Hommage à Jean Félix Tchicaya, premier parlementaire du Moyen-Congo et du Gabon à l’Assemblée Nationale Française (Samedi 19 janvier 2019 à Pointe-Noire)

Qui est Jean Félix-Tchicaya ?

Fils de Félix Tchicaya et de Antoinette Portella, Jean Félix-Tchicaya naquit le 9 novembre 1903, à Libreville. Orphelin de très bonne heure, il fut recueilli à Loango par son grand-père maternel, Louis Portella, alors grand commerçant et notable. Après ses études à la mission catholique et à l’école officielle de la localité, en 1914, le jeune Jean-Felix obtint une bourse pour l’école urbaine de Libreville. Brillant élève, il sortira major de sa promotion en 1918 et sera admis à la prestigieuse Ecole normale William Ponty de Gorée, au Sénégal, ou il aura, entre autre pour condisciple : Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Konaté et Mamba Sano qu’il retrouva un peu plus tard à l’Assemblée nationale constituante française, respectivement comme députés des territoires de Cote d’Ivoire/Haute-Volta, du Soudan (actuel Mali) et de Guinée Conakry. Avec eux, il créera le Rassemblement Démocratique Africain (RDA). Sorti de l’école William Ponty avec mention honorable, Félix Tchicaya sera rappelé au Congo sur instruction de son tuteur et grand père, pour être employé au magasin de ravitaillement de la main d’œuvre de la société de Batignolles, pendant les travaux de construction du Chemin de fer Congo océan (CFCO), avant d’être promu commis aux finances, au centre de sous ordonnancement de Pointe-Noire.

En 1939, il est mobilisé sous les drapeaux pour défendre la métropole. Pendant la Seconde guerre mondiale, il servira des forces françaises libres, en Oubangui, au Tchad et en Algérie, puis il sera affecté à Paris au ministère de la guerre, à la libération. Décédé le 15 janvier 1961, à l’hôpital Adolphe Sicé de Pointe-Noire, il sera inhumé à Loango, la terre de ses ancêtres. Le dernier vœu de l’illustre disparu a été que les nouveaux Etats indépendants d’Afrique rachètent une partie de leur patrimoine culturel éparpillé dans divers musées européens. Il donnera à la République du Congo l’un de ces plus grands écrivains, son fils Gérard Félix Tchicaya, connu sous le nom de plume, Tchicaya U’Tamsi.

Lauryath Cephis Bikouta

Diffusé le 18 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

