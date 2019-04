MARC MAPINGOU PARLE DE SON ALLIANCE AVEC LE GÃ‰NÃ‰RAL MOKOKO, DE SON AVENIR POLITIQUE ET DE SA VISION POUR LE CONGO-BRAZZAVILLE…ET DÃ‰NONCE LE DIALOGUE DE MBERI MARTIN ET SASSOU-NGUESSO

Dans cette interview sans concession, Marc MAPINGOU, acteur politique du Congo-Brazzaville en exil, parle de son ami et frère le Général Mokoko ; Dénonce la condamnation d’André Okombi Salissa à 20 ans de prison ; Désavoue le Dialogue de dupes de Mberi Martin et Sassou-NGuesso ; Critique les traites Clément Mouamba et Tsaty-Mabiala anciens ministres du Président Pascal Lissouba…

Diffusé le 30 mars 2019

