VOEUX de MODESTE BOUKADIA aux PEUPLES du CONGO pour 2019

Modeste BOUKADIA adresse ses vœux à tous les Peuples du Congo en rappelant la souffrance et les injustices que subissent les populations notamment celles du Pool pour lesquelles la 31ème Session de l’UPR des Nations unies a recommandé le 14 novembre 2018 l’arrêt du génocide qui sévit dans la région du Pool. Il rappelle toutes les décisions que la Commission des droits de l’Homme des Nations unies a recommandé au gouvernement de Denis Sassou Nguesso de s’y plier. Modeste Boukadia exhorte que les sacrifices et les souffrances qu’endurent les prisonniers politiques dans les prisons de Ouesso, d’Impfondo, de Brazzaville et de Pointe-Noire doivent se muer en ciment de la concorde nationale. Il dénonce les conditions inadmissibles de leur incarcération par la gouvernance ignoble qui n’a d’autre choix que de se soumettre aux décisions de l’ONU : c’est le droit international qui triomphe et qui fait plier cette dictature abjecte. Modeste BOUKADIA dénonce la gestion frauduleuse avec une corruption généralisée qui a engendré la faillite de l’Etat par le pillage des ressources financières du CONGO au lieu de les redistribuer à la population congolaise à qui l’on jette pour survivre 1,5 $ par an et par personne. Modeste BOUKADIA appelle les Peuples du Congo à exiger la Conférence Internationale et le soutenir dans cette démarche pour aboutir à l’Unité du Pays et à l’Union Nationale comme le souhaitaient les Pères-Fondateurs de la République. La Conférence Internationale est, selon le président du CDRC, est la solution la mieux adaptée pour réinitialiser la République du Congo de jure du 28 Novembre 1958 pour mettre en place les conditions d’une gouvernance démocratique.

