Tsaty-Mabiala, le bouffon Ã  la solde du dictateur Sassou-Nguesso, amuse les Congolais.

Il ne se passe pas un jour sans que Pascal Tsaty-Mabiala ne dise des bêtises. Taupe identifiée et reconnue comme telle au sein de l’IDC-FROCAD, ce bouffon à la solde du dictateur Sassou-Nguesso n’avait pas hésité, comme son acolyte Brice-Parfait Kolélas, à valider le hold-up éléctoral orchestré par leur serviteur, le dictateur Sassou-Nguesso.

Opportuniste, calculateur, léger et sans convictions, Tsaty-Mabiala a toujours entretenu des liaisons incestueuses et dangereuses avec le dictateur Sassou-Nguesso. Il a troqué la bataille de la restauration de la démocratie dans notre pays contre un plat de lentilles (Chef d’une pseudo opposition). Ou plus exactement contre des nguiris.

Jouant parfaitement son rôle de diversion, il s’est invité le 29 décembre dernier sur le plateau du journal télévisé de télé foufou. Dans une posture qui frôle le ridicule, il feint de noter un manquement au monologue du tyran de Mpila : les congolais attendraient que l’assassin du cardinal Emile Biayenda accorde le pardon au général du peuple, Jean-Marie-Michel Mokoko, et à Okombi Salissa.

Quelle mouche a donc piqué ce bouffon ? Il parle pêle-mêle de remise de peine, d’amnistie générale ou d’abandon de charges en faveur des deux figures emblématiques qui, même privées de liberté refusent de se plier à la tyrannie de mwana Poro-Poro.

Si Tsaty-Mabiala avait un peu de culture juridique, il aurait dû savoir que dans un régime démocratique, le président de la République n’accorde pas de remise de peine et n’abandonne pas les charges qui pèsent sur les individus. Cette prérogative est dévolue d’une part, dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté à l’administration pénitentiaire (remise de peine), et par le juge d’instruction (abandon des charges).

Comment le bouffon Tsaty-Mabiala, peut-il comprendre ses principes élémentaires de droit, alors qu’ils sont bafoués au quotidien par son serviteur Sassou-Nguesso ?

Les congolais attendent, ni plus, ni moins, la libération sans conditions de tous les prisonniers politiques et d’opinions injustement incarcérés dans les geôles de la DGST ou à l’insalubre maison d’arrêt de Brazzaville.

Tsaty-Mabiala devrait demander au dictateur Sassou-Nguesso, que Kiki, Bouya, Ebata, Ndenguet et autres soient présentés à la justice. Que le bourreau du bord de l’Alima dise où sont passés les 14.000 milliards des générations futures ?

Pourtant, les signes annonciateurs de la fin de la dictature de Sassou-Nguesso sont perceptibles. Et Tsaty-Mabiala navigue à contre-courant. Nous savons tous qu’il a toujours apporté de l’eau au moulin du système répressif mis en place par le dictateur Sassou-Nguesso.

N’en déplaise à la glouterie de Tsaty-Mabiala, qui, après avoir trahi Lissouba, sert de bouclier à celui qui incarne les anti-valeurs dans notre pays, que la Nation congolaise n’existe plus. Son mentor, Sassou-Nguesso l’a fait voler en éclats en créant trop d’animosités et de frustrations dans le pays. Tribaliste jusque dans la moelle épinière, il a dressé les congolais les uns contre les autres. La domination ethnique des siens qui occupent tous les postes de l’appareil de l’Etat en est l’illustration. La véritable Nation congolaise est à construire avec d’autres acteurs porteurs de vraies valeurs.

Certes, le chemin à parcourir est long pour nous débarrasser du dictateur Sassou-Nguesso, et d’éradiquer son système qui nous étouffe depuis près de quarante ans.

Pour soigner la fièvre, il faut identifier ses symptômes. Dans notre cas, le symptôme de tous nos maux est connu : Sassou-Nguesso. Il ne sert donc à rien de croire qu’un dialogue organisé par un voleur-criminogène, plébiscité par le bouffon Tsaty-Mabiala, serait bénéfique pour le pays. Accepter d’y participer serait une trahison.

La longévité du dictateur Sassou-Ngueeso ne s’explique que par notre propre attitude, nos trahisons, l’inconstance et la fragilité d’individus comme Clément Mouamba, Parfait Kolélas et Tsaty-Mabiala qui mangent dans les mains sales du bourreau de Mpila.

Qu’à cela ne tienne, une fois de plus, le dictateur Sassou-Nguesso a montré aux yeux de tous les congolais ses lacunes en lecture. L’on ne s’étonne pas qu’il ait sabordé le système éducatif. Tel est un marmot pris les doigts dans un pot de confiture, le dictateur Sassou-Nguesso a été Incapable de lire correctement et distinctement un discours écrit par son nègre de service.

N’en déplaise au bouffon Tsaty-Mabiala qui est la honte des congolais épris de changement, qui pensent à tous nos morts partis trop tôt et pour rien, que le train de la libération du Congo est lancé. Préparez-vous, Tsaty-Mabiala, à vous suicidé, ou à l’exil.

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 04 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter