Les paradoxes africains d’Eric Dupond-Moretti

Par Vincent Hugeux

Star du barreau, l’avocat des humbles défend la présidence du Congo et gravite autour de plusieurs despotes du continent.

Qui peut encore l’ignorer ? L’hyper-médiatique Eric Dupond-Moretti, non content d’embraser les prétoires, brûle les planches. Jusqu’au 23 février, la star du barreau est à l’affiche du Théâtre de la Madeleine. Et si ce fana de fauconnerie s’était aussi un peu brûlé les ailes au soleil ardent de l’Afrique ?

On sait combien le continent noir attire les robes de même couleur. On sait aussi combien ses potentats, plus ou moins bien élus, voire pas élus du tout, aiment s’attacher, au prix fort, les services d’avocats français de renom. Surtout quand ceux-ci jouissent d’une robuste notoriété et qu’on leur prête, à tort ou à raison, un riche carnet d’adresses politique. Tout porte à croire que le natif de Maubeuge, tonitruant défenseur des humbles, des sans-grades, des « gens de peu », n’a pas résisté aux attraits du bois sacré.

« Je défends qui je veux! », a-t-il tenu à signifier à L’Express samedi soir, deux heures avant de monter sur scène, feignant de juger « bizarre » l’intérêt porté à ses activités africaines. Puis de préciser ceci: « Je veux pouvoir me regarder dans la glace. Et me suis donc toujours interdit de me trouver en porte-à-faux avec mes convictions en matière de droits de l’homme. » Circulez, il n’y a rien à voir. Rien à voir? Objection, votre honneur. Revue de détail en quatre étapes et quelques détours.

1) Congo-Brazzaville : SOS Sassou

Daté du 3 décembre 2018 et révélé par L’Express, le courrier porte les signatures d’ « EDM » et de son associé Antoine Vey. Il a pour vocation d’informer le vice-président chargé de l’instruction du Tribunal de grande instance de Paris que les deux avocats assument les fonctions de « conseils de la République du Congo », laquelle « se constitue partie civile » dans une procédure « ouverte notamment du chef de blanchiment et recel de détournement de fonds publics ». Référence au dossier à tiroirs connu sous le nom d’affaire des « Biens mal acquis » (BMA).

Cette démarche suggère-t-elle que l’Etat congolais se considère comme victime? Détenteurs d’un coquet patrimoine immobilier et financier en France, Denis Sassou Nguesso et plusieurs de ses intimes apparaissent depuis 2007 dans la procédure. Reste à savoir si les magistrats instructeurs vont ou pas rejeter la demande soumise par Brazzaville, comme ils l’avaient fait après avoir été saisis d’une requête analogue par le président de Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang, jugé depuis lors. S’ils agissent de même, le litige sera tranché par la chambre de l’instruction. Une certitude: une fille, un gendre et un neveu de « DSN » sont d’ores et déjà poursuivis, soupçonnés d’avoir arrondi leur fortune personnelle par le biais de détournements d’argent public.

La lettre du 3 décembre dernier confirme, s’il en était besoin, que le fameux « Acquittator » – surnom que le pénaliste déteste – défend bel et bien les intérêts du régime de Sassou Nguesso, archétype du satrape subsaharien, tour à tour officier, putschiste, despote marxisant, chef milicien puis président blanchi par la grâce des urnes, et qui totalise à ce jour 33 années de pouvoir. »Je ne suis pas l’avocat de Sassou, objecte l’intéressé. Je défends en l’occurrence un Etat, pas une personne physique.Et je ne veux pas être la caution droits-de-l’hommiste de quiconque. » Distinguo un rien spécieux. D’autant que Dupond-Moretti persiste à contester la recevabilité même des plaintes qui déclenchèrent la bataille des BMA.

Dans un communiqué du 16 avril 2018, émanant du cabinet Dupond-Moretti & Vey, il est précisé que « depuis 2017 », ledit cabinet a « été mandaté par la République du Congo dans le cadre du suivi de plusieurs contentieux techniques, notamment en lien avec des procédures d’arbitrage ou des procédures mettant en cause des ressortissants congolais en France ». Selon toute vraisemblance, c’est par l’entremise de Kevin Grossman, avocat très actif à Brazza, conseil des autorités locales sur des litiges de nature économique et commerciale, que « Dupond » fut introduit à la présidence.

Le texte cité ici avait pour vocation première de démentir toute implication du Falstaff des prétoires dans le procès intenté à Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d’état-major des armées et ex-conseiller du palais, qui eut l’audace de briguer la présidence à la faveur du scrutin de mars 2016. Arrivé selon le verdict officiel en troisième position, « J3M » avait alors refusé de reconnaître la victoire du sortant et appelé à la désobéissance civile. Arrêté trois mois après l’élection, il sera condamné le 11 mai 2018 à vingt ans de réclusion pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

« A la suite de fausses informations diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux » », lit-on dans le communiqué, le cabinet juge nécessaire de préciser que « Me Dupond-Moretti n’a jamais été constitué dans cette affaire » et, qu’a fortiori, « il n’a jamais consulté le dossier ». »Je n’ai pas vu un seul procès-verbal, insiste-t-il aujourd’hui.Parole d’honneur. »

« Vous n’imaginez quand même pas, Monsieur! »

Pas sûr que cette mise au point suffise à balayer les doutes. Selon des sources concordantes, le pénaliste a bien été sollicité par le clan au pouvoir, et se serait même rendu sur place autour du 25 mars 2018, en compagnie du conseiller juridique de la présidence Wilfrid Magloire Obili, mandaté par Sassou pour suivre au plus près les avatars de l’enquête BMA.

Deux mois auparavant, lors d’un entretien téléphonique avec l’auteur de ces lignes, Eric Dupond-Moretti avait déjà nié avoir jamais envisagé intervenir de quelque manière que ce soit dans la procédure Mokoko. Au terme d’un long monologue, ponctué de « Attendez ! » péremptoires et de « Vous n’imaginez quand même pas, Monsieur ! » quelque peu surjoués, il avait martelé ceci : « Si d’aventure je devais un jour travailler pour les autorités du Congo, c’est que j’aurais acquis la conviction de pouvoir oeuvrer dans le sens de l’ouverture, du pluralisme et de la démocratie. »

A entendre l'opposant radical Andréa Ngombet, animateur du collectif Sassoufit, le cabinet DM&V aurait « fourni une aide technique » en amont du procès Mokoko.

