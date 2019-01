ETHIQUE DU KÃ‰BÃ‰-KÃ‰BÃ‰ ET PROMOTION DU LEADERSHIP CHEZ LES MBOSI DU CONGO

Ce livre analyse le lien entre l’éthique et le leadership, à travers le mythe du Mouvement ou de l’Immortalité des sociétés traditionnelles. Il présente le cas du Kébé-kébé, société traditionnelle de la tribu Mbosi du Congo, dont les valeurs éthiques ont des implications pratiques sur la formation du dirigeant et l’exercice du leadership au service de l’amélioration continue de la performance de la cité et des organisations modernes.

Emmanuel Okamba est docteur habilité à diriger les recherches en sciences de gestion. Maître de conférences des universités, il est spécialiste de la finance, du contrôle de gestion et de la gestion des ressources humaines.

Source : Harmattan

