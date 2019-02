Le tyran Sassou-NGuesso dÃ©pÃªche son voleur de fils Christel pour dÃ©fendre la France auprÃ¨s du PrÃ©sident FÃ©lix Tshisekedi.

Le Président Félix Tshisekedi et le voleur Christel Sassou

« Kinshasa-Brazza ezali mboka moko, kaka ebale ekabola biso » est une maxime populaire partagée par les habitants de Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde, pour rappeler à ses habitants qu’ils sont un même peuple, issu d’un même territoire, séparé et divisé à la Conférence de Berlin qui se tint de novembre 1884 à février 1885.

Quelle n’a pas été la surprise des observateurs de la scène politique africaine, constatant l’absence du dictateur du Congo-français, Denis Sassou-NGuesso, lors de la prestation de serment de Félix Tshisekedi, le nouveau Président de la République Démocratique du Congo, le 24 janvier 2019 au Palais de la Nation à Kinshasa !

Valet des intérêts mafieux de la France au Congo-Brazzaville, le tyran Sassou-NGuesso a d’abord voulu être sur la même longueur d’onde que Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de l’Empire français, qui dénonça le 10 janvier 2019, la victoire de Félix Tshisekedi . Mais ce n’est pas la seule raison, car le sanguinaire de la rive droite du fleuve Congo est à son deuxième camouflet dans la région d’Afrique centrale..

C’est dans ce contexte, qu’il a dépêché le jeudi 31 janvier 2019 à Kinshasa, son voleur de fils Christel (Tel père, tel fils) rencontré le nouveau Président Félix Tshisekedi, pour lui proposer ses bons offices auprès des autorités françaises, car, Sassou-NGuesso sait que le nouvel élu, est à la recherche d’une légitimité internationale, dont celle de la France.

Les dossiers gabonais et de la RDC échappent à Sassou-NGuesso.

Hors-jeu dans les négociations qui achoppent entre les différentes factions sur la succession du Président gabonais Ali Bongo Odimba victime d’un AVC, ce dossier complexe est aujourd’hui parrainé par le Roi Mohamed VI du Maroc, avec la bénédiction de l’Elysée.

A propos de la RDC, malgré son camouflet qu’il n’a pu dissimuler, le vieux dictateur de Brazzaville qui connait bien l’actuel Président Félix Tshisekedi, n’a pas intérêt à se fâcher avec son puissant voisin de la rive gauche, bien qu’aujourd’hui, colosse aux pieds d’argile. Les deux hommes se connaissent bien, puisque Félix fut l’émissaire de son père Etienne Tshisekedi,, lorsque le phénix de Limété avant sa mort, décida de ne plus rencontrer celui qui s’était autoproclamé « Médiateur » dans la crise politique au Congo-Kinshasa, qui a trouvé son épilogue avec l’organisation générale des élections et l’accession au pouvoir de Félix Tshisekedi.

