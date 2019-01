Encore un mariage princier, les jouisseurs sont toujours Ã  la manÅ“uvre !

La crise économique et financière s’aggrave et apparaît, chaque jour qui passe depuis 2015, de plus en plus insoluble avec le petit clan de prédateurs incompétents qui est à la tête du Congo. Il n’empêche que ces derniers ne ratent aucune occasion d’étaler le luxe indécent dans lequel ils vivent, face à l’océan de pauvreté dans lequel se débat la quasi-totalité de la population.

Les mariages sont toujours l’opportunité qu’ils préfèrent pour afficher la puissance financière dont ils jouissent et qui est simplement issue du pillage systématique des revenus qui devraient profiter à l’ensemble de la nation.

Il y a quelques jours, Monsieur le Dauphin présumé, Jean Dominique Okemba, a répondu dans un faste égal, pour le mariage coutumier de sa fille Melissa, à ceux organisés précédemment par Denis Sassou Nguesso pour la fille de Marien N’Gouabi (près de 50 ans avec de grands enfants) ou par Antoinette Sassou Nguesso pour le mariage grandiose de sa petite fille Antonella avec Yoan Gandzion bien connu pour sa participation à l’affaire Gunvor en Suisse.

C’est justement dans la Confédération Helvétique, que Jean Dominique Okemba, le patron des services spéciaux et des coups tordus de Denis Sassou Nguesso (fausses tentatives de coups d’Etat, emprisonnements abusifs, assassinats de jeunes lycéens dans des commissariats de Police etc…), a incroyablement obtenu avec sa famille le droit de résider en toute tranquillité. En attendant, très loin de toutes rumeurs de mésentente au sein du gang mafieux présidentiel, Jean Jacques Bouya, Isidore Mvouba, Emmanuel Yoka (récent jeune marié presque octogénaire) pour les plus visibles se sont retrouvés autour de Denis Sassou Nguesso et son épouse pour célébrer, toujours avec faste, l’évènement.

Dans ce pays où l’argent est devenu rare pour toutes les catégories de travailleurs, pour les entreprises qui travaillent avec l’Etat voyou, pour les créanciers de ce dernier, les malfaiteurs qui ont sous leur contrôle toutes les commandes d’un Congo à la dérive, continuent sans la moindre gêne leurs fiestas éhontées au milieu de Congolais sans ressource et souvent affamés.

Peu importe également le sort des prisonniers politiques qui s’entassent à la Maison d’Arrêt de Brazzaville, ils ne s’inquiètent pas le moins du monde d’avoir un jour à les remplacer…

Pour l’instant, toujours avec les mêmes jouisseurs-voleurs, la fête continue …. ! Il suffira d’un rien, un jour ou l’autre, pour que tout cela s’arrête. Il faudra alors payer la très lourde addition !

Par Rigobert Ossebi Diffusé le 21 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

