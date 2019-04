TEDDY RINER EN ASSOCIATION Dâ€™AFFAIRES AVEC LE DICTATEUR ET SANGUINAIRE SASSOU-NGUESSO

Teddy Riner et le dictateur Sassou-Nguesso



Par Mingwa BIANGO

Les stars noires de nationalité française ne sont-elles intéressés que par l’argent, au point d’oublier les souffrances de leurs congénères de la même race ?

Exception faite pour les champions du monde de football de 1998, Lilian THURAM de la Martinique qui milite pour la cause et la dignité de la race noire, et Christian KAREMBEU de la Nouvelle Calédonie, ambassadeur de l’identité et l’indépendance de sa communauté spoliée sur ses terres, la majorité des stars noires, qu’elles soient du monde sportif ou du show business, n’interviennent jamais dans les débats de société, et encore moins lorsqu’un fait d’actualité met en lumière les discriminations dont sont victimes leur communauté d’origine. Est-ce du fait de l’inculture ou de l’individualisme de ces stars « Bounty » ?

Teddy RYNER, le judoka guadeloupéen, double médaillé d’or et dix fois champion du monde de judo, a été reçu en audience, le 20 avril, par l’un des plus grands dictateurs africains, le congolais Denis Sassou NGuesso. A l’issue de cette audience, Teddy RINER a accepté d’être le VRP du tyran congolais pour faire la promotion d’un projet aussi chimérique que fumeux, à savoir l’organisation d’un championnat du monde de Judo à Brazzaville, dans un pays le Congo-Brazzaville en cessation de paiement, où il n’y a ni eau potable, ni électricité ; où la jeunesse est massacrée lorsqu’elle revendique ses droits les plus élémentaires ; et où les prisonniers politiques et d’opinion peuplent les prisons.

Il est inimaginable que le staff de Teddy RINER ne se soit pas renseigné sur le profil de leur hôte, le tyran et sanguinaire Sassou-NGuesso , et de la situation sociopolitique du Congo-Brazzaville. Tout porte à croire que l’objectif de se voyage était purement vénal et mercantile, c’est à croire que les stars noires n’ont pour seul objectif que « l’argent et toujours l’argent », lorsqu’elles seraient plus utiles de militer pour la cause noire et la libération de la terre de leurs ancêtres, le continent africain !

Cher champion Teddy RINER, tout le monde peut se tromper et surtout, il n’est jamais trop tard pour mieux faire. Maintenant que vous connaissez la vraie nature du dictateur Sassou-NGuesso, veuillez-vous en éloigner s’il vous plaît, à défaut, vous y laisserez votre réputation et votre honneur !

Mingwa BIANGO

Diffusé le 22 avril 2019, par www.congo-liberty.com

