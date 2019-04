L’AVEUGLEMENT FRANÇAIS OU LE SYNDROME HABYARIMANA : PARIS ET OYO RENFORCENT LEUR COMPLICITÉ MILITAIRE

Ambassadeur de France Césaire avec les cobras en octobre 1997

Dans un rapport retentissant publié le 07/04/2019 par la fondation allemande Bertelsmann, il est résumé ce qui suit : »La survie du pouvoir de Brazzaville dépend presque entièrement de la violence dont ils ont le monopole ». Contre toute attente, alors que le pouvoir de Brazzaville vacille de toutes parts ; que chaque jour, depuis des semaines et des mois, apporte son lot de corruptions, de vols et de détournements qui ne se chiffrent qu’en dizaines, en centaines de millions et parfois même en milliards de dollars, plongeant ainsi la population congolaise dans une incroyable pauvreté : la France a manifesté sa volonté de renforcer sa complice coopération militaire et de défense avec la milice tribale du régime de Mpila à travers trois conventions signées ce lundi 15 avril 2019 à Brazzaville.

Ce signal fort de soutien quasiment inconditionnel au dictateur congolais qui retient depuis bientôt trois ans dans ses geôles, entre autres prisonniers politiques, le Général, Saint Cyrien, Jean Marie Michel MOKOKO, renforce la logique du “MBOCHI POWER” à l’oeuvre dans l’esprit du dernier carré des fidèles.

Ainsi donc, l’ambassadeur sur le départ Bertrand COCHERY, sème ses oeufs de vipère, obturant encore plus les scénarios pacifiques de sortie de crise. Les trois conventions ont pour but réel de permettre à la milice mono-ethnique de Sassou de rapporter des devises étrangèresen étant présentes dans l’effort de défense et les opérations de maintien de la paix en Afrique tout en organisant la sauvegarde du régime d’apartheid ethnique. Pourtant, cette milice mono-ethnique s’était illustrée par des tueries, des viols, du pillage et des trafics lors de son déploiement en maintien de la Paix en République Centrafricaine. La justice militaire congolaise s’était ensuite montrée incapable de dire le droit au mépris des victimes.

L’une des conventions porte sur l’appui à la formation, à l’entraînement et à l’organisation du commandement opérationnel de la milice mono-ethnique. Elle prévoit l’intervention des éléments français du Gabon dans le cadre de la mission d’appui. Cette première convention en plus d’être une abdication de la doctrine de défense congolaise héritée de la révolution de 1963 qui avait consacré la rupture avec la possibilité d’intervention d’éléments français sur le sol congolais, révèle le verrou français contre tout soulèvement populaire des Congolais contre Denis SASSOU NGUESSO pourtant garanti par le préambule de la DUDH de 1945 et l’article 35 de la DDHC 1793, en contradiction avec la générosité du discours de Ouagadougou du Président Emmanuel MACRON.

De plus, au titre de cet accord, le renversement de Denis SASSOU NGUESSO donnerait automatiquement lieu à une OPEX de l’armée française dans la poudrière ethnique congolaise. Elle sera amenée à manoeuvrer au côté de suprémacistes mbochis, et de criminels contre l’humanité notoires comme Michel NGAKALA, Jean Dominique OKEMBA, Jean François NDENGUET, Serge OBOA, Philippe OBARA, Zéphyrin MBOULOU, Florent TSIBA, Firmin AYESSA, ITOUA POTO, et tant d’autres tortionnaires du peuple congolais. Le corps du soldat Jugal MAYANGUI porte comme un acte d’accusation de chair les stigmates de cette volonté d’extermination exprimée par ses bourreaux.

De 2015 et 2016, le Congo a régulièrement accusé le Gabon d’être une base arrière pour une éventuelle rébellion contre le “MBOCHI POWER”. C’est sur ce motif d’intelligence avec une puissance étrangère en vue d’une atteinte à la sécurité de l’Etat que le Général Jean Marie Michel MOKOKO et André OKOMBI SALISSA ont été incarcérés.

Enfin, c’est au prétexte d’un possible attentat contre l’avion du président, autre similitude avec le Rwanda 1994, que le Général Norbert DABIRA est actuellement emprisonné.

S’exprimant au cours de la cérémonie, le diplomate français a estimé que la troisième convention est capitale parce qu’elle permet d’assurer le déplacement des troupes sur des routes en mauvais état ainsi que l’opération du déploiement de troupes.

Sur ce point, il est permis de s’inquiéter et de s’interroger sur les objectifs qu’auront ces troupes à l’intérieur des frontières de la République du Congo : répression d’un soulèvement populaire, d’une révolte estudiantine ?



Nous y voyons clairement un aveuglement françafricain ou syndrome HABYARIMANA. Paris renforce sa coopération militaire avec une milice mono-ethnique, convaincue de viols et d’exactions en République centrafricaine, de trafics de munitions et d’armes de guerre, de terre brûlée dans la région du Pool de 2016 à 2017, etc. Paris participe sciemment à la planification d’une rectification démographique pour employer le vocabulaire des partisans les plus enragés du “MBOCHI POWER”.

L’aveuglement de Paris au sujet de la nature criminelle du régime d’OYO rappelle sans l’ombre d’un doute le soutien jusqu’au-boutiste au Rwanda suprémaciste d’HABYARIMANA ; sauf que, faut-il le rappeler, SASSOU NGUESSO a déjà été responsable de plus de 400.000 morts durant sa guerre de confiscation du pouvoir, au service du pétrolier ELF avec la complicité de l’armée française à travers l’OPEX PELICAN, entre 1993 et 2002 ; proportionnellement à la population congolaise, autant de victimes que le Génocide des tutsis du Rwanda.

La responsabilité du Président Emmanuel MACRON et de la ministre de la Défense Florence PARLY est engagée. Le Congo du fait de cet accord inique entre complètement dans la configuration explosive du Rwanda de 1994.

Au moindre mouvement populaire, la milice formée et armée par Paris massacrera les “sudistes” supposés dans une défense aveugle du “MBOCHI POWER” ainsi que toutes celles et ceux qui s’opposent au régime de Sassou Nguesso à l’instar du Général Jean Marie Michel MOKOKO et André OKOMBI SALISSA qualifiés de ‘’traîtres nordistes’’ pour s’être présentés contre SASSOU NGUESSO au scrutin présidentiel. A ce titre, des messages intox sur “un complot qui se prépare contre le pays” par des personnalités originaires du Sud du Congo en complicité avec “les occidentaux” circulent déjà sur les comptes réseaux sociaux du régime pour préparer psychologiquement le massacre pour la conservation du Pouvoir. “Les guerriers du Nord ne trahiront pas son excellence Denis SASSOU NGUESSO” et “au combat, le Nord ne sera jamais vaincu” affirme la propagande génocidaire du régime.

Il est à craindre, si Paris n’annule pas immédiatement ces accords, que l’avenir du Congo soit on ne peut plus sombre et que la saison des machettes ne devienne inévitable.

Sassoufit Collective coordination

