » et qui ont causé d’autres éboulements et inondations partout à Brazzaville ont manifestement douché les rêves de ceux qui ont cru à ce discours lénifiant.

Justin Obéla

Diffusé le 31 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

