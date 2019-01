NOÃ‹L EUGÃˆNE BALLAY Â« Lâ€™infatigable bÃ¢tisseur africain Â»

Il est des explorateurs ou administrateurs coloniaux qui par leur empreinte, dévouement, implication et affection pour le continent auront marqué l’histoire de l’Afrique. Certes, ce ne sont pas toujours les hommes pris individuellement qui façonnent celle-ci, mais d’aucuns leur donnent un cachet et une orientation particulière.

Noël Eugène BALLAY est de ceux-là. Né à Fontenay sur Eure, près de Chartres, le 14 Juillet 1847, au sein d’une famille de cultivateurs beaucerons aisée, il obtint successivement haut la main, le baccalauréat ès lettres en 1864, et le baccalauréat ès sciences en 1865. Cette polyvalence lui permit de se présenter à l’école Polytechnique, surnommée l’X, en raison de la prépondérance des mathématiques dans la formation. Polytechnique est un des fleurons de l’élite scientifique française.

Polyvalence qui le prédestina aussi à une autre école élitiste, l’école Normale Supérieure. Victime des aléas des concours, il fut recalé à la première, ce qui le dissuada sans doute de se présenter à la seconde. Il se consolera avec la prestigieuse école de médecine de Paris.

La guerre Franco-prussienne de 1870, le contraignit à mettre ses études entre parenthèses et à s’engager dans le premier bataillon de la garde nationale de son département d’Eure et Loir.

Auréolé du grade de sergent-chef une fois la guerre terminée en 1871, Ballay reprit ses études de médecine. La même année, il franchit la première marche des concours d’externe des hôpitaux de Paris mais échoua à la seconde censée lui ouvrir les portes de l’internat.

Alors qu’il est jeune médecin de la Marine, en 1875, une annonce parue dans la presse va faire basculer le cours de son destin. En voici un extrait : « Monsieur de Brazza a terminé ses préparatifs pour l’accomplissement de la mission d’exploration en Afrique Équatoriale que lui a confiée le ministre de la Marine ; il n’attend plus pour partir, que d’avoir trouvé un jeune médecin qui consente à l’accompagner ».

Très intéressé, Noël Eugène BALLAY prit de vitesse tous les candidats et ne se contenta pas que de répondre favorablement à cette annonce. Audacieux, il se rendit sur les lieux, 66, rue Mazarine à Paris, siège du ministère de la Marine où il rencontra de Brazza, le convainquant de l’incorporer dans son équipe en tant que jeune médecin auxiliaire. Cet épisode fut révélateur de la personnalité de Ballay et de sa volonté et envie d’aventure et d’exploration, ce que ne manqua pas de confirmer la soutenance de sa thèse de doctorat plus géographique que médicale. Ce ne fut pas le fruit du hasard si celle-ci s’intitula : « Quelques mots sur L’Ogooué, le Bas-Congo et les avantages qu’ils offrent pour le commerce » Prédisposé à une carrière dans l’administration coloniale, Ballay fut avec Dechavanne, un des compagnons de de Brazza, représentant la France à la conférence de Berlin en 1885, qui consacra le partage de l’Afrique.

Nommé lieutenant-gouverneur du Gabon en 1886, à la fois simple et modeste, comme l’écrivit A Terrier : « Il fuyait l’éloge et nul n’a été plus opposé à la réclame » que lui, Libreville lui doit son tout premier jardin d’essai, créé pour initier les indigènes à l’agriculture à un moment où ce territoire et celui du Congo ne faisaient qu’un. Il y fonda aussi de nombreux centres de santé, preuve qu’en dépit de ses fonctions d’administrateur, il était toujours préoccupé par les questions de santé publique. Pris d’affection pour le continent, il fut très proche des populations dont il avait la charge. Il fut notamment très lié à certaines familles, ce fut le cas de celle de son cuisinier, Tchidimbo, et celle de Pouaty, un proche ascendant de monseigneur Louis Mbuyu Portella, évêque de Kinkala, au Congo-Brazzaville dont j’ai recueilli le témoignage. Il démissionna en 1889 suite à un désaccord avec de Brazza, sur la gestion de la colonie. Promu gouverneur en 1890, dans les Rivières du Sud , c’est ainsi qu’on nommait la Guinée à l’époque, il emmena avec lui les deux jeunes Congolais. Je renvoie les lecteurs à l’article que j’ai consacré à monseigneur Raymond Marie Tchidimbo et accessoirement Jean-Marie Pouaty sur le site de Congo-liberty, au mois d’Avril 2018.

Fidèle à sa réputation de bâtisseur infatigable, il créa la ville de Conakry et fut à l’origine des grands travaux d’urbanisation de la ville et du port. Il joua également un rôle essentiel dans l’ouverture des premières routes, la promotion et la construction du chemin de fer entre la Guinée et le Niger, sous la direction du capitaine de génie Salesses. Très bon gestionnaire de sa colonie, il obtînt de ses supérieurs hiérarchiques, l’octroi d’une autonomie budgétaire pour sa colonie, le faisant apparaître comme un gouverneur général adjoint de l’AOF (Afrique Occidentale Française) . Installé à Dakar au Sénégal, capitale de la fédération, celui-ci avait la haute main sur l’ensemble des territoires ouest-africains. Ballay avait d’ailleurs assuré l’intérim à plusieurs reprises du gouverneur général, Chaudié, qui dût donner sa démission suite au déclenchement de la fièvre jaune qui sévissait au pays de la « Teranga », décimant notamment une partie de la population européenne en 1900. Cette grave épidémie qui frappait le Sénégal mit le ministre des colonies, Albert Decrais, dans une situation très inconfortable quant à la nomination d’un nouveau gouverneur général, dans les conditions sanitaires sus-décrites. Un pis-aller fut donc proposé à Ballay, candidat à la succession, celui d’accepter le poste avec résidence non pas à Dakar mais à Conakry. La réponse de Ballay, le 06 Août 1900 fut sans appel : « Dans les circonstances présentes, le devoir du gouverneur général, surtout quand il est en même temps médecin, est d’être au Sénégal et non à Conakry. Ce serait pour moi une grande honte d’aller me mettre à l’abri, abandonnant les autres au milieu du danger… ».

Arrivé à Dakar le 18 Août 1900, il mena lui-même le combat contre l’éradication du fléau, jusqu’au 26 Février 1902, date à laquelle il décéda, emporté par la fièvre jaune pour les uns, par une affection diabétique pour les autres, tel que le soutint N Broc.

Depuis 1958, date de l’indépendance de la Guinée, il ne reste plus aucune trace du monument érigé en sa mémoire. Il semble qu’un monument ait été érigé aussi en sa mémoire à Okoyo, dans l’Alima, au Congo-Brazzaville, en 1954, et réhabilité en 1959 en présence de deux ministres du président Youlou, Faustin Okomba et Christian Jayle d’après Michel Pautasso, auteur des photos numérisées envoyées à la bibliothèque de Chartres.

Attristant pour ces deux pays qui ont comme dénominateur commun, le déni de leur passé et le refus de se doter d’une mémoire.

Que reste-t-il alors aujourd’hui de son passage en AEF et en AOF ? Une rue à Brazzaville porte son nom, tandis qu’à Dakar, un monument près de la gare lui rend hommage au même titre que William Ponty, Joost Van Vollhoven, François Clozel, les quatre prestigieux gouverneurs généraux de l’AOF.

En France, les villes de Chartres et de Fontenay sur Eure, sa ville natale se sont associées entre Juillet et Novembre 2017 pour honorer sa mémoire. Plusieurs expositions et conférences ont eu lieu, retraçant l’itinéraire de ce Beauceron, animé notamment par Lydie Delanoue, historienne, auteur d’un bel ouvrage « Ballay avec ou sans de Brazza ». Chapeau bas pour cet Africain au grand cœur qui a tant œuvré pour le continent et qui finalement se sera sacrifié pour son bien-être.

LIONEL GNALI

Diffusé le 02 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

