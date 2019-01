Plaidoirie pour lâ€™installation du fÃ©dÃ©ralisme au Congo

Par David LONDI.

Le Congo est un Etat en faillite dans tous les domaines qui a perdu toute crédibilité nationale et internationale, la dignité et la souveraineté économique. La marche forcée vers l’Etat-nation a échoué après 60 ans d’existence, 1/10ème (LCI) de la population sacrifié, un fossé entre les ethnies élargi qui éloigne tout dialogue interethnique franc et une économie en déroute. Mes propos sont corroborés par les différents indicateurs publiés, ci-dessous, par l’université de Sherbrooke dans « Perspectives Monde ». Même si cet indicateur n’est pas le plus efficient, le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et services d’un pays pendant une année. Il illustre l’importance de l’activité économique d’un pays. Cependant, la valeur du PIB en dollars courants peut être trompeuse de plusieurs manières, en particulier lors de comparaisons entre deux ou plusieurs années. D’abord, parce qu’elle peut être gonflée à cause de l’inflation (ou l’inverse à cause de la déflation). C’est pour cette raison que l’on a souvent recours au PIB en dollars constants, c’est le cas ici.

Indicateur sur l’Inégalité : part des revenus pour les 10% les plus riches de 2005 à 2011. Cet indicateur représente la part des revenus ou de la consommation accaparée par les 10% des ménages les plus riches. C’est un indicateur très utile pour cerner la question de la répartition de la richesse dans un pays. Dans un cas de parfaite égalité, chaque bloc 10% de la population recevrait 10% de la richesse. Quand ce pourcentage atteint 30%, cela signifie que la portion la plus riche de la population obtient trois fois la part qu’elle aurait obtenue dans un cas de parfaite égalité. Cette statistique est à mettre en relation avec celle qui vise à comprendre la situation du 10% le plus pauvre.

Indicateur sur l’Inégalité : part des revenus pour les 10% les plus pauvres de 2005 à 2011. Cet indicateur représente la part des revenus ou de la consommation accaparée par les 10% des ménages les plus pauvres. C’est un indicateur très utile pour cerner la question de la répartition de la richesse dans un pays. Dans une situation de parfaite égalité, chaque bloc de 10% des ménages recevrait 10% de la richesse. Plus le pourcentage est proche de zéro, plus cette portion de la population reçoit une maigre part de la richesse produite. Pour y voir plus clair, il convient de mettre cette statistique avec son équivalent pour le 10% le plus riche. Cet état de faits est aussi bien décrit dans le livre « Brazzaville aux carnassiers », chez l’Harmattan.

L’échec patent de l’Etat-nation est mis en évidence par ces 3 graphiques. Le premier montre une croissance presqu’exponentielle du PIB de 1960 à 2010 quand, en même temps, la pauvreté évolue avec presque la même vitesse dans le sens opposé. Pendant ce temps, 90% des Congolais sont devenus de plus en plus pauvres parce que la richesse nationale est accaparée par 10% des citoyens. Ces données sont confirmées par les publications des Paradise et Panama Papers qui relèvent que 9 milliards de dollars environ ont été détournés dans ce pays par 10% de la population. Cette situation n’est possible qu’en l’absence de contrepouvoirs démocratiques, provoquée par la nature du système politique qui installe un monarque à la tête du pays disposant de tous les leviers politiques, financiers et militaires. Sous les Tropiques, ces monarques se transforment en petits dictateurs.

Le monarque actuel dure aussi longtemps au pouvoir parce qu’il dispose d’une base sociale qu’il réactive de temps à autre depuis 1977 (« Bakongos ba bomi Marien ») ; en 1999 avec le discours de Talangaï et l’installation d’un patronage ethnique par affinités ethniques au détriment de la méritocratie depuis 1970 (OBUMITRI : Oligarchie Bureaucratique Militaro Tribaliste), laissant ainsi sur le carreau des milliers de cadres compétents capables de relever les défis auxquels le pays est confronté. Cette philosophie d’exclusion par tribalisme primaire montre ses limites quand le dictateur s’aventure à recruter dans la haute administration des cadres d’origine étrangère. Ces faits tuent l’Etat unitaire. La manifestation la plus explicite de cet état de fait, c’est la non mobilisation des quartiers nord lors du mot d’ordre de désobéissance civile, bonne initiative malgré l’impréparation, lancé en 2016 par le candidat Jean Marie Michel Mokoko, le seul moment où cette dictature a vacillé parce que le dictateur s’est préparé aux actions de violence pas à la résistance passive. Il était démuni.

Ce lourd bilan de 60 ans rend l’organisation de l’Etat-nation illégitime et inopérationnel. Les hommes politiques intègres et les démocrates doivent donc se poser les bonnes questions et chercher les vraies solutions au lieu de s’enfermer dans une langue de bois avec des grands mots comme Nation, Unité, Solidarité qui ne sont pas encore une réalité dans ce pays. L’une des solutions, c’est le Fédéralisme pour un «vivre-ensemble» dans la diversité et la paix au sein d’un même pays. Cette option n’a jamais été prise en compte dans ce pays malgré le cycle de guerres meurtrier, initié depuis 1959 et la débandade économique.

A chaque rendez-vous électoral présidentiel succèdent les guerres ethniques et des génocides. C’est bien la preuve que le suffrage universel direct ne peut être la solution dans ce pays où le vote est ethnocentré comme cela s’est produit en 1992. Or, le contexte politique congolais n’a pas fondamentalement changé depuis cette date, les mêmes causes produiront donc les mêmes effets dès que l’on donnera une seconde chance à la démocratie parce que le ver est dans le système. Les mêmes démons vont se déchaîner. Organiser des élections au suffrage universel direct avec un processus électoral fiable et libre produira donc les mêmes contradictions qu’en 1992 : les mêmes partis politiques ethnocentrés nouant les mêmes alliances improbables. Ce président démocratiquement élu n’aura pas les moyens de sa politique sur le plan militaire face à une armée fortement tribalisée et, in fine, créera une force parallèle d’appoint ou milice pour compenser. Il se trouvera aussi face à un réseau – celui des perdants, animé avec des fortunes (des milliards de dollars) volées pendant les différentes mandatures – prêt à financer des coups tordus pour déstabiliser le nouveau régime. La fragilité du système vient aussi du fait qu’il dispose d’un seul point d’entrée / sortie qu’une force réactionnaire peut bloquer ou contrôler par un coup d’état militaire ou constitutionnel contrairement au fédéralisme qui en possède plusieurs (autonomie des Etats fédérés). Cette propriété d’un seul point d’entrée / sortie rend ce pouvoir plus corruptible et manipulable parce qu’il est plus facile de corrompre un seul individu. Il n’est donc pas certain qu’un président démocratiquement élu termine son mandat dans les bonnes conditions et le respect des institutions même si cela se passe ainsi dans certains pays africains d’où certains pourront tirer des enseignements sans prendre en compte la disparité sociologique, économique et culturelle entre eux.

Loin de toute fiction politique, ce facteur de risque s’est déjà concrétisé (mandat de Pascal Lissouba). Nous en vivons encore les conséquences. C’est pour cela que toute stratégie intégrant le suffrage universel direct est vouée à l’échec dans le contexte politique et « ethno-démographique » actuel. Les ethnies démographiquement faibles ne peuvent conquérir le pouvoir que par la violence ou à travers des alliances dans lesquelles elles seront minoritaires. Objectivement les drames vécus par ce pays depuis 50 ans plaident indéniablement pour un changement de paradigme, d’organisation contournant le suffrage universel direct pour éviter les affrontements nord – sud ou sud-sud ou nord-nord et installer les conditions d’un «vivre-ensemble» dans la diversité et la paix.

Dans n’importe quel pays, n’importe quelle entreprise ou association, un tel bilan aurait nécessité une remise en question profonde de tous les fondements opérationnels et organisationnels qui en régissent le fonctionnement. Le refus d’affronter notre Histoire nous condamne à la revivre systématiquement. Cette persistance dans le déni d’une réalité qui détruit pourtant toute une partie du pays, n’est que la manifestation pernicieuse d’un tribalisme larvé qui ne veut pas dire son nom parce que nous considérons comme exogène tout évènement qui se produit en dehors de notre sphère ethnique. Cela vaut pour toutes les communautés. En effet, quand le dictateur assassine Ikongono certains citoyens congolais regardent dans le sens opposé comme ils le font quand le Pool est bombardé. Le sentiment national n’existe pas, plombé par l’échec de l’Etat unitaire.

Nous avons pourtant des témoignages qui décrivent dans le menu détail le calvaire que vivent les habitants du Pool qui sont massacrés pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font (Florence Môrice ; RFI, MSF, etc.). N’est-ce pas là une des définitions du génocide ? Les crimes, les pires ont été commis et continuent à l’être dans le silence assourdissant des autres Communautés de ce pays. Certains vont même jusqu’à justifier l’injustifiable. Ma contribution du jour dans la lutte pour la reconnaissance du génocide du Pool consiste à livrer ce témoignage de MSF sur l’un des aspects les plus pernicieux de ce drame, les viols pendant la période de 1998 – 1999. Ces drames condamnent à vie les victimes et déstructurent tout le tissu social : un père n’osera plus regarder sa fille violée, un mari n’acceptera plus sa femme violée, un frère n’osera plus affronter le regard meurtri de sa sœur, etc. C’est une arme à destruction massive dont les blessures sont invisibles alors qu’elles sont psychologiquement profondes et durables.

Plusieurs mois après le début de l’assistance aux fugitifs, les acteurs de MSF (Médecins Sans Frontières) s’interrogent sur le secours médical apporté aux femmes violées. L’existence et la fréquence des viols sont repérées dès le début du retour des fugitifs : les victimes en parlent. Surtout au moment où elles arrivent et rencontrent d’autres femmes qui les aident et les écoutent. Rapidement, en effet, une organisation catholique de femmes congolaises enregistre les cas de viols, au Centre sportif, premier lieu d’accueil des déplacés. Pendant trois mois, MSF ne prend pas d’initiatives médicales spécifiques, tenant compte du risque de contamination par le VIH. Priorité est alors accordée au traitement des enfants très gravement malnutris. Ce fut une évidence d’action : ces enfants mourraient, s’ils n’étaient pris en charge. D’où l’engagement intense dans cette activité : « nous étions submergés », avouent les médecins. Ils orientent les femmes victimes de violences sexuelles vers une structure d assistance qui existait avant la guerre et dont la responsable, une femme médecin congolaise, a repris ses consultations avec la réouverture de l’hôpital. Mais ce médecin n’a pas de moyens : elle écoute, elle recense, elle délivre des antibiotiques et la pilule du lendemain pour celles qui le souhaitent et arrivent moins de 48 heures après le viol. C’est ainsi qu’entre début mai et fin décembre 1999, 1.190 femmes déclarant avoir été victimes de viols se sont présentées à cette consultation.

L’ONG Crash (Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires) poursuit son rapport sur le témoignage des volontaires du MSF (Médecins Sans Frontières) : [Le plus grand nombre des viols ont été commis lors du retour, dans le « corridor de sécurité » où des groupes de miliciens pro-gouvernementaux de même que des soldats (présentés par les autorités comme des « éléments incontrôlés ») ont établi des « bouchons ». Ils arrêtent les camions qui ramènent des déplacés, sélectionnent des femmes et des jeunes filles. Pour leur part, les jeunes hommes et les adolescents couraient le risque d être qualifiés d’« infiltrés » et d être exécutés sommairement ou mitraillés dans les pieds, dans les jambes. Tous, hommes et femmes, étaient victimes de rackets de la part des miliciens et militaires. C’est ainsi que le « corridor humanitaire» établi par les autorités fut surnommé « corridor de la mort » par les fugitifs qui en réchappaient. L équipe humanitaire constate début mai ces pratiques de viol et leur fréquence : « C’était monstrueux ce que vivaient ces femmes. Tout était mélangé, elles étaient violées et elles avaient leurs enfants très malnutris en train de mourir. Jamais je n ai pensé à ce que Médecins Sans Frontières pourrait faire par rapport au sida, c’est vrai. Parce qu’on avait trop de boulot. Parce qu’il y avait un tel afflux de gens ». C’est fin juillet, qu’un médecin du siège parisien de l’organisation avance les éléments d’une réponse au risque de contamination des femmes par le virus du sida : une prophylaxie par l’AZT réduisant le risque d une séroconversion pourrait être proposée aux victimes de violences sexuelles qui se déclareraient moins de 72 heures après le viol (au-delà de ce délai, cette prophylaxie perd de son efficacité). Cependant les autorités congolaises mirent plusieurs mois avant d’accepter l’introduction d’un traitement préventif par antirétroviraux, délivré gratuitement à cette seule catégorie de victimes. Le programme débuta en mars 2000, soit bien après le pic de brutalité contre les femmes. Dans l’organisation de secours MSF, l’attitude face aux violences sexuelles et au risque de contamination des victimes par le VIH provoqua un débat, un travail d’autoanalyse sur le cas de l’opération conduite à Brazzaville. Aurait-il été possible, était-il urgent d’engager un programme d’antirétroviraux rapidement après le début des retours, au moment du pic des brutalités ? Il y avait deux présentations de l’urgence qui ne concordaient pas.

Lorsqu’ils rappellent le désastre auquel ils étaient confrontés, les intervenants de « terrain » mettent, avec intensité, l’accent sur leur priorité absolue qui était de sauver les mourants, les enfants très gravement malnutris. En outre, des blessés arrivaient. Et l’équipe ne parvenait à prendre en charge ces soins que par «un travail fou». Enfin l’engagement d’une pratique médicale face au VIH ne paraissait pas une nécessité d’action aussi évidente que le secours aux enfants : « On entendait dire : « des miliciens atteints de sida sont envoyés pour nous contaminer, nous exterminer ».

Ainsi, ces secouristes n’ont pas eu le sentiment d’effectuer, au moment du pic d’urgences, un choix entre catégories de victimes : c’est ce qu’ils ne cessent d’affirmer dans leurs récits rétrospectifs et dans les épisodes collectifs d’autoanalyse. Il est vrai que le siège parisien de Médecins Sans Frontières, bien qu’informé des brutalités contre les fugitives, n’avait pas non plus envisagé la mise en pratique d’une prévention du VIH, au moins pendant les premiers mois. Du côté des cadres de l’organisation, impliqués dans la conduite centrale des opérations, il ne s’agit pas d’atténuer l’importance du secours aux enfants et aux blessés, mais de mettre en question le caractère quasi exclusif de l’engagement pour ces catégories de victimes. Au détriment des femmes risquant la contamination par le VIH et gravement choquées.

Il s agit donc de rappeler que la proposition d’un traitement aux femmes n’a pas été envisagée, alors qu’elle aurait pu l’être : il y a donc bien eu, de fait, choix entre catégories de patients et le retour sur les raisons de ce choix est présenté comme d autant plus nécessaire que personne n’a le sentiment de l’avoir effectué, durant les premiers mois de l’intervention. Autrement dit : comment l’organisation de secours en arrive-t-elle à pratiquer (momentanément) une sollicitude médicale sélective, sans le vouloir ?]

Maintenu dans une insécurité permanente et les viols provoquée par les différentes guerres et la crise économique et sociale persistante, le taux de fertilité des femmes s’en trouve affecté (Publications de l’université de Sherbrooke sur le Congo dans perspectives monde) et de ce fait subit une décroissance dramatique que nous observons jusqu’en 2018, soit près de 20 ans après. Le génocide dans le Pool a des implications durables dans tous les domaines. Nous en vivrons encore des impacts trois ou quatre générations plus tard. Devant un drame comme celui-ci l’on trouve malheureusement trois types d’attitude : les concernés qui se battent pour faire reconnaître le génocide ; les sceptiques qui trouvent toutes les explications du monde pour justifier la situation et les indifférents qui considèrent cette situation comme exogène, ne faisant pas partie de l’ethnie des victimes.

Devant un pays en miettes, le changement d’organisation politique est incontournable pour mettre fin à ces drames qui ne sont que l’expression de la compétition générée par l’élection du président au suffrage universel direct. Nous avons donc le devoir de mettre en place une organisation politique, économique et sécuritaire qui va éradiquer cette compétition par la suppression des prérogatives et avantages actuels pour les remplacer par une fonction de représentation et de régulation. Notre choix est fait, c’est l’Etat fédéral : des entités politiques territorialement définies ; la garantie constitutionnelle de l’existence et de l’autonomie de décision ; l’établissement formel de la participation des entités à la prise de décision du gouvernement central sous forme d’une assemblée à 2 chambres ; la définition et la protection des compétences par un statut inaliénable sans consentement ; le non-unilatéralisme du droit de sécession et de la répudiation. Selon le principe général, les États fédérés exercent tous les pouvoirs qui ne sont pas explicitement attribués à l’État fédéral, avec en particulier la gestion de la politique linguistique, culturelle, sanitaire, les services de police et de sécurité, les activités sociales et de développement économique. En matière judiciaire, ils ont compétence d’établir des tribunaux habilités à rendre justice dans tous les secteurs non attribués aux tribunaux du gouvernement central. Quand bien même la texture plurale de la société n’est pas en soi explosive, il semble bien que face à l’enjeu de la quête de l’unité dans la diversité inscrit dans l’agenda officiel de la construction nationale, le fédéralisme est la forme de l’État qui permet le mieux la coexistence de conflits et de coopérations entre les différents niveaux de pouvoir.

Dans le souci d’avoir un débat ouvert, les Fédéralistes ont présenté un programme détaillé dans un livre « Manifeste pour le fédéralisme au Congo Brazzaville – Projet d’une Constitution fédéral » (Edition Bookelis, tags « fédéralisme » ou « Congo »). Ce projet d’instauration du fédéralisme demande un changement en profondeur de l’organisation ou du mode de réflexion. Il implique donc des mécanismes d’accompagnement pour l’installer dans l’environnement politique, économique et social de notre pays qui passe par une information / explication intense du projet auprès de nos concitoyens. Dans cette conduite du changement, les fédéralistes définissent une planification de leur stratégie en 3 jalons importants : lutte contre la dictature, information / formation des acteurs du terrain et déploiement après approbation par référendum de la solution. Les Fédéralistes ont une vision à court, moyen et long terme, le tout s’inscrivant dans une interdépendance totale de toutes les étapes jusqu’au référendum.

David LONDI.

Diffusé le 16 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

