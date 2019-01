Le Congo-Kinshasa sâ€™imposera-t-il comme la locomotive dans la conquÃªte des droits dÃ©mocratiques en Afrique centrale ?

A la fin des années 1990 les processus démocratiques amorcés en Afrique centrale avaient suscité de vives espérances. Des élections transparentes et crédibles avaient consacré en 1992 le sacre de Pascal LISSOUBA au Congo-Brazzaville et Ange Félix PATASSE en Centrafrique. Cependant, à la fin des années 1990, ces expériences avaient été stoppées par l’irruption des régimes issus des restaurations autoritaristes au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Cameroun et en République Démocratique du Congo (RDC).

L’expérience de la Conférence Nationale Souveraine du Congo-Brazzaville de 1991, transformée en Assemblée constituante empruntée au modèle français des Etats généraux de 1789, et qui fût l’acte fondateur du républicanisme congolais, effraya les dictateurs d’Afrique centrale et des chancelleries occidentales à la remorque de puissantes multinationales. Il fallait endiguer la contagion venue de Brazzaville et siffler la fin de la « récréation ». La boîte de Pandore fût ouverte, le moment de l’histoire fût propice à la confiscation des libertés fondamentales des peuples d’Afrique centrale par des dictateurs baignant continument dans le sang humain.

Depuis plus de 20 ans les peuples d’Afrique centrale sont privés de droits démocratiques, les élections étant systématiquement entachées de fraude massive doublée d’annulation physique des citoyens comme au Congo-Brazzaville et au Gabon en 2016.

Toutefois, l’élection présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC peut être porteuse d’une nouvelle séquence historique marquée par la reconquête des droits démocratiques par les peuples d’Afrique centrale.

Cependant, ce rêve semble (ait) s’éloigner, mais beaucoup y ramène dans un contexte historique où se joue l’avenir de la République Démocratique du Congo (RDC) et de l’Afrique centrale. Puisque, d’une part, pendant le processus électoral, les méthodes répugnantes du régime de Joseph KABILA traduisibles par les crimes de sang contre les militants de l’opposition, les intimidations et la coupure du réseau Internet à l’approche de la publication des résultats électoraux, ont laissé augurer de lendemains qui déchantent. La forte tentation du régime à vouloir tripatouiller les suffrages ne laissant point de doute.

D’autre part, le peuple fortement paupérisé de la RDC est à la croisée des chemins pour avoir subi le martyrologue pendant des décennies, tant son sous-sol regorge d’immenses minerais. L’élection du 30 décembre 2018 lui offre opportunément une occasion de se réapproprier ses droits démocratiques confisqués. Il est fort tentant de penser qu’il ne se laissera pas voler sa victoire si la « Kabilie se laisse aller à un braquage électoral. D’autant que le 3 janvier 2019 la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) a publiquement déclaré que « les données en sa possession consacrent le choix d’un candidat comme Président de la République ». Occurrence est faite au candidat Martin FAYULU qui est largement arrivé en tête sur la foi des procès-verbaux des bureaux de vote compilés par les 41000 observateurs de la CENCO et les équipes des partis d’opposition.

A l’approche de l’annonce des résultats par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), la tension est palpable et nul ne peut prévoir ce qu’il adviendra dans l’hypothèse où le candidat du régime sortant, RAMAZANI SHADARY, est déclaré vainqueur par la CENI.

Le spectre des émeutes de Léopoldville du dimanche 4 janvier 1959 n’a jamais été aussi proche depuis 60 ans.

On se voit contraint de puiser dans l’histoire, l’interroger pour établir le lien entre les événements de Léopoldville du 4 janvier 1959 et ceux qui pointent à l’horizon à Kinshasa en ce mois de janvier 2019.

Le spectre, mais aussi la similitude frappante des dates, des mois et des chiffres. Ce hasard étonnant et interrogateur doit interpeller le Président sortant, Joseph KABILA, et les caciques du régime. Ceux-ci, emportés par la volonté de réaliser un hold-up électoral en faveur de SHADARY RAMAZANI, ont visiblement évacué de leur stratégie le peuple de la RDC, donc la principale composante autour de laquelle devait s’articuler logiquement l’analyse. Ce qui aurait permis d’apprécier l’impact du peuple congolais sur les événements à venir.

L’histoire vient d’autant au secours de l’analyse en ce mois de janvier 2019 que le dimanche 4 janvier 1959 Léopoldville, peuplé de 400 000 habitants, est calme au réveil. Mais, personne n’imagine que trois événements sans lien apparent vont progressivement s’interpénétrer, s’entremêler dans la journée et se combiner cumulativement pour accélérer l’histoire du Congo-Belge et de l’Afrique coloniale. Quelques jours auparavant, à la fin du mois de décembre 1958, au cours d’un meeting à forte mobilisation à Léopoldville, Emery Patrice LUMUMBA, le leader du Mouvement National Congolais (MNC), galvanise dans un élan nationaliste et patriotique une foule conquise et hilare.

Cette mobilisation du MNC inquiète les autorités belges, mais aussi Joseph KASA VUBU, rival de LUMUMBA et Président de l’Alliance des Bakongos (l’ABAKO). Pour contrarier son rival, KASA VUBU sollicite de l’administration une autorisation pour l’organisation d’une manifestation politique à Limété le dimanche 4 janvier 1959. Mais, le Bourgmestre belge interdit le meeting pour prévenir les troubles à l’ordre public.

En dépit de cette interdiction, KASA VUBU et plusieurs dirigeants de l’ABAKO dont Antoine KINGOTOLO, Raphael BATSHIKAMA, Fulbert LUYEYE et Raymond BIKEDI tentent de braver l’autorité coloniale belge. Ils se rendent au lieu de la manifestation dans l’après-midi. Au même moment, à moins d’un kilomètre du rassemblement des militants de l’ABAKO, le match de football opposant l’équipe de MIKADO au V. CLUB vient de se terminer au stade Baudouin dans le quartier de Kalamu. L’addition est très lourde pour V. CLUB, l’équipe la plus populaire de Léopoldville, de ce que son gardien s’est retourné à trois reprises pour extraire le ballon du fond des filets. La sentence est sans appel, 3-0 en faveur de MIKADO. Mauvais perdants, des fanatiques de V. CLUB rouent de coups des supporteurs de MIKADO. S’ensuit une bagarre rangée entre les deux camps. Parallèlement, non loin du stade un automobiliste belge accompagné de son épouse fauche un piéton congolais, celui-ci proteste, mais il est giflé par le belge sous les yeux médusés des bagarreurs des équipes de MIKADO et V. CLUB. Face à cette scène stupéfiante créant un vif émoi, les bagarreurs taisent subitement leurs querelles et se ruent vers le couple belge, lequel est passé à tabac. Et, portés par un réflexe frénétique de groupe, les émeutiers, rapidement rejoints par les militants de Joseph KASA VUBU et de Patrice LUMUMBA, foncent vers le centre-ville et les quartiers de la GOMBE et NDJILI habités majoritairement par les européens et les belges. Les congolais s’en prennent avec une rare violence aux belges et aux européens, lesquels sont séquestrés, leurs maisons et leurs commerces sont pillés, saccagés et tantôt incendiés, des femmes belges sont violées. Des symboles de la colonisation belge et de ses missions religieuses sont vandalisées.

Léopoldville est en colère, la frustration ruminée sous forme de dissidence et d’apparente docilité pendant des décennies éclate au grand jour. La violence anti-belge s’étend comme une trainée de poudre sur toute la ville. Pendant quatre jours, du 4 janvier au 8 janvier 1959, Léopoldville est en feu et en sang. On déplore une cinquantaine de morts, tous des congolais tués par balle par l’armée coloniale.

Contraints d’échapper à la furia et à la colère des congolais, les belges quittent précipitamment Léopoldville pour se réfugier à Brazzaville où ils sont hébergés au Lycée Savorgnan De BRAZZA à BACONGO. L’armée coloniale procède à plusieurs arrestations dont celle de Joseph KASA VUBU qui sera placé sous écrou pendant deux mois.

Les images de scènes de violence à Léopoldville sont largement diffusées par la presse occidentale et des Etats-Unis. L’exécutif belge et toute la Belgique sont en émoi. Le 13 janvier 1959, le visage défait et grave, le Roi BAUDOUIN prononce un discours historique dans lequel il expose l’engagement de la Belgique à « conduire sans atermoiements funestes mais sans précipitation inconsidérée les populations congolaises vers l’indépendance ».

Le mot « indépendance » est lâchée pour la première fois par les plus hautes autorités belges. Dans la foulée, la Table Ronde congolo-belge de Bruxelles est convoquée du 20 janvier 1960 au 20 février 1960. Elle posera les jalons de l’indépendance du Congo-Belge, laquelle interviendra le 30 juin 1960.

Les émeutes de Léopoldville ont bouleversé non seulement la Belgique mais aussi la France. Celle-ci est obligée d’accélérer la décolonisation de l’Afrique Noire francophone. Des événements avant-coureurs plaidaient déjà en ce sens, comme la guerre d’Algérie, la guerre d’Indochine et la résistance menée par l’Union des Populations du Cameroun (UPC) dans la région de la Sanaga Maritime en pays Bassa et à l’Ouest du Cameroun en pays Bamiléké.

Cela dit, 60 ans plus tard, jour pour jour, après avoir accéléré la décolonisation de l’Afrique Noire en janvier 1959, Kinshasa peut-t-il s’imposer en ce mois de janvier 2019 comme la locomotive dans la (re)conquête des demandes démocratiques des peuples d’Afrique centrale ? Ces peuples étant liés par une communauté des destins et se battent continument depuis des décennies pour s’affranchir de sanglantes dictatures. Cette partie d’Afrique étant le plus grand concentré de dictateurs au monde.

Certes, janvier 2019 n’est pas janvier 1959, tout semble éloigner ces deux séquences historiques, mais beaucoup y ramène. Puisqu’il s’agit du même territoire, Léopoldville en 1959 devenue depuis Kinshasa. Autrement dit, l’histoire aime à se répéter, elle est « l’atelier mystérieux de Dieu » écrivait GOETHE. Elle se plait d’autant à bégayer avec une pointe d’ironie qu’elle reproduit, suivant les époques des événements similaires sur les mêmes territoires avec des acteurs différents. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Le 4 janvier 1959, le peuple congolais s’est soulevé contre l’occupation belge. 60 ans plus tard, en ce mois de janvier 2019, il est en butte à un régime liberticide qui a confisqué les richesses nationales. D’ailleurs, celui-ci est accusé par l’élite congolaise d’être le concepteur intellectuel du pillage d’immenses minerais de la RDC avec la complicité des multinationales. Instruits par des dizaines de milliers morts congolais à l’est du pays, des leaders comme Justine MPOYO KASA VUBU et Honoré NGBANDA, très médiatisés, multiplient de violentes déclarations contre « le régime KABILA et ses complices rwandais et occidentaux ».

Cela étant, la RDC, et particulièrement Kinshasa, sa capitale, se retrouvent à la croisée des chemins dans l’attente de la publication des résultats de l’élection présidentielle. Celle-ci, pourtant prévue le 6 janvier 2019, a été reportée. Et, ce, dans un contexte où le régime KABILA veut imposer par la fraude électorale son candidat, RAMAZANI SHADARY. Mais, le temps semble jouer contre sa posture devenue suicidaire face à un peuple remonté comme une pendule et décidé de se libérer des chaines de l’oppression.

Par ailleurs, la forte mobilisation partisane du peuple congolais sous forme d’effet entonnoir autour de l’opposant Martin FAYULU laisse présager d’âpres luttes sur fond de violences meurtrières dans la période postélectorale dans l’hypothèse où la CENI désignerait le candidat du régime comme le vainqueur de l’élection. De Butembo à Kinsangani en passant par Lubumbashi les meetings à forte affluence de Martin FAYULU ont mis en lumière la circonstance que le peuple de la RDC n’est pas disposé à laisser la « Kabilie » lui voler sa victoire et les joies y afférentes. De surcroit, les procès-verbaux compilés donnent tantôt des scores à la soviétique à Martin FAYULU dans les régions de l’Equateur, le Bas-Congo, le Haut-Congo, le Katanga, le Bandundu et dans certaines circonscriptions du Maniema pourtant bastion électoral supposé de RAMAZANI SHADARY.

Tel un rouleau compresseur porté par un élan citoyen et nationalitaire, le candidat Martin FAYULU est devenu une figure emblématique incarnant l’espoir et l’espérance de dizaines de millions de congolais qui sont autant de virtuels fantassins prêts à en découdre avec l’armée de KABILA. Martin FAYULU s’est imposé comme le fédérateur de toutes les composantes de la société congolaise, le réceptacle autour duquel transitent toutes les frustrations et les humiliations cumulées par ce peuple martyr de la RDC pendant des décennies.

A la veille de la publication des résultats des présidentielles la tension est palpable et nul ne peut prévoir ce qu’il adviendra dans l’hypothèse où le candidat du régime, RAMAZANI SHADARY, est déclaré vainqueur par la CENI. L’horizon est des plus sombre.

Le spectre du 4 janvier 1959 n’est probablement plus une simple vue de l’esprit mais une réalité qui semble se dessiner. Elle prend corps tous les jours, au point que le régime a anticipé cette hypothèse en inscrivant les violences contre les partisans de Martin FAYULU dans la perspective d’un rapport de forces qu’impliquera la période postélectorale. Les dernières déclarations de Joseph KABILA et Lambert MENDE sont instructives en ce sens. Cependant, l’évolution de la récente de l’actualité renseigne aussi que la chute du régime KABILA n’est plus une hypothèse improbable.

Cela dit, les émeutes du 4 janvier 1959 ont marqué un tournant dans l’histoire pour avoir accéléré la décolonisation du Congo-Belge et de l’Afrique Noire. Comme en 1959, en ce mois de janvier 2019, Kinshasa retient son souffle dans une phase historique cruciale susceptible de consacrer pour la première fois dans l’histoire de l’ancien Congo-Belge une transmission pacifique du pouvoir entre un président sortant et un candidat démocratiquement élu.

Sous cet angle, les regards des peuples d’Afrique centrale sont tournés vers cette ville capitale et ses 15 millions d’habitants qui sont autant de virtuels combattants de la liberté susceptibles de faire basculer l’histoire des peuples du sous-continent, comme en janvier 1959, dans l’hypothèse d’un soulèvement populaire suscité par un braquage électoral au crédit de RAMAZANI SHADARY.

Il est évident que les potentats d’Afrique centrale et leurs fanatiques, tous en rupture historique avec le temps présent, souhaitent ardemment la victoire de RAMAZANI SHADARY pour se donner bonne conscience et trouver une source de « légitimation » à leur gouvernance hautement criminelle.

Au contraire, la victoire de Martin FAYULU par les urnes ou à la suite d’un soulèvement populaire va galvaniser les peuples d’Afrique centrale. Dans cette hypothèse, l’effet domino ne sera plus une simple vue de l’esprit. Les prises de la Bastille dans leur version tropicale peuvent se multiplier à moyen ou long terme dans toutes les capitales des pays d’Afrique centrale.

Toutefois, deux hypothèses s’imposent quant à l’avenir du peuple de la RDC et des peuples d’Afrique centrale.

La première hypothèse est celle de la « victoire » de RAMAZANI SHADARY doublée de la répression sanglante contre les manifestants et l’arrestation d’opposants. Cette « sortie » de crise viendrait au secours des régimes dictatoriaux d’Afrique centrale sous forme de prime au renforcement des appareils répressifs contre leurs peuples.

La deuxième hypothèse est celle du soulèvement populaire suscité par la publication des résultats donnant pour vainqueur par fraude, SHADARY RAMAZANI, le candidat du régime. Cette hypothèse n’est plus une simple de vue de l’esprit, elle n’est pas improbable.

Le risque d’un soulèvement populaire semble d’autant se dessiner tous les jours que le peuple de la RDC semble décidé à ne pas se faire voler sa victoire, d’autant que sa forte mobilisation autour du candidat Martin FAYULU a accéléré la décomposition du champ politique au débit du camp présidentiel de Joseph KABILA.

En conclusion, une question se pose : Kinshasa peut-elle s’imposer comme le point de départ de nouvelles mutations géopolitiques en termes d’expression démocratique et citoyenne des peuples d’Afrique centrale ? Cette réalité n’a jamais été aussi proche au regard des dernières évolutions de l’actualité de la RDC.

Cependant, l’échec de Kinshasa, qui sera aussi celui des peuples d’Afrique centrale, à la suite d’un passage en force du régime KABILA va consacrer et consolider le schéma de Yaoundé, Djaména, Brazzaville et Libreville, celui de la fraude électorale doublée de la confiscation des droits démocratiques des peuples d’Afrique centrale.

Telles sont les interrogations qui s’imposent à l’analyste et aux observateurs à quelques jours de la publication des résultats d’une élection présidentielle dont le débouché sera décisif à la fois pour les peuples opprimés de la RDC et ceux d’Afrique centrale.

Par Roger MVOULA MAYAMBA

Juriste

Diffusé le 06 janvier 2019

