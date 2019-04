Le silence de Moungounga Kombo Nguila

Moungounga Kombo Nguila

M

Par Marc Mapingou

Nguila nous a quitté à l’âge où l’on chérit ses petits-enfants et où l’on transmet à la jeunesse son expérience faite de blessures et de joie.

Nguila nous a quitté à l’âge où l’on parle aux nouvelles générations de combats menés, de ses échecs et de ses réussites espérant que celles-ci prendront le relais afin de poursuivre le Rêve.

Nguila nous a quittés enfin au moment où les inquiétudes gagnaient son esprit sur la tournure que prenait le pouvoir de Brazzaville dans sa gestion chaotique de l’état.

Il avait entendu le chant du cygne et comme tout homme de réflexion, il tira la sonnette d’alarme en créant le Cerdec (centre d’études et de réflexion pour le retour de la démocratie au Congo).

Nous l’avions accompagné dans cette belle aventure où nous placions l’unité nationale et la renaissance du Congo au centre de notre combat.

Nguila aussi, très tôt avait compris les méfaits d’un pouvoir autoritaire, ce qui lui valut les nombreux emprisonnements et tortures depuis Marien Ngouabi jusqu’à Sassou 1 avant de se retrouver en exil après la chute de Pascal Lissouba.

Nguila était un homme de gauche avec un grand côté humaniste.

Homme de culture, nous parlions souvent du jazz et des biographies de grands hommes.

Il avait le défaut de tous ceux qui pensent que le temps ne nous appartient pas, ce qui expliquait sa rigueur morale vécue par certains comme une forme d’intolérance.

En exil, j’aimais sa posture d’homme d’action et d’homme de pensée.

Il avait lu Spinoza voilà pourquoi il nous recommandait toujours : » d’agir en homme de pensée et de penser en homme d’action « …

Homme de conviction, lui aussi avait fait de la réflexion de Victor Hugo sienne : « je rentrerai dans mon pays lorsque la liberté rentrera » .

Il est mort en exil, nous avons respecté son testament.

Il est mort le 14 avril 2010 dans la sobriété et la dignité.

Hasard du calendrier ?

Comment celui qui souhaitait repartir triomphant dans son pays et être accueilli comme Jésus à Jérusalem pouvait mourir en cette date de semaine sainte où le Hosanna moment de joie où un peuple célèbre son roi et où hélas le martyr du Christ persécuté par les puissants de son époque le conduira à l’humiliation et à la Mort…

Dieu merci, une note céleste viendra donner de la joie à tous, c’est la résurrection.

Nguila nous a laissé un message, celui de ne jamais plier devant ses convictions.

Il a insisté avant de quitter ce monde en nous rappelant que les militants de la liberté ne devaient ramener son corps au Congo que lorsque la démocratie renaitra.

Fidèle à son dernier combat, son esprit continue de planer et habiter nos cœurs

Les hommes passeront c’est le sens du Destin, mais cette union autour de valeurs qui élèveront la grandeur du Congo demeurera notre clé de voûte.

J’ai pensé à un frère et un ainé qui n’est plus là.

J’ai pensé à un homme politique mort loin de son pays comme bien d’autres.

J’ai pensé à un militant de la liberté qui s’est battu pour les générations futures.

Il n’aura pas vu la terre promise, ni réaliser son rêve.

Vous comprenez maintenant pourquoi nous nous battons, parce que tout simplement beaucoup sont morts pour ce noble combat.

La vie est un sport de relais.

Nguila a fait sa part, voilà pourquoi pour la circonstance je peux lui prêter ces phrases de Stephen Zweig avant sa mort : « puisse mes amis voir l’aurore après cette longue nuit, quant à moi, impatient je m’en vais avant eux « .

Bonne semaine sainte et prions pour nos amis.

Marc MAPINGOU

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter