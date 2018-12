DES NOMINATIONS TRIBALES AUX DOUANES ET AUX IMPÃ”TS : GUENOLE MBONGO KOUMOU ET LUDOVIC ITOUA.

Guénolé MBONGO KOUMOU et Ludovic ITOUA ont été nommés, respectivement directeur général des Douanes et des droits indirects et directeur général des Impôts, le 27 décembre 2018, par le tyran Sassou-NGuesso.

Signalons que les heureux élus sont tous originaires de l’ethnie de Sassou-NGuesso, quoi de plus normal au pays de MARIEN, où est consacré l’Apartheid ethnique, dans toutes les nominations civiles et militaires.

Vive le Suprémacisme ethnique !

La Rédaction.

Diffusé le 31 décembre 2018, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter