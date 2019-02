AprÃ¨s lâ€™incroyable Programme PPTE accordÃ© au Congo, le Trio DSK, Matthieu Pigasse, Denis Sassou Nguesso se reforme

L’actuelle Général Manager du FMI parviendra-t-elle à contredire l’affirmation souveraine du thanatocrate Denis Sassou Nguesso (« Christine ne peut rien me refuser !») en lui fermant définitivement l’accès aux milliards de dollars d’argent public, international, qu’il lui réclame dans un plan de sauvetage totalement illégitime ?

Si l’on en croit la déclaration du 19 courant de Mohamed-Lemine Ould Raghani, Administrateur du Fonds Monétaire International, rien n’est moins sûr … !

Les mêmes qui étaient parvenus à faire passer, auprès de la communauté financière internationale, le Congo Brazzaville riche de pétrole, de diamants, de minerais précieux et de forêts, pour un pays pauvre en lui permettant d’accéder au programme PPTE et de faire effacer ses dettes, récidivent dans une association peu orthodoxe. L’objectif est d’utiliser les mêmes procédés, que ceux employés avant 2010, pour permettre à ce pays, Etat notoirement voyou, de bénéficier encore indûment d’un argent public international ; celui du FMI. Avec toujours à sa tête, et aux commandes, les mêmes personnes qui depuis une trentaine d’années ont amené trois fois ce pays à la faillite.

Sans l’effacement de ses dettes en 2010, par Dominique Strauss Kahn alors tout puissant, le Congo n’aurait jamais accédé aux crédits considérables dont il a bénéficié auprès de la Chine, aujourd’hui son principal créancier. Cet effacement, accordé sans aucune contrepartie démocratique ou de transparence, a été la cause de toutes les dérives financières, politiques et autocratiques que la malheureuse population congolaise n’a depuis cessé de subir. Et la Chine pèse encore de tout son poids dans l’hypothétique plan de sauvetage.

L’argent du FMI complice des crimes commis au Congo Brazzaville

Depuis des mois, tous les relais du dictateur congolais se sont mobilisés pour qu’il obtienne son pactole salvateur. Les mêmes politiciens véreux, les mêmes incontournables spécialistes de la dette souveraine ont répondu présent à l’appel au secours du naufrageur des finances congolaises. « L’argent ne compte pas pour Sassou Nguesso » affirmait l’un de ses proches et récemment encore dans un article de l’Express consacré à l’avocat Eric Dupond Moretti, un juriste avançait qu’ «un « million d’euros, ce n’était rien pour Denis Sassou Nguesso ». En effet, ce dernier peut dépenser sans compter l’argent du pétrole congolais qu’il s’est approprié par différents moyens et ce n’est sûrement pas le FMI qui ira fouiller dans ses comptes.

Alors « la géniale » martingale de la pseudo pauvreté, associée à une prétendue volonté de transparence ou à une ouverture au pluralisme et à la démocratie, n’est qu’une chimère qui ressort à chaque étape capitale de sa mendicité ; aussitôt que le chèque aura été encaissé, les engagements seront oubliés. Le tyran pourra alors se livrer à ce qu’il sait le mieux faire : la maltraitance de sa population, le crime contre l’humanité, l’emprisonnement des opposants et le pillage en règle de toutes les ressources financières, pétrolières, minières et forestières. Sans que cela dérange le moins du monde les experts du FMI… !

Les duettistes DSK et Matthieu Pigasse

Côté « technique » de la présentation des comptes, on a fait appel aux mêmes, un duo bien rodé : Matthieu Pigasse « le banquier-punk » (appuyé par son oncle Jean Paul Pigasse qui, de Brazzaville, marque Denis Sassou Nguesso à la culotte) et Dominique Strauss Kahn, bulldozer tout terrain qui ne reculera devant rien pour que Sassou Nguesso reçoive l’argent public du FMI. Les deux hommes étaient ensemble à Brazzaville, il y a peu ; du 5 au 8 février pour DSK et le jeudi 7 et vendredi 8 pour le patron de la Banque Lazard. Ils ont rencontré à deux reprises le dictateur congolais après avoir veillé à la finalisation des projets de la restructuration de sa dette. C’est plutôt facile de tailler dans l’argent d’autrui ! Strauss Kahn et Lazard pratiquent-ils des discounts de 50% après des différés de paiement à 20 ans ?

Personne encore ne saurait dire si ces décideurs et conseillers avaient mis un terme à la mauvaise pratique de « dette cachée » qui prévalait jusqu’à maintenant et dont se sont plaints certains créanciers auprès du FMI et même auprès de la Banque Lazard.

La fine équipe avait été constituée au milieu des années 2000, appuyée par la banque de Matthieu Pigasse dans le conseil, dans la gestion de la dette et, il fallait l’oser, dans la promotion auprès des agences de notation d’un Congo corrompu, corrupteur et géré par des malfaiteurs. Le travail local était alors supervisé, avec maestria, par le Réprésentant résident du FMI, Yaya Moussa, pour qualifier la dictature congolaise au fameux programme PPTE. Le même Yaya Moussa, fortune faite, on ne sait pas comment, est devenu un partenaire incontournable de la production pétrolière congolaise, longtemps associé à un José Veiga dont la réputation n’est plus à faire… Malgré les retards enregistrés en 2007-2008 du fait des actions des Fonds Vautours, de Washington, Dominique Strauss Kahn assurait que l’objectif serait atteint. Pour ce faire, son directeur de Cabinet fut même employé pour signer certains faux rapports nécessaires à la base besogne. Certains experts du FMI, tels Robert Christopher York et Dhaneshawar Ghura, parmi de nombreux autres, savaient pertinemment la qualité des faux rapports qui ont été produits pour accorder le programme PPTE et l’effacement de la dette de Sassou Nguesso.

Coquille de 500 millions de dollars dans un effacement frauduleux de 5 milliards de dollars ?

Un des éléments fallacieux était une broutille à 2 milliards de dollars : une surévaluation de la créance des Fonds Vautours à 2,3 milliards de dollars pour permettre, un paiement d’environ 800 millions de dollars, après une décote de 65% aux créanciers vautours anglo-saxons. Or, leurs dettes au total avaient été auditées à environ 350 millions de dollars par KPMG. C’est le Trader VITOL proche de Jean Yves Ollivier qui, par un préfinancement contre cargaisons, avait été chargé du règlement des créanciers contentieux. Question : qui a profité des 450/ 500 millions de dollars de différence ??? Ils représentaient 10% du montant de la dette effacée… !

Extrait d’une lettre adressée à DSK au FMI en novembre 2009 et dont il n’a pas tenu compte

Mais l’étau se resserre si l’on en juge par ce qui se passe au Brésil et au Mozambique. Bloomberg annonçait le 8 février dernier, l’entrée en jeu du FBI dans une affaire de corruption au Brésil dans des affaires pétrolières entre PETROBRAS et des traders bien connus au Congo-B, TRAFIGURA, GLENCORE et VITOL ; quelques semaines après que le Department of Justice (DOJ) se soit emparé des affaires de « dette cachée » au Mozambique, comme celles que l’on connait et que l’on a connues au Congo ; en partie avec les mêmes traders.

Des corrompus notoires, interlocuteurs du FMI

Depuis le début des négociations, les naufrageurs du Congo sont toujours au devant de la scène. Gilbert Ondongo, actuel ministre de l’économie, le chef d’orchestre de bon nombre de corruptions et de détournements était aux manettes du ministère des finances en 2010 ; Calixte Ganongo (qui lui a succédé à ce ministère) était aux détournements pétroliers, à la SNPC, aux ordres de Denis Christel Sassou Nguesso à la même époque. Jean Jacques Bouya, Firmin Ayessa, la liste est longue (exit Lucien Ebata qui vient d’être débarqué sans qu’il assiste aux derniers entretiens entre DSK et Sassou Nguesso). Leurs armes pour tromper le FMI sont toujours les fausses données. En les recevant, avant 2010, le FMI s’en dédouanait, alors qu’il en était directement informé (par différents voies) du caractère erroné, fallacieux ou falsifié des éléments qui lui étaient transmis. Yaya Moussa, en bon coordonateur local de la fraude, validait tout sous le regard amusé et docile de Lazard dont le travail était justement d’accéder à la réalité des chiffres et des données. Aujourd’hui, ce système prévaut encore, notamment avec la dette cachée…

Le Club de Paris, club informel, était alors hébergé à Bercy sous les ordres de Christine Lagarde. La présidence du Club de Paris était assurée par Ramon Fernandez, Directeur du Trésor français, totalement insensible aux alertes de faux reçues avant qu’il n’accorde l’effacement de la dette congolaise. De plus, du fait du refus de la Russie de souscrire à cet effacement, la règle de l’unanimité étant rompue, le Club de Paris aurait dû, dès 2010, revenir sur cette décision et annuler l’effacement.

Aujourd’hui, une dizaine d’années après, les mêmes lanceurs d’alerte sont encore là à dénoncer les mêmes dérives de 2008 à 2010 pour le PPTE et de 2016 à nos jours pour s’opposer au Plan de Sauvetage que s’apprête à accorder un FMI toujours bienveillant, sinon complice.

Légèreté des financiers

Antérieurement à l’effacement de la dette en 2010, lorsque Strauss Kahn était dans son bureau de Washington, avant l’épisode newyorkais du Sofitel, il s’entretenait quotidiennement avec Matthieu Pigasse le directeur de la Banque Lazard, ami et ex-collaborateur. Entre le Congo de Sassou Nguesso et la famille Pigasse, c’est une histoire d’amour intense. La plus belle déclaration de soutien au tyran congolais avait été prononcée par Matthieu Pigasse, un dimanche 8 juillet 2012, au journal de son oncle Jean Paul : « Ce que nous pouvons faire , c’est porter l’image de ce qu’est le Congo en dehors du Congo, expliquer que c’est un pays qui a un potentiel incroyable, une histoire riche, une profondeur culturelle et que c’est un lieu, un pays où il faut venir investir et s’investir. » Après pareille déclaration et la déconfiture financière que connait toujours l’Etat voyou, on ne peut que mesurer la difficulté du métier de « banquier d’affaires ». Tout comme Dominique Strauss Kahn d’ailleurs avec son fonds d’investissement du Luxembourg qui a dramatiquement déposé le bilan. (https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/dsk-la-societe-au-luxembourg-et-les-104-millions-disparus_2060857.html)

Alors, c’est sûrement plus facile de venir en aide à la dictature congolaise mal formée et incompétente. Les Congolais, au plus profond du gouffre dans lequel le premier accord PPTE en soutien à Sassou Nguesso les a jetés, apprécieront… Les autres, du petit clan des prédateurs, pourront toujours chanter : « To seki bango » (« Nous nous sommes bien moqués d’eux ») tel était le slogan qui faisait fureur en 2010 à Brazzaville. Aujourd’hui encore, c’est la ligne politique du régime Sassou Nguesso en ce qui concerne les négociations avec le FMI. L’insincérité est la règle !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 20 février 2019, par www.congo-liberty.com

