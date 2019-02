MARCEL NGUIMBI, PENSÃ‰ES ET ITINÃ‰RAIRES Ã‰TRANGES

Marcel Nguimbi enseigne que toute épistémologie est épistémologie de quelque(s) science(s), de quelque(s) discipline(s) scientifique(s) ; que l’épistémologie de Karl R. Popper, qui est sans visage et sans rivage, est rongée par un paradoxe méthodologique entre le principe (universel) de la méthode du trial and error et l’applicabilité (particulière) de celle-ci ; que, malgré tout, la méthode du trial and error est applicable à l’Afrique et au mode de vie de l’Africain du XXIe siècle.

