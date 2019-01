LE TECHNOCOLONIALISME : Agir sous une tension essentielle. Par Yaovi AKAKPO

Dans la mesure où elle réside dans le pouvoir structurant de la science et de la technique, la technocolonisation institue et reproduit, en général, des rapports multiformes de domination. Elle paraît faire notamment de la volonté de coloniser une dimension de l’histoire. La technocratie, une émanation de cette colonisation particulière, est telle que, dans les rapports politiques, économiques, sociaux, la puissance des uns se constitue de l’a-puissance des autres.

Yaovi AKAKPO est philosophe. Il est, à l’Université de Lomé, le doyen de la Faculté des sciences de l’homme et de la société et le responsable du Laboratoire d’histoire, philosophie et sociologie des sciences et technologies. Chercheur partenaire au Centre Alexandre Koyré de Paris, il dispense aussi des enseignements à l’Université de Nantes.

Cliquer sur le lien pour acheter le livre

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter