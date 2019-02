QUAND DES CONGOLAIS SONT SACRIFIES SUR L’AUTEL DE LA CUPIDITÉ DU TYRAN SANGUINAIRE !

En lieu et place de la sauvegarde et la protection de la forêt équatoriale, par la grotesque escroquerie politique du prétendu Fonds bleu pour le bassin du Congo, véritable entreprise de racket auprès de la communauté, le tyran sanguinaire des bords de l’Alima octroie des permis d’exploitation à tout-va aux chinois qui se livrent à une exploitation sauvage des matières premières ; et ce, sans le moindre respect des normes environnementales et de la biodiversité. En effet, les effets pervers d’une telle activité se font déjà sentir sur les populations riveraines de la Cuvette ouest. En fait, la terre et les cours d’eau étant sérieusement pollués sinon souillés par des produits chimiques nocifs et toxiques des maladies cutanées sont, en conséquence, signalées par la population qui en est ainsi exposée. Celle-ci devient manifestement victime de la cupidité effrénée de Sassou Nguesso de connivence avec les chinois. Le destructeur infatigable préfère livrer l’environnement au saccage et exposer la vie au péril pour son intérêt immédiat, sans le moindre souci pour l’avenir !

En fait ce ne sont là que les premiers effets à court terme, car le pire est certainement et inexorablement à venir ! C’est pourquoi il y a lieu de se poser la question de savoir qu’est-ce qu’il en sera de cette situation sur le long terme ? A l’évidence, sans être alarmiste, il faut s’attendre à de sérieux problèmes de santé publique, suite à l’ingestion dans l’organisme des produits dangereux, notamment le mercure utilisé à grande échelle pour l’exploitation de l’or. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on est ici en plein dans une entreprise à caractère criminel dont pour l’instant on est encore loin de mesurer l’ampleur des dégâts et leur impact réel sur le plan environnemental et humain !

On ne peut que déplorer le fait que l’action criminelle de dégradation, de destruction à grande échelle de la nature ainsi que l’œuvre macabre récurrente à l’endroit des citoyens congolais soient banales quand ce n’est la norme pour le pouvoir tyrannique du boucher et Angoualima des bords de l’Alima ! On peut cependant affirmer, sans coup férir, que ces dégâts occasionnés sont un crime contre la nature. Il est cependant indéniable que ces dégâts ont également un impact avéré sur la vie humaine. C’est pourquoi il est aisé d’établir que la destruction de la nature est un véritable crime contre l’humanité, quand on sait que la forêt équatoriale est le second poumon vert de la planète terre.

En somme, il est de notoriété publique que la protection de la forêt équatoriale, engage la responsabilité de la communauté internationale. C’est pourquoi, mû par ma sensibilité civique et patriotique, il sied de se réserver le droit d’interpeller les ONG, organisations internationales d’utilité publique pour la protection de la nature, en l’occurrence OMPE (Organisation Mondiale pour la Protection de l’Environnement), WWF (World Wide Fundation), Greenpeace… Leur présence au Congo est vivement souhaitée afin d’exercer des pressions sur le pouvoir criminogène en place, pour l‘inciter à adopter des mesures idoines de protection environnementale.

Ci-dessous une vidéo éloquente et édifiante sur le désarroi des populations riveraines de la Cuvette ouest ainsi qu’une autre sur la déforestation dans la Sangha :

René Mavoungou Pambou

Combattant de la liberté et leader d’opinion

