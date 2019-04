Où est passée l’Élite du Congo-Brazzaville ?

Le Congo notre pays, est depuis plusieurs années confronté à diverses crises : politiques, sociales, économiques, financières, socio-éducatives et spirituelles. Son régime dirigeant est caractérisé par une cleptomanie d’état sans précédent, érigée en véritable système de gestion mafieuse et nauséabonde.

L’opinion nationale et internationale s’émeuvent sans cesse et ce à juste titre. Des condamnations se succèdent quotidiennement, provenant aussi bien d’acteurs politiques que de membres de la société civile ou du milieu associatif.

Nous sommes cependant interpellés par le manque de réflexion crédible, représentant une alternative à la politique médiocre qui est actuellement mise en place.

Où sont donc passés les intellectuels congolais : sociologues, philosophes, économistes, juristes, médecins, universitaires, écrivains ou poètes qui faisaient naguère la fierté de notre pays. Celui-ci était en effet promis à un bel avenir après les indépendances, à l’instar du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. De quelques bords ou sensibilités politiques qu’ils soient, les intellectuels doivent retrouver leur place sur l’échiquier national et cesser de monnayer leurs savoirs. Notre pays est aujourd’hui totalement à reconstruire, tant l’échelle des valeurs a été inversée. La médiocrité, la servitude et l’appartenance ethnique ont pris le pas sur les valeurs morales et intellectuelles. Ces perversions offrent dorénavant davantage de possibilités d’ascension sociale que le mérite basé sur l’acquisition de connaissances académiques, d’expériences professionnelles ou l’obtention de diplômes.

Il nous paraît aujourd’hui indispensable que cette élite ne se laisse plus berner ou attirer par les sirènes du pouvoir et de la politique. Elle doit se retrouver autour de concertations pour influer sur l’homme politique. L’intellectuel doit demeurer ce creuset d’où émerge des pistes novatrices de réflexions nécessaires pour bâtir un Congo nouveau.

Toutefois, force est de constater, qu’Il est aujourd’hui difficile de hiérarchiser les priorités d’actions tant les besoins de base des populations congolaises n’ont pas été comblés par la classe dirigeante. Citons pour exemple, l’accès à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation ou aux soins médicaux.

Il convient que les sachants se retrouvent autour de sujets de société qui relèvent de leurs compétences afin de proposer des solutions cohérentes et conformes à notre niveau de développement. On ne peut en effet, laisser cette charge entièrement aux politiques qui malheureusement ne restent guidés que par l’appât du gain et l’exercice du pouvoir.

Les défis à relever sont à notre portée. “Yes we can” à l’image de Barack Obama doit constituer notre idéal.

Il est en effet utile que les économistes dressent un bilan sans complaisance, objectif et exhaustif de notre économie nationale. Il sera ainsi nécessaire de répertorier les avoirs exorbitants des ressortissants congolais, dissimulés dans les paradis fiscaux. Ceci permettra d’étudier les voies et moyens visant à réintroduire ces fonds dans le circuit économique pour appuyer le développement du pays.

De même, les juristes spécialistes du domaine devraient se servir des informations crédibles et disponibles pour dresser la liste des biens acquis frauduleusement par les différents acteurs politiques de notre pays. Pour ce faire, l’indépendance de la justice du pouvoir politique doit demeurer le socle de la société congolaise. Ainsi les propriétaires de biens pouvant les justifier par leurs émoluments n’auront rien à craindre d’une telle justice.

Les universitaires auront la charge de redorer le blason de notre université, ternie depuis de longues années et qui n’est plus que l’ombre d’elle-même. L’université congolaise doit être réhabilitée pour redevenir ce temple du savoir et non plus être le lieu de distribution de notes et de diplômes de complaisance, abritant des scandales financiers. Par ailleurs, celle-ci est souvent reléguée aux dernières places, voire absente, des différents classements internationaux ou continentaux.

Les professionnels de la santé ne doivent pas rester en marge de cette évolution. Il leur incombe d’assainir notre système de santé par une analyse rigoureuse de ses performances et une correction des insuffisances constatées aussi bien structurelles que matérielles ou humaines. Un regain de confiance des populations à leur égard est à ce prix. Un contrôle des compétences et qualifications des agents de santé, par une commission indépendante spécialement dédiée à cette tâche, est vivement souhaitable.

Les pharmaciens auront la lourde charge d’assurer le contrôle du circuit du médicament afin d’éviter la circulation de faux médicaments sur le marché ainsi que la vente illégale de produits pharmaceutiques qui exposent les populations à des risques sanitaires.

Les professionnels des travaux publics auront pour mission d’évaluer l’état de notre réseau routier proportionnellement à son coût. En effet, les montants des fonds alloués depuis de nombreuses années ne peuvent justifier les résultats médiocres décriés par les populations sur l’ensemble du territoire national. L’état de décrépitude de ce réseau pourtant récemment renforcé en dit long.

Les sociologues doivent se pencher sérieusement sur l’épineuse question de l’ethno-tribalisme qui mine notre société depuis plusieurs décennies. Il faut enfin réussir à extirper de la communauté nationale cet agent pathogène qui nous a tant déchirés et dont se sont servis avec délectation nos colonisateurs, pour mieux nous diviser et nous asservir. Les histoires du Rwanda et du Burundi devraient nous servir de leçons.

Les enseignants occupent une place fondamentale dans notre société, car par leur rôle éducatif, ils ont en charge la qualité de la formation de la jeunesse sur qui repose l’avenir du pays. Force est de constater que notre jeunesse est malheureusement en déliquescence, s’adonnant à des activités peu recommandables au Congo. De plus, les étudiants congolais à l’étranger pourtant boursiers de l’état sont livrés à eux même et vivent dans des conditions précaires et parfois insalubres, par défaut de versement de leur bourse.

Le monde rural, agricole et artisanal doit trouver auprès des pouvoirs publics tous les soutiens nécessaires au renforcement de ses capacités en vue d’un rendement optimal de ce secteur qui contribue fortement à la richesse nationale. L’auto-suffisance alimentaire, galvaudée sous formes de slogan et de propagande doit devenir un objectif à atteindre tel que le Cameroun l’a expérimenté avec succès.

Aussi, la communauté nationale toute entière doit se sentir concernée par la protection et la préservation de l’environnement, en évitant les déforestations, l’exploitation non contrôlée des richesses du sous-sol et la pollution en rapport avec un traitement irresponsable des déchets industriels ou ménagers qui mettent en péril la santé des populations.

Enfin, les forces de l’ordre et de défense nationales doivent retrouver leur statut républicain et jouer leur rôle régalien. Tout citoyen vivant sur le territoire national doit se sentir en parfaite sécurité et non plus être livré à des troupes à la solde de sinistres personnages ou à de vulgaires délinquants protégés par les autorités publiques.

Bien entendu, tous les sujets sociétaux n’ont pas été ici abordés, tel que le tourisme ou les transports. Cependant, voici des pistes non exhaustives de réflexion qui doivent conduire l’élite congolaise à s’interroger, se ressaisir, se retrouver pour échanger et innover. On ne peut en effet, bâtir une société nouvelle, sans en corriger les imperfections. Un sursaut de l’élite est à ce titre indispensable car on ne peut confier aux générations futures un pays dans un tel état et pour lequel elles n’ont aucune responsabilité.

Le temps des condamnations viendra. Mais il est aujourd’hui urgent de poser les bases d’une réflexion constructive et responsable devant aboutir à des propositions réalistes pour le bien-être de l’ensemble de la communauté congolaise.

On a que trop longtemps attendu l’homme providentiel qui tarde à arriver. Il faut probablement unir nos forces et intelligences au-delà des différences et des clivages politiques, ethniques, religieux, sociologiques pour poser les bases d’une réelle reconstruction de la Nation congolaise.

Par Calixte MAFOUTA

Diffusé le 25 avril 2019, par www.congo-liberty.com

