Le p’tit voleur Jean Didier Elongo condamné à deux ans d’emprisonnement ferme et 650 millions FCFA.

Le voleur Jean Didier Elongo

P’tit voleur, voilà comment qualifier Jean Didier ELONGO, lorsque nous comparons ses détournements publics, avec les millions de milliards volés par Christel Sassou-NGuesso à la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), et Jean-Jacques BOUYA en charge des Grands Travaux, pour ne parler que de ces deux membres du clan du dictateur congolais Denis Sassou-NGuesso.

Le juge zélé de la Cour d’Appel, Christian OBA a condamné le 23 janvier 2019, l’ancien directeur général du Contrôle des marchés publics (DGCMP) , a payé six cent cinquante millions FCFA, dont une amende de cinquante millions et six cents millions à titre de dommages et intérêts à l’Etat congolais.

Cette condamnation dont le maitre d’œuvre n’est autre que Sassou-NGuesso, a pour objectif de distraire le FMI d’abord, mais surtout les Congolais qui savent tous, que tous ces crimes économiques ont été possible, grâce à un climat ambiant et favorable créé par la gouvernance hasardeuse et calamiteuse du voleur en chef Sassou-NGuesso lui-même.

En prison de puis le 9 février 2018, Jean Didier Elongo a déjà purgé la moitié de sa peine. Dans une année jour pour jour, il sera libre, et pourra jouir allégrement de tout le magot volé. Un an de plus à la maison d’Arrêt de Brazzaville pour en sortir milliardaire en vaut bien la peine…

La Justice appartient au Peuple, et le moment viendra, où celle-ci passera, en revenant sur tous les crimes économiques et de sang qui sont imprescriptible !

La Rédaction.

Diffusé le 27 janvier 2019, par www.congo-liberty.com

