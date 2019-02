NON Ã  l’impot foncier instituÃ© par le pouvoir de Sassou-NGuesso au Congo-Brazzaville.

Ce mois de janvier 2019 a vu au Congo l’instauration d’une taxe foncière. En effet, le 29 janvier dernier, lors d’une conférence de presse, le ministre en charge des Affaires Foncières et du Domaine public, chargé des relations avec le parlement, Pierre Mabiala, a dévoilé les mesures fiscales concernant le secteur foncier, particulièrement la création d’une taxe foncière, instituées par la loi n°40-2018 portant loi de finance pour l’année 2019. Au titre de cette loi de finances, un impôt foncier annuel est établi sur la détention des parcelles de terrain, qui sont répartis en 5 zones, dont les montants sont : zone1 : centre-ville des communes de plein exercice 10.000 FCFA ; zone 2 : Arrondissements non périphériques des communes de plein exercice 5.000 FCFA ; zone 3 : arrondissements périphériques des communes de plein exercice 3.000 FCFA ; zone 4 : chefs-lieux de districts 500 FCFA ; zone 5 : villages 200 FCFA. Ainsi, toute personne propriétaire d’une parcelle sur le sol congolais a l’obligation désormais, à compter de cette année, de payer un impôt foncier.

La taxe foncière fait partie des impôts locaux. Ailleurs, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis (avec la property tax), les impôts locaux sont prélevés par les collectivités locales pour l’entretien des infrastructures locales et le fonctionnement des services utiles aux communes. Dans tous ces pays, ils sont constitués d’une seule et unique taxe, à l’exception de la France qui est un cas particulier en Europe, avec les deux taxes que sont la taxe foncière et la taxe d’habitation. Les propriétaires payent les taxes qui correspondent aux équipements et les occupants celles qui sont liées à l’utilisation de services. Un autre cas particulier en Europe est l’Autriche, où les habitants ne paient pas de taxe d’impôts locaux sur leur résidence principale. Généralement, ces impôts locaux sont proportionnés et justifiés.

Au Congo, dans un contexte difficile dans lequel l’Etat a du mal à honorer ses engagements (fonctionnement des services, investissements, salaires des fonctionnaires, dette publique, …), le gouvernement congolais a choisi de créer un nouvel impôt et de taxer invariablement tous les propriétaires de parcelle au Congo. Certes, l’intérêt national exige des reformes dans le fonctionnement de l’Etat. Et nous nous autorisons à penser que la lettre des évêques du Congo, réunis à Brazzaville les 8 et 9 mai 2018, posait une base intéressante à travers les propositions faites : Audit de la dette, arrêt des préfinancements pétroliers, établissement d’un corps indépendant pour lutter contre la corruption, rapatriement des fonds détournés et placés à l’étranger, établissement d’une justice équitable et indépendante, promotion d’une bonne gouvernance, … le tout dans le cadre d’un dialogue politique large. Cependant, nous pensons que cette taxe foncière, qui va ponctionner davantage les congolais déjà exsangues, ne peut faire partie de la solution.

Depuis quelques années s’est déjà développée une pratique de délivrance de titres fonciers, preuve d’une possession légale de parcelle, à des prix exorbitants, parfois sans commune mesure avec le coût d’achat de la parcelle. Ajouter cette nouvelle taxe foncière, permanente, est injuste et confiscatoire pour utiliser les termes d’un compatriote qui s’est déjà exprimé sur le sujet[1] :

Injuste, parce qu’elle n’est pas proportionnée et justifiée. Elle ne tient pas compte du monde économique congolais et particulièrement de la situation économique des congolais. Trois cinquièmes des congolais, voire plus n’ont pas un emploi salarié, régulier. Cet impôt, qui n’est pas proportionné en fonction des revenus des personnes, a de grandes similitudes avec l’impôt par capitation[2], pratiqué pendant la période coloniale. Impôt injuste pour nos parents qui n’avaient rien demandé et ne recevaient rien en retour.

Il n’est pas non plus justifié parce qu’il ne correspond pas clairement à un service rendu, sur le plan local ou national. Il fait fi du consentement à l’impôt. Jeune, adulte, vieux, retraité, pauvre, vous êtes soumis à cet impôt. Plus aucun propriétaire de parcelle ne peut respirer tranquillement au Congo.

Confiscatoire, parce que la parcelle de chacun fait désormais partie du patrimoine de l’Etat. L’Etat, de plein droit, s’est approprié tous les terrains de la république, comme les seigneurs d’autrefois en Occident et au Moyen-Orient. Et tous les congolais qui disposent d’une parcelle doivent désormais un loyer à l’Etat, dont l’argent est en grande partie destinée à payer la dette de l’Etat. Dette constituée elle-même des avoirs détournés par le clan au pouvoir et qui sont planqués à l’extérieur.

A l’époque coloniale, ceux qui ne payaient pas les ‘‘trois francs’’ étaient soumis à des sévices corporelles. La taxe foncière est plus insidieuse, parce qu’elle implique le risque de confiscation de son bien au bout d’un certain temps pour non-paiement de la taxe. Les exemples sont légions dans les Antilles françaises où les héritiers ne retrouvent plus leurs terres après quelques années passées en métropole et d’oubli de paiement de la taxe foncière. Sous couvert de modernité et l’apparence d’une taxe qui se pratique ailleurs, c’est une confiscation en douceur de la propriété de chacun, un glissement de la république vers une espèce de royauté. Vous ne pouvez rien posséder sans devoir verser une rente à quelqu’un.

L’instauration d’une taxe foncière au Congo, dans les conditions économiques qui sont les nôtres appelle à un débat national sur la question du fonctionnement global de notre Etat. Quelles missions sur le plan national et local ? Quel financement ? Quelle fiscalité sur le plan national ou local ? Quels principes pour la contraction de la dette ? Et surtout quel est le niveau de remboursement de la dette soutenable, en termes de ratio dette / ressources ? Nous devons arrêter cette fuite en avant et poser le problème sur la table.

Quitte à copier bêtement la palette des impôts existant en France (impôts sur le revenu, taxe d’habitation et taxe foncière), nous ouvrons ici le débat sur la fiscalité imposée aux citoyens du Congo. Oui à une fiscalité nationale basée sur le revenu. Oui à une fiscalité locale négociée et consentie, proportionnée et justifiée, payable en nature par les indigents à travers des services rendus à la ville ou à la commune. Non aux taxes confiscatoires décidées subrepticement dans une officine et sans consentement de la majorité de la population.

Nous revendiquons pour chaque congolais le droit de vivre sur sa terre sans être esclave d’un quelconque roi, comme c’est le cas en Autriche et dans plusieurs pays. Nous acceptons l’idée d’une taxe locale, mais elle doit être concertée et mesurée. L’instauration d’une taxe foncière aura des incidences à long terme que beaucoup de congolais n’imaginent pas : entrée dans un monde de pression fiscale permanente, obligation pour de jeunes héritiers de vendre leur bien et de se constituer locataire, obligation pour les congolais partis à l’étranger d’avoir un œil sur leur bien et surtout de payer la taxe au risque de perdre leur bien, …

Lorsque cet impôt sera assis sur le pays, notre asservissement à la royauté et au système financier international sera définitif. Non, non et non à cette taxe foncière. N’acceptez pas de payer. Exigez de vos administrateurs locaux, députés et partis politiques de débattre de la question.

Wilfrid DANDOU

Secrétaire Générale de l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB)

Diffusé le 11 février 2019, par www.congo-liberty.com



[1] Laurent NZABA. ‘‘L’impôt foncier : une taxe injuste et confiscatoire à boycotter’’. www.dac-presse.com Publication du 6 février 2019.

[2] Un impôt par capitation est un impôt par tête. C’est un impôt dont le montant est identique pour toutes les personnes. Il ne repose pas sur les biens ou les revenus. Il est dû en raison de l’existence de la personne.

