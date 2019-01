Faut-il supprimer lâ€™Ã©lection du prÃ©sident au suffrage universel direct en Afrique ?

Les dictateurs de l’Afrique Centrale

La pire des gouvernances possibles que la France a imposée à ses anciennes colonies, devenue le premier risque de déstabilisation de ces pays et le facteur d’explosion du tribalisme, est l’élection du président au suffrage universel. Connaissant les risques et les germes de violence dans sa mise en œuvre, comme nous le verrons, n’était-ce pas l’objectif inavoué de l’ex puissance coloniale de les fragiliser pour pérenniser sa domination politique et économique ? Pourtant les politiques africains en ont fait leur religion. Voilà ce qu’en dit un des membres de l’Assemblée constituante qui a instauré l’élection présidentielle au suffrage universel en France. Ce que les progressistes du XIXème siècle dénoncent comme une régression ne peut pas être un progrès pour nos pays, au XXIe siècle.

« Le président de la République a tous les pouvoirs de la royauté : il dispose de la force armée ; il nomme aux emplois civils et militaires ; il dispense toutes les faveurs ; il a tous les moyens d’action, toutes les forces actives qu’avait le dernier roi. Mais ce que n’avait pas le roi, et qui mettra le président de la République dans une position bien autrement formidable, c’est qu’il sera l’élu du suffrage universel. » Jules Grévy prononçait ces fortes paroles le 6 octobre 1848, lors de la discussion du projet constitutionnel de la IIe République à l’Assemblée constituante.

Aux yeux de ce républicain, c’était un « pouvoir monarchique » que l’on était en train de restaurer sous un autre nom, la seule différence est qu’il était élu au suffrage universel mais les attributions et les caractéristiques restaient les mêmes. D’où venait donc la volonté de ses collègues, constituants, d’inventer un président de la République ?

La réponse à cette question apporte une foule d’informations sur lesquelles les démocrates africains doivent réfléchir. Elle découle du contexte politique français qui prévaut en 1848, année de l’instauration de l’élection présidentielle au suffrage universel en France mais dont les racines plongent dans les profondeurs de la révolution française de 1789. La fonction de président de la République élu au suffrage universel direct a donc connu une longue gestation de 1793 à 1962, près de deux siècles. Les guerres civiles, les trahisons, l’instabilité et la violence permanente ont plaidé pour un homme fort pour rétablir l’ordre. En effet, la première République française (1793 -1804) n’a pas de président. Quelles sont donc les motivations de la décision de l’élection du président au suffrage universel direct qui s’impose finalement en 1962, suite au référendum du 28 octobre 1962, de confier le pouvoir exécutif à un seul homme ? Tout au long de ce processus, la question « Comment ne pas donner un pouvoir disproportionné à celui que l’on décide, alors, de faire élire au suffrage universel » est au centre des préoccupations des constituants. Dans le même temps, ils doivent concilier deux situations contradictoires : la volonté farouche du peuple de ne plus donner un pouvoir personnel puissant après l’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, et la désignation d’un homme fort pour rétablir l’ordre. Pour contourner cette difficulté, la nouvelle assemblée de 1793 attribue le pouvoir exécutif à un Conseil de 24 membres, choisis par le Corps législatif. Pendant toute la durée de la Ire République 1793-1804, l’exécutif est collégial. Etonnamment, lors du vote de la loi d’adoption d’un président en 1848 après l’Empire de Napoléon Bonaparte et le règne de Louis XVIII, la Commission parle d’une seule voix et adopte l’élection du président au suffrage universel au grand regret de Tocqueville : «On aura peine à croire, écrit Tocqueville dans ses Souvenirs, qu’un sujet si immense, si difficile, si nouveau, n’y fournit la matière d’aucun débat général, ni même d’aucune discussion fort approfondie. On était unanime pour vouloir confier le pouvoir exécutif à un seul homme ». L’un des membres de la Commission, André Marie Jean Jacques Dupin, propose alors qu’il porte le titre de « président de la République ». C’est donc dans ce contexte que naît la fonction de « président » élu au suffrage universel en France. Tocqueville, au nom de la Commission, défend la thèse de la « division des pouvoirs » et l’autonomie du président. Un gouvernement d’assemblée unique, disait-il, qui possède la plénitude des pouvoirs législatifs, mais encore la plénitude du pouvoir exécutif, ce serait «un gouvernement tracassier, tyrannique, un gouvernement changeant, violent, irréfléchi, étourdi, sans tradition, sans sagesse». C’est bien cela qui se produit dans nos pays.

Pourquoi l’Assemblée a-t-elle suivi la Commission favorable à un président de la République élu au suffrage universel malgré les réticences de quelques-uns de ses membres ? La première raison vient de la défiance et de la peur du retour de la Terreur. En second lieu, le climat d’extrême tension sociale et politique dans lequel la Constitution est élaborée. Dans ce contexte, les constituants veulent donner à la République une autorité capable de maintenir l’ordre, et, à cet effet, il importe aux yeux de beaucoup de personnifier cette autorité étatique. La troisième raison : certains constituants, les orléanistes, sont convaincus du caractère provisoire de la fonction, comme le titre de dictateur institué à Rome en 501 av. JC pour un mandat qui ne peut excéder six mois, en attendant la restauration de la monarchie. Finalement, la Constitution du 4 novembre 1848 attribue au président de la République, élu pour quatre ans au suffrage universel et non immédiatement rééligible, de vastes pouvoirs sauf celui de dissoudre l’assemblée : selon l’article 68, « toute mesure par laquelle le président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat est un crime de haute trahison. Ce mandat passera à sept ans sous Mac-Mahon. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l’Assemblée nationale ». Il faut attendre la Vème république pour en avoir un usage courant.

Cette nouveauté, l’élection du président au suffrage universel, destinée à assurer l’équilibre des pouvoirs, est un fiasco. L’un des risques inhérents à l’élection présidentielle au suffrage universel se concrétise : celui du coup d’Etat. Louis Napoléon Bonaparte, élu président en décembre 1848, voulut se maintenir à la tête de l’État au-delà de son mandat de quatre ans ; il échoue à convaincre les trois quarts requis de l’Assemblée pour la révision constitutionnelle nécessaire ; pour parvenir à ses fins, il fait le coup d’État du 2 décembre 1851 et, un an plus tard, rétablit l’empire. La mise en garde de Jules Grévy du 6 octobre 1848 se trouve ratifiée : « Êtes-vous sûrs, demandait-il à ses collègues, que, dans cette série de personnages qui se succéderont tous les quatre ans au trône de la présidence, il n’y aura que de purs républicains empressés d’en descendre ? Êtes-vous bien sûrs qu’il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s’y perpétuer ? » L’élection d’un président au suffrage universel avait été le tremplin du retour à la dictature bonapartiste. Ce risque va encore se manifester quand Thiers, élu « chef de l’Exécutif », avant de devenir, par la loi Rivet du 31 août 1871, « président de la République », responsable devant l’Assemblée, refuse de quitter ses fonctions à la fin de son mandat : deuxième manifestation du même risque et cela se poursuit avec son successeur : Mac-Mahon.

La question du président de la République en France, celle du pouvoir exécutif, nous montre toute l’étendue des risques et les conditions difficiles et dramatiques dans lesquelles l’élection présidentielle au suffrage universel direct se réalise. Les Français sont partagés entre le rejet du pouvoir personnel et la demande d’un État personnifié, contradictions symbolisées par le mouvement des « Gilets jaunes », actuellement. Longtemps, les républicains, la gauche, s’ils se sont résignés à l’existence d’un président, ont voulu que celui-ci soit soumis au pouvoir législatif comme pendant la IVème république. Les aléas de l’Histoire autant que les échecs du régime parlementaire en ont décidé autrement depuis 1958 avec l’arrivée de la Vème République. C’est ce régime présidentiel que la France va imposer à ses anciennes colonies dans une indépendance-association non sans arrière-pensée qu’il portait en son sein tous les germes des maux qui accablent nos pays : monarques « dictateurs », guerres civiles, trahison, coup d’Etat militaire ou constitutionnel, « poutinisation » et corruption. C’est donc, en toute connaissance de cause que l’ancienne puissance encourage ce régime avec la conviction que dans des pays multiethniques cela va être une des causes de déstabilisation politique durable. C’est selon cette logique qu’elle va saboter toutes velléités de fédéralisation : Fédération du Mali, de l’AEF (Afrique Equatoriale Française). Cette logique de gouvernance, imposée par la France donnant à l’Etat la mission de construire la nation dans un mode « top-down » et faisant abstraction des spécificités sociologiques et culturelles, a échoué suite aux violences nées de la compétition de l’élection du président au suffrage universel parce qu’elle favorise le clientélisme ethnique.

Nous rappelons qu’il a fallu près de deux siècles aux Français pour faire des lois encadrant le processus de l’élection présidentielle au suffrage universel direct qui fait l’objet d’un encadrement juridique réparti entre la Constitution et les lois électorales. Gouverner par mimétisme du système français occupe certainement une place centrale dans l’explication de la vulnérabilité de l’implantation de la démocratie en Afrique. Nous pouvons aussi voir dans ce mimétisme une évidence, une fatalité et un danger majeur dénoncé comme une intrusion destructive parce qu’à la suite de cela, on constate que dans les régimes politiques africains le droit constitutionnel de la présidentielle est soit l’objet de manipulations de la part des gouvernants qui cherchent à les modeler en leur faveur, soit contesté par l’opposition qui propose leur redéfinition dans un sens plus équitable. Cette confrontation engendre une tension juridique. Mal régulée, cette tension débouche sur la tension politique qui plonge les pays dans des conflits sanglants qui retardent d’autant leur développement.

Les règles régissant l’élection présidentielle change souvent dans les régimes politiques africains suite à de fréquentes modifications. L’instabilité constitutionnelle ou l’incertitude électorale que subissent les régimes politiques africains ne concerne en réalité que le statut du président. À l’approche des élections, il est souvent question de réduire ou d’augmenter la durée du mandat présidentiel. Suite au réveil des ambitions démocratiques du début des années 1990, les constitutions ont, initialement, toutes adopté le principe de la limitation à deux des mandats présidentiels. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les populations, enthousiastes, s’étaient remises à rêver d’une paix durable. Le scénario de remise en cause de cet acquis démocratique des années 1990, est le même dans la plupart des pays. À l’approche de la fin du second mandat présidentiel, le chef de l’État, et ses soutiens sous une forme hypocrite et démagogique, profitent de la majorité dont ils disposent au sein du Parlement pour substituer le principe de la rééligibilité ad infinitum à la clause limitative du nombre de mandats. Ils remettent en cause les acquis constitutionnels des luttes du mouvement démocratique des Conférences nationales des années 1990. En effet, dans le système du parti unique, le principe était la rééligibilité indéfinie permettant au chef de l’État de se pérenniser au pouvoir, ou au moins de décider du moment de sa succession.

La tendance générale consistant à limiter à deux le nombre de mandats présidentiel visait à stabiliser et à sécuriser le mandat du chef de l’État. De même, cette mesure avait pour principale vertu d’éviter les très longs règnes préjudiciables à l’institutionnalisation du pouvoir et de favoriser l’alternance au sommet de l’État, et par conséquent la circulation des élites politiques. La tension constitutionnelle apparaît ainsi permanente dans des régimes pour influer sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct.

Après tout ce qui précède, nous pouvons affirmer que l’élection présidentielle est le premier facteur de risques de conflits en Afrique parce qu’elle est à enjeu, c’est celle de la dévolution du seul pouvoir, ou du pouvoir central, qui permet le contrôle des ressources. C’est l’élection d’un monarque. Quand on gagne la présidentielle, on gagne toutes les autres élections et le contrôle des leviers économique, social et militaire. Même après la succession de plusieurs cycles électoraux et l’enclenchement d’un début de routinisation de l’élection, les systèmes politiques ont pu, en tirant les leçons des scrutins successifs, inventer des systèmes électoraux qui s’emploient à imaginer les méthodes les plus sophistiquées pour tricher. À cet égard, l’ingénierie électorale est certainement l’un des domaines où les États africains ont été le plus imaginatifs. Cette attitude valide l’interrogation de Jules Grévy, en 1848, concernant l’élection du président au suffrage universel.

C’est ainsi que deux décennies après le déclenchement des transitions démocratiques et l’organisation successive de séries d’élections, l’élection est toujours sujette à caution et en crise. Ainsi, dans les pays de l’Afrique centrale affectés par des conflits, l’élection est, dans la plupart des cas, devenue le premier facteur de risque qui génère des conflits. En effet, c’est à l’occasion de la préparation des élections en général, et de la présidentielle en particulier, ou de leur déroulement, ou encore de la proclamation de ses résultats qu’il y a une tension aboutissant souvent à une confrontation qui menace la stabilité politique et la paix civile. En tous cas, l’élection qui était censée départager les protagonistes du jeu politique et permettre la désignation par le peuple de ses gouvernants, se dénoue souvent dans la controverse qui se traduit en un contentieux dont la gestion problématique constitue une menace sur les fragiles démocraties africaines.

Dans ce contexte d’apprentissage démocratique, élection du président au suffrage universel direct rime avec contentieux. Cette situation revêt une part de normal et d’anormal. La part de normal, c’est que le contentieux est inhérent à l’élection présidentielle au suffrage universel direct. En effet, le contentieux électoral s’interroge sur la manière dont les litiges nés à l’occasion de l’élection seront résolus, par l’intermédiaire de quel organe, institution politique ou juridiction, dans quelles conditions et selon quelles procédures ? La part d’anormal, ou de pathologique, dans le contentieux électoral africain, c’est qu’il ne se dénoue et ne s’épuise pas toujours devant les instances de la république neutres. Les solutions rendues par ces instances ne sont, en général, que des leurres démocratiques. La récurrence des accusations mutuelles de fraudes et de malversations, fondées ou non, et le refus d’accepter le verdict des urnes (de la part du pouvoir ou de l’opposition), engendrent inévitablement la confrontation aux conséquences incontrôlées et incontrôlables. Après l’étape des coups d’Etats, des manipulations des Constitutions nous en sommes à celle de la « poutinisation » de l’élection présidentielle au suffrage universel direct comme cela s’est passé en RDC.

L’élection présidentielle au suffrage universel direct est aussi une institution réductrice de la vie politique et institutionnelle. Temps fort de la dynamique sociale, l’élection présidentielle influence la vie politique et institutionnelle des États. En amont, elle simplifie la vie politique à une confrontation d’individus. En aval, l’élu du suffrage universel polarise la vie institutionnelle, ce qui fausse la séparation des pouvoirs. Une vraie démocratie suppose le bon fonctionnement des partis politiques, c’est-à-dire des forces politiques organisées et durables groupant des citoyens de même tendance politique, disposant d’une assise à la fois nationale et locale, dont le but est de conquérir et d’exercer le pouvoir en recherchant le soutien populaire. Les partis sont des acteurs essentiels du régime démocratique parce qu’ils rassemblent des intérêts divers, sélectionnent et investissent des candidats aux différentes élections, développent des propositions de politiques concurrentes donnant au peuple la possibilité de choisir. Or, dans le contexte congolais et africain en général, les grands partis politiques s’organisent et se structurent autour de l’ethnie ou de la région. Dans ces conditions, seules les ethnies à forte démographie croient aux bienfaits de l’élection du président au suffrage universel direct pendant que celles à démographie faible n’ont que la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir. La compétition générée par le mode d’élection du président au suffrage universel direct a généré une grande instabilité politique avec 90 coups d’Etat et des milliers de victimes :

Le Nigéria : 8 putschs : 1966 et 1975 à deux reprises, 1976, 1983, 1985, 1993.

Le Ghana, la Centrafrique, la Mauritanie, le Soudan et les Comores : 5 pour chacun des pays.

Le Burundi, l’Ouganda, le Congo, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau : 4 pour chacun des pays. L’équilibre demeure fragile, car le dernier en date est de 2015 en Gambie.

Liste des présidents assassinés (liste non exhaustive)

1963 : Sylvanus Olympio, président de la rép. du Togo ;

1966 : John-Aguiyi Ironsi, président de la rép. du Nigeria ;

1969 : Abdirachid-Ali Shermake, président de la rép. de Somalie ;

1972 : Abeid-Amani Karumé, président de la rép. de Zanzibar ;

1975 : Richard Ratsimandrava, président de la rép. de Madagascar ;

1975 : François-Ngarta Tombalbaye, président de la rép. du Tchad ;

1976 : Murtala-Ramat Mohammed, président de la rép. du Nigeria ;

1977 : Marien Ngouabi, président de la rép. du Congo-Brazzaville, Massamba Débat (ancien président du Congo-Brazzaville de 1963 – 1968) ;

1977 : Teferi Bante, président de la rép. d’Éthiopie ;

1981 : Anouar el-Sadate, président de la rép. d’Égypte ;

1981 : William-Richard Tolbert, président de la rép. de Liberia ;

1987 : Thomas Sankara, président de la rép. de Burkina-Faso ;

1989 : Ahmed Abdallah, président de la rép. des Comores ;

1989 : Samuel-Kanyon Doe, président de la rép. de Liberia ;

1992 : Mohammed Boudiaf, président de la rép. d’Algérie ;

1993 : Melchior Ndadayé, président de la rép. du Burundi ;

1994 : Cyprien Ntaryamira, président de la rép. du Burundi ;

1994 : Juvénal Habyarimana, président de la rép. du Rwanda ;

1999 : Ibrahim Barré-Maïnassara, président de la rép. du Niger ;

2001 : Laurent-Désiré Kabila, président de la rép. du Congo-Kinshasa ;

2009 : João Bernardo Vieira, président de Guinée-Bissau ;

2011 : Mouammar Kadhafi, président de la rep. de la Libye.

Montesquieu avait dégagé deux enseignements : d’une part, dans toute société, il faut divers canaux par où coule la puissance ; d’autre part, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Dans la plupart des régimes politiques qui pratiquent l’élection du président au suffrage universel direct, l’élu du peuple demeure le seul, ou le principal canal par où coule la puissance, la clé de voûte des institutions. Dans le jeu des institutions, si sophistiqué soit-il, si attaché soit-il à la séparation des pouvoirs et à l’aménagement de contre-pouvoir, le président demeure toujours l’épicentre des institutions auquel tout se réduit par moments ou en permanence. Dans la plupart des systèmes politiques africains, le chef de l’État est encore au centre de tout, il se confond avec le système lui-même. Il n’en est pas seulement le symbole. Il le modèle et le contrôle. Tout ceci concourt à la suppression de l’élection du président au suffrage universel direct et son remplacement par un pouvoir « horizontalisé » réparti dans les entités régionales « autonomisées » constitutives de la République avec une dose du principe de subsidiarité.

Une échéance se profile à l’horizon, dans deux ans se tiendra une élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les grandes manœuvres ont déjà commencé, des affiches et des déclarations commencent à fleurir ici et là. Les grands partis politiques éthniques, véritables complices de cette dictature, s’apprêtent à jouer le rôle que la dictature leur a assigné. Tout est en place pour la réélection du dictateur. Ceci n’est pourtant pas une fatalité, des solutions existent pour désintégrer cette dictature : résistance passive ou désobéissance civile animée par un réseau de cellules du nord au sud … Pour cela, l’implication des démocrates de chaque Département est primordiale. N’est-ce pas le temps de passer de la rhétorique stérile à l’action ?

David LONDI

