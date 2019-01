Le commandant Servais Magloire BABISSAT assassinÃ© en dÃ©tention dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019.

Le commandant Servais Magloire BABISSAT

Il habitait à Siafoumou et était commandant de la zone militaire de défense n°1 de Pointe-Noire, lorsqu’il a été arrêté, puis placé en détention le 5 février 2016.

Son décès a été constaté avant le lever du jour ce 20 janvier 2019 et à 7h son corps a été déposé à la morgue où son oncle, le chef de sa famille et ses enfants n’ont pas été autorisés à voir le corps. Le nom du défunt figure cependant sur le registre de la morgue de l’hôpital militaire.Le commandant BABISSAT est donc mort à 15 jours de son 3e anniversaire de sa détention sans avoir été jugé.

La Rédaction de Cong-liberty présente ses condoléances à la famille du défunt.

Diffusé le 20 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter