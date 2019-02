Congo-Brazzaville : Quelle stratÃ©gie politique pour 2021 ?

Par David LONDI

Jamais le passé n’a été aussi présent au regard des scenarii qui se profilent à l’horizon 2021. Comme en 2015, des ballons d’essai sont lancés sournoisement par plusieurs laudateurs du dictateur. Les mêmes thuriféraires nous chantaient la même antienne sur le référendum pour le changement de la Constitution, en 2015 : « Est-ce que le président a dit le 22 septembre, ‘’je veux mon troisième mandat’’ comme le dirait un certain humoriste sur une chaine internationale dont je ne cite pas le nom. ‘’Le troisième mandat’’… il ne s’agit pas d’un troisième mandat, il s’agit de modifier la gouvernance. » [Thierry Moungalla : Jeune Afrique, le 26-09-2015]. Face à ce nième hold-up électoral annoncé, les démocrates ne doivent pas penser que les institutions telles qu’elles sont au Congo contrecarreront ces plans machiavéliques : une opposition et des syndicats intégrés dans le système corrompu, une armée tribalisée, une privatisation des richesses du pays et une communauté internationale qui privilégie ses intérêts économiques. Dans ce référentiel le dictateur est toujours gagnant. C’est pour cela qu’il faut le changer parce qu’il entretient une réalité politique dont la dictature maîtrise parfaitement les codes : l’argent pour corrompre, l’armée pour une violence permanente et l’instrumentalisation du tribalisme pour stabiliser sa base sociale. Il se présente donc aux démocrates l’urgence de relever le défi d’aider la population à s’en affranchir en lui donnant les armes pour agir. Des outils existent. Présent dans l’espace public congolais depuis 2002 (cf. fig. 1, 2 et 3), le numérique nous a fait entrer dans un nouvel âge politique, la cyber-politique, avec les « civic tech » (il s’agit de l’ensemble des technologies destinées à soutenir les citoyens en tant que citoyens : soit pour mieux prendre part à la décision publique, soit pour s’engager plus facilement.), ces technologies de démocratie directe qui permettent de déployer les conditions favorables à la confiance et à l’intelligence collective doivent permettre aux citoyens de s’organiser et de se mobiliser contre la dictature. « Jamais dans l’histoire on n’a assisté à une telle créativité démocratique ni à un tel engagement citoyen » grâce aux « civic tech » [Le Monde, 22 décembre 2016]. Les démocrates doivent s’emparer de tous ces outils pour créer directement une dynamique de lutte au sein de la population, dès maintenant.

Puissant facteur de désintermédiation, les « civic tech » modifient le jeu politique tant sur le plan de la communication en court-circuitant les institutions que sur la construction des stratégies de lutte qui enjambent les partis politiques. Elles ouvrent des espaces de communication virtuels accessibles à tous pour créer des interactions entre des acteurs géographiquement éloignés. L’intérêt principal d’un tel environnement, c’est de parvenir à une co-construction et une co-gestion des stratégies de lutte. Il s’ouvre ainsi un large champ des possibles aux démocrates pour désintégrer la dictature. Dans ce contexte, les démocrates ont la mission d’interagir directement et intelligemment avec la population sur la base des projets de changement concrets.

Fig. 1 : Le taux de pénétration des nouvelles technologies croît régulièrement depuis 2002, cette situation crée les conditions de changement de paradigmes dans la façon de s’opposer à la dictature grâce aux armes sociales du 21ème siècle plus efficaces que les bombes. La guerre de la communication est souvent plus efficace que les bombardements, la guerre du Vietnam en est le bon exemple avec l’impact que la photo de la fille brûlée au Napalm a eu sur les opinions publiques américaines et mondiales qui a précipité la fin de la guerre. Celle-ci, nous pouvons la gagner tant en interne qu’en externe, le dictateur n’a plus le monopole de l’information et a perdu l’avantage technologique.

Fig.2 – Congo-Brazzaville : nombre d’internautes (Banque mondiale)

La mutation progressive de l’environnement technologique crée aussi les conditions de planification des stratégies de défiance politique avec un niveau de sécurité élevé. Dans les études de « Digital Business », le taux de pénétration monte à 101%, en 2018. La planification stratégique de la lutte à court, moyen et long terme dessine une vision qui peut rassurer la population avant de s’engager.

Fig. 3 – Congo-Brazzaville : nombre d’abonnés de téléphonie fixe et mobile (Banque mondiale)

Après la Conférence nationale, le manque de vision politique à long terme qui avait laissé au hasard des choix cruciaux a conduit à des résultats désastreux ; là où en Afrique du Sud les juges n’avaient pas gracié les crimes de sang commis pendant l’apartheid, les Congolais avaient opté pour une séance de lavement des mains dans un pays où les symboles changent de sens d’une ethnie à l’autre. Après la disparition du système oppressif, le manque de planification stratégique sur la manière de conduire la transition démocratique a débouché sur une dictature. Pourtant un simple retour sur l’Histoire de ce pays aurait montré que les différents acteurs politiques en compétition en 1992, chacun dans sa chapelle ethnique, rejouaient les antagonismes des années 60 et 70. Cette situation nous apprend que la prise en compte du passé, de la situation réelle et des capacités de la population à résister est indispensable pour choisir les actions efficaces dans la lutte. Elle doit aboutir à la construction d’une stratégie de combat qui augmente les chances de mobiliser toutes les ressources dont on peut disposer ainsi que la meilleure façon de les utiliser. Pour cela elle s’appuie sur un réseau de cellules de résistants, animé et géré à partir des « civic tech », qui crée du lien social entre les différentes cellules combattantes du nord au sud. Deux états-majors (pays et diasporas) travailleront sur les stratégies.

La lutte doit s’inscrire dans une stratégie globale qui planifie les macro-objectifs et s’appuie sur une stratégie opérationnelle qui structure le réseau de cellules pour étudier et déterminer les moyens d’action qui permettront de réaliser la plupart des objectifs par une série de campagnes et autres activités organisées, destinées à renforcer la population en souffrance et la société, et à affaiblir progressivement la dictature. Une stratégie globale sans vision à long terme qui limiterait ses objectifs à la simple disparition de la dictature risquerait de produire un autre tyran. Elle doit créer les conditions d’une paix durable. Toutes ces stratégies s’organisent autour de la défiance politique. Certains démocrates peuvent s’imaginer que la liberté peut se construire par la violence, un coup d’Etat militaire par exemple. Mais la violence ne garantit pas le succès. Dans la plupart des cas, la dictature est mieux équipée pour le combat violent et les réalités militaires sont rarement, sinon jamais, en faveur des démocrates, à quelques exceptions près.

La stratégie globale d’intégration des citoyens dans la lutte a un rôle primordial dans la définition des objectifs, la coordination et la gestion de toutes les ressources disponibles et nécessaires telles qu’économiques, humaines, morales, politiques, organisationnelles, etc.. Les entrants de cette planification stratégique sont l’évaluation des types de pressions et d’influences à utiliser pour peser sur la dictature. De plus, elle définit la nature des conditions propices au lancement des campagnes de défiance, ainsi que leur déroulement dans le temps. Elle définit le cadre fondamental dans lequel s’insèreront des stratégies opérationnelles de lutte plus limitées, répartit les grandes tâches et alloue les ressources aux différentes cellules. Elle planifie les jalons majeurs (Planification des actions pour désintégrer la dictature ; Création du réseau de cellules ; Déroulement de la défiance politique et désintégration de la dictature ; Présentation des offres politiques en présence pendant la phase de transition et Déploiement de l’offre validée par la population par référendum) et les ressources, alors que son sous-ensemble, la stratégie opérationnelle, détermine les conditions de la mise en œuvre, les voies et les actions pour atteindre au mieux certains objectifs identifiés. Elle définit quand et comment il faut se battre, ainsi que la manière d’obtenir l’efficacité maximale dans la lutte pour arriver à ses fins.

La stratégie opérationnelle inclut aussi les efforts à mobiliser et les actions à déployer pour parvenir à une situation stratégique très avantageuse qui alerte la dictature que toute réaction violente sera à son désavantage et qu’il vaut mieux capituler que de s’engager dans une confrontation ouverte. Appliqué à la lutte, le plan stratégique opérationnel indique les idées de base du déroulement de la campagne et la manière dont ses différents composants doivent être ajustés en vue d’atteindre le plus facilement possible les objectifs. Cela comprend le déploiement habile de groupes d’action particuliers dans de plus petites opérations au sein des cellules. Les engagements tactiques offensifs sont sélectionnés pour contribuer à la réalisation des objectifs planifiés dans la stratégie globale. Les engagements tactiques sont les outils qui permettent aux démocrates de créer les conditions favorables pour livrer des attaques décisives contre la dictature. Les membres des cellules doivent être formés à l’utilisation de la technique choisie et des méthodes spécifiques au domaine de la lutte.

La philosophie générale de ce combat se réfère à la technique de la défiance politique qui comprend d’innombrables formes d’action particulières comme les différentes formes de grèves, les boycotts, les actions de noncoopération politique, la dénonciation de toutes les forces qui soutiennent la dictature par les méthodes de « name and shame », etc. Afin d’augmenter les chances de succès dans le déroulement de cette stratégie, les démocrates doivent formuler un plan d’action compréhensible, capable d’affermir la détermination de la population, d’affaiblir et ensuite de détruire la dictature. Ils ne peuvent pas espérer vaincre la dictature s’ils n’ont pas une excellente compréhension de ses multiples aspects, de ses facteurs physiques, historiques, gouvernementaux, militaires, culturels, sociaux, politiques, psychologiques, économiques et internationaux.

Les démocrates, lors de la préparation de la stratégie globale, doivent évaluer les rôles respectifs de la résistance interne et des pressions externes pour désintégrer la dictature mais il ne faut pas oublier que les forces essentielles de la lutte doivent provenir de l’intérieur même du pays. Il faut aussi savoir que l’aide internationale ne pourrait être stimulée que par la résistance interne. De modestes gains pourront être obtenus en mobilisant l’opinion publique mondiale contre la dictature, avec des arguments humanitaires, moraux et religieux en s’emparant des outils de communication à disposition comme les « civic tech » avec des logiciels « Pétitions », les médias papier et audiovisuels à grande audience en pratiquant les techniques de « name and shame » et faire de telle sorte que les atrocités de la dictature soient étalées à la face du monde. Mais il faut l’avouer, l’un des points faibles de la résistance congolaise, c’est la communication. Le but poursuivi dans la mobilisation de la communauté internationale est l’obtention des gouvernements ou des organisations internationales de la mise en place de sanctions diplomatiques, politiques et économiques contre la dictature mais les démocrates doivent être conscients que les relations internationales ne sont régies que par des intérêts.

Une fois la stratégie globale bien planifiée, les démocrates doivent la diffuser très largement pour motiver les participants parce qu’ils auront compris les idées générales, l’intérêt et les instructions spécifiques. C’est pour cela que la stratégie de communication doit démarrer dès maintenant. Cette connaissance peut avoir un effet très positif sur le moral, la volonté de participer et d’agir de manière appropriée. Les démocrates ne doivent pas s’inquiéter que le dictateur soit au courant, cela, au contraire, peut le conduire à réduire la brutalité de sa répression, sachant que celle-ci peut se retourner politiquement contre lui. La connaissance des caractéristiques particulières de la stratégie globale peut aussi contribuer à susciter des dissensions et des défections dans le propre camp du dictateur.

Les stratèges démocrates doivent avoir une compréhension profonde de la nature et des modes opératoires de la technique choisie pour la défiance politique. De même que les stratèges militaires doivent comprendre les structures des forces, la tactique, la logistique, les problèmes liés aux munitions, les effets de la géographie, etc. afin d’élaborer la stratégie militaire, les démocrates qui planifient la défiance politique doivent en comprendre la nature et les principes stratégiques.

Pour une réussite de la défiance politique, il est important que les démocrates lancent des campagnes d’information en direction de la population pour qu’elle saisisse la notion de non-coopération, sa philosophie. L’idée de base est simple : si un nombre suffisant de subordonnés refusent de coopérer pendant suffisamment longtemps malgré la répression, le système oppressif s’affaiblit et, finalement, s’effondre.

Les démocrates doivent aussi anticiper la réaction brutale de la dictature pour fixer les seuils au-delà desquels se déchaîne la violence de la dictature pour orienter le mouvement, supporter, neutraliser ou éviter cette possible répression sans se soumettre. Dans les premières phases de la lutte, les manifestations et parades de rue contre la dictature aussi extrême que celle qui sévit au Congo pouvant être dramatiques parce qu’elles mettent en jeu la vie de milliers de manifestants, ne doivent pas faire partie des actions planifiées. Le prix humain élevé, payé par les manifestants, peut parfois avoir moins d’impact sur la dictature (cas du Burundi) que si les participants avaient choisi de rester chez eux, de faire une grève ou de participer à un mouvement de non-coopération. Tant que les analyses de base sont jugées pertinentes, la tâche des forces démocratiques est de faire monter la pression étape par étape.

Dans les situations où les gens se sentent impuissants, effrayés et résignés, il est important que les tâches qui leur sont initialement confiées présentent peu de risques, leur apparaissent constructives et les mettent en confiance. Ce genre d’actions – par exemple porter un bout de tissu rouge sur un vêtement, organiser des concerts de casserole ou de sifflets, etc. – donne au public l’occasion de marquer sa différence d’opinion et de participer de manière significative à des actes de dissidence sans craindre une féroce répression. Les démocrates doivent choisir une cause dont les mérites seront largement reconnus et difficiles à rejeter. Le succès de telles campagnes limitées devrait non seulement résoudre un problème, mais aussi convaincre la population qu’elle possède un vrai pouvoir.Au début de la lutte, les premières actions spécifiquement politiques doivent avoir une portée limitée pour favoriser celles relatives à la contestation sociale. Elles sont destinées, en partie, à tester, à rassurer et à influencer les intentions de la population, et à la préparer à rejoindre la lutte de la non-coopération et de la défiance politique. L’action initiale peut prendre la forme d’une protestation symbolique ou d’un acte symbolique de non-coopération, limité ou temporaire. S’il y a peu de volontaires pour agir, le premier acte peut consister par exemple à mettre des fleurs à un emplacement symbolique, devant l’hôpital général par exemple. La dictature n’a pas de prisons assez grandes pour emprisonner 1 à 2 millions de « défiants ». Par contre, si le nombre de volontaires est très important, on peut observer une pause de cinq minutes dans toutes les activités ou pratiquer plusieurs minutes de silence. Le pouvoir se repose sur des forces classiques (armée et argent), les démocrates doivent miser sur la puissance de la communication sur laquelle il n’a plus le monopole.

Il est rarement possible de couper les dictateurs de leurs sources de pouvoir complètement et rapidement dès le début de la lutte. En pratique, cela reviendrait à demander à la totalité de la population et à presque toutes les institutions de la société – qui avaient été jusque là largement soumises – de rejeter définitivement le régime dans son ensemble et de le défier subitement par une non-coopération forte et massive. Cela ne s’est jamais vu et serait très difficile à réaliser. Donc, dans la plupart des cas, une campagne rapide de non-coopération et de défiance totale serait une stratégie irréaliste pour une première phase. Ce constat met, en partie, en évidence l’échec du mot d’ordre de « villes mortes » lancé par l’opposition congolaise au lendemain de l’élection présidentielle volée, dans la précipitation. Ce genre d’opérations « one-shot » demande un long processus de préparation. Le but est de se servir de la noncoopération populaire pour créer un nouveau rapport de forces en faveur des démocrates. Le but ultime est de créer une paralysie politique croissante et, finalement, de désintégrer la dictature elle-même.

Nous savons que la dictature est portée à bout de bras par une base sociale (l’ethnie) et des pseudo-experts internationaux. Ce soutien est-il réduit par la révélation des brutalités perpétrées par le régime, par l’affichage des conséquences économiques désastreuses de la politique du dictateur ou par la prise de conscience de la possibilité de mettre fin à la dictature ? Le constat que l’on peut faire, c’est une non-mobilisation et une indifférence contre toutes ces persécutions et injustices. Le challenge à relever, c’est donc d’assécher les soutiens et de les convaincre à rejoindre la lute. L’un des aspects à ne pas négliger dans la planification et l’exécution de la défiance politique et la noncoopération, c’est d’étudier de près les principaux supporters et aides du dictateur comme la base ethnique, les services secrets, les partis politiques, la police, les administrations, mais tout spécialement l’armée.

Le niveau d’adhésion au dictateur des forces militaires, des soldats et des officiers, doit être soigneusement analysé et évalué pour les associer à la lutte. Tous les militaires ne sont certainement pas des soutiens acharnés de la dictature. Il faut chercher à leur parler. Dès maintenant, à deux ans des prochaines élections présidentielles (2021), il faut développer une stratégie qui permette de communiquer avec les troupes et les fonctionnaires du dictateur qui sont enfumés par des syndicats corrompus et l’instrumentalisation du tribalisme (discours de Talangaï, 1999, réactualisé par Dabira à son procès, 2018). Par des mots en insistant sur le fait qu’ils vivent les mêmes réalités économiques et sociales que les civils et qu’ils peuvent être accusés de complicité de crimes contre l’humanité avec les plaintes en cours près des Tribunaux internationaux, exposer leurs familles, etc. ; des symboles et des actes. Les forces démocratiques doivent informer les troupes que la lutte pour la libération sera vigoureuse, déterminée et durable. Il faut leur faire parvenir le message qu’ils doivent savoir que la lutte sera destinée à miner la dictature mais qu’elle n’est pas orientée contre elles. Ces efforts visent à saper, à la longue, le moral des troupes du dictateur et, in fine, à subvertir leur loyauté et leur obéissance pour les faire adhérer à la lutte. Il faut développer des stratégies similaires envers la police, la base sociale et les fonctionnaires sans les encourager à renverser militairement le pouvoir. Un coup d’État ne corrige guère le déséquilibre des relations de pouvoir entre le peuple et les dirigeants. Des officiers sympathisants peuvent jouer un rôle vital dans la lutte démocratique, comme répandre la désaffection et la noncoopération parmi les forces militaires, encourager des inefficacités délibérées, et soutenir la décision d’ignorer discrètement des ordres et de refuser de poursuivre la répression.

Les démocrates doivent se souvenir, dans la planification de la stratégie globale de défiance politique, qu’il sera extraordinairement difficile, sinon impossible, de désintégrer la dictature si la police, les fonctionnaires, la base sociale du dictateur et les forces militaires soutiennent pleinement le régime, en obéissant et en exécutant ses ordres. L’obéissance, la coopération et la soumission constituent le moteur d’une dictature puissante. Sans accès aux sources de pouvoir politique, le pouvoir du dictateur s’affaiblit et finalement se dissout.

Addendum

Tout processus de communication suppose la présence d’un émetteur, d’un message et d’un récepteur. Pour qu’il y ait communication, le message doit atteindre sa cible et être compris. Après avoir travaillé sur le message (défiance politique), les démocrates doivent se concentrer, par souci d’efficacité, sur la qualité des émetteurs et des récepteurs. Il est souhaitable, dans le processus de création du réseau de cellules, que l’émetteur et le récepteur soient du même groupe ethnique pour que le message atteigne sa cible et soit compris [Fig. 4] parce que les congolais votent et s’expriment majoritairement sur la base ethnique. Un message d’un ressortissant de Bacongo passera mieux dans ce quartier qu’à Talangaï et vice-versa. C’est une réalité.

La faisabilité de la stratégie exposée : une expérience de visioconférence internationale (pays / diasporas) s’est tenue, le 25/05/2018, en France, concluante. Chaque membre de l’avant-garde démocratique doit se concentrer sur sa zone d’influence naturelle, son groupe ethnique, dans le processus d’animation des cellules avec une convergence au niveau « national » pour le déploiement des stratégies globale et opérationnelle. Ici, les « youtubeurs » de la diaspora jouent un rôle important.

Le Coût estimé de l’organisation du réseau des cellules (Equipements par cellule : Tél. satellite + abonnement, Ordinateurs, Web Radios, Frais de fonctionnement) s’élève à 44 790 € pour 11 cellules (1 / Départ.) sur 2 ans. Ce montant peut être levé sur les sites de « Crowdfunding » des « Civic tech ».

Fig. 4 – Répartition des suffrages par parti à Brazzaville, en 1992.

