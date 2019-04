Le tribalisme, l’idiotie collective

Arrêtons de tourner autour du pot et de nier l’évidence, il y a un problème de tribalisme, dans ses acceptions les plus abjectes comme le chauvinisme ethnique ou le rejet de l’autre, au Congo. Cette question reste vivace, c’est un euphémisme dans ce pays dont l’acte de naissance est un affrontement entre les mbochis et les bakongos, en 1959. Soixante ans après, les plaies restent béantes. Je suis toujours surpris de la violence avec laquelle il s’exprime dans la sphère privée ou sur les réseaux sociaux alors que les hommes politiques l’occultent dans le débat public. J’aurais pensé que ces problèmes seraient débattus publiquement, aujourd’hui, après soixante ans de haine, de discorde, mais en fait non. Ce débat a toujours été éludé alors qu’il fait des milliers de victimes, détruit l’économie et déstructure les liens sociaux. Comme un discours sagement appris et assimilé, les Congolais alignent tous les grands mots, les uns après les autres après les avoir vidés de tout leur contenu depuis 60 ans : peuple, nation ou démocratie, dans une hypocrisie totale. L’instrumentalisation du tribalisme n’est que le corollaire de la compétition instaurée par l’élection présidentielle au suffrage universel direct. Pourtant, en passant, ce mode d’élection avait suscité beaucoup de réticences dans l’un des rares pays européens qui le pratique encore, la France, parce que l’un des présidents élus de cette manière, Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, avait enterré la République par un coup d’Etat et, nous le savons, Mitterrand le qualifiait de « Coup d’Etat permanent » après son adoption en 1962. L’instrumentalisation du tribalisme ou régionalisme est un danger qui est apparu dès l’ouverture des élections aux populations autochtones avec la loi Deferre du 23 juin 1956, ministre de l’Outre mer dans le gouvernement Mollet, élaborée avec l’appui d’Houphouët Boigny pour les députés de l’Assemblée territoriale. Déjà à l’époque, les forces politiques se structurent sur la ligne de fracture nord-sud sous la bannière de deux grands leaders : Félix Tchikaya pour le sud et Jacques Opangault pour le nord, même si, quelques années plus tard, ils vont faire alliance pour faire face à la nouvelle force montante dans le sud, Fulbert Youlou. Ce clivage nord-sud symbolise le macro-tribalisme, instrumentalisé par les hommes politiques, qui sous-tend toute la vie politique de ce pays. Comme un malheur n’arrive jamais seul, le micro-tribalisme, opposant sud-sud, apparaît avec l’arrivée de Pascal Lissouba au pouvoir. Celui-ci va provoquer des affrontements fratricides dans le grand groupe Kongo pour la conquête ou la conservation du pouvoir, en 1992/93. Toutes celles et tous ceux qui ont grandi dans les quartiers de Bacongo ou Makélékélé jusque dans les années 80 ont vu les différentes communautés du groupe Kongo vivre dans l’harmonie et la paix. Il a fallu la compétition pour l’élection présidentielle au suffrage universel direct pour introduire le virus de la détestation mutuelle. Dans ce contexte où le taux démographique ethnique détermine les chances d’accéder à la magistrature suprême, il ne reste plus aux minoritaires que la violence pour arriver ou se maintenir au pouvoir. C’est ainsi que l’on voit un parti politique que l’on aurait qualifié d’extrême droite sous d’autres cieux, le MCDDI, passé des alliances avec un parti qualifié d’ « extrême gauche » le PCT pour gouverner. Ceci montre un vide sidéral de projet politique cohérent. En réalité, l’idéologie dominante reste le tribalisme. L’unité de mesure est le taux de démographie ethnique qui conditionne le sens des associations hétéroclites. C’est ainsi que les Congolais vont chercher des bouffons plutôt que celles et ceux qui ont un vrai programme politique.

Cette plaie est un cancer pour l’évolution harmonieuse d’un Etat qui se dit « État-nation » tel que nous l’avons hérité de la colonisation avec ses règles et son mode de fonctionnement. Cet Etat-nation s’appuie sur des règles draconiennes telles que la majorité ethnique impose sa loi à la minorité par un suffrage qui n’a rien de démocratique parce qu’il s’appuie sur l’expression ethnique. Pour contourner cette situation, la minorité s’impose par la violence. Cette forme d’Etat nécessite l’existence d’un peuple et d’un roman national qui tisse les liens entre les différents groupes ethniques pour former une Nation qui est, à la base, une fiction. Or, l’instrumentalisation du tribalisme empêche la construction de la Nation congolaise. Sans Nation, il n’y a pas d’Etat-nation. Il reste un Etat qui lui-même a été déchiqueté par les hommes politiques qui se sont succédés dans ce pays après avoir cherché à le privatiser au profit d’un clan, essentiellement composé des membres de l’ethnie ou du groupe ethnique au pouvoir. Dans ce pays, le virtuel a pris le pas sur la réalité qui est autrement plus émiettée, ethniquement parlant, qu’on ne le présente. Les populations sont atomisées. Les seules institutions, l’Ecole et l’Armée, qui auraient servi de creuset d’un « melting-pot » ethnique bénéfique pour la construction d’une Nation ont échoué dans leur mission.

Le chauvinisme ethnique nous empêche aussi de faire preuve d’empathie, c’est-à-dire de pouvoir nous mettre à la place de l’autre et voir les choses de son point de vue. Cette question est capitale, car on désamorce bien des tensions, des non-dits délétères et des clashs en se mettant à la place de l’autre, en le considérant, valablement, comme un être humain au même titre que soi-même. C’est ainsi que certains considèrent les différents drames subis par une région comme le Pool comme des événements exogènes qui sortent de leur champ de préoccupation et d’intérêt alors qu’ils ont une portée physique et psychologique considérable. Bref, il s’agit de faire passer la réflexion du cercle restrictif de la famille, du clan, de l’ethnie et de la région à celui de l’universel, de l’Homme en tant que Tout et Un. C’est cela le sentiment national, le peuple qui réagit quand une de ses composantes est menacée ou en danger. L’existence des peuples en compétition et non d’un peuple au Congo promeut le patronage par affinité ethnique au détriment de la méritocratie et, in fine, fait de l’incompétence le seul mode de gouvernement. Ce comportement met sur la touche des compétences pourtant utiles au développement du pays et, surtout, empêche le développement d’une stratégie de lutte à l’échelle du pays pour désintégrer une dictature qui détruit le pays. L’on ne peut décréter l’excellence et la compétence qui sont des qualités qui s’inscrivent dans le temps long. Oublier cette vérité revient à créer toutes les conditions pour plonger le pays dans le marasme économique et social, situation que nous vivons actuellement.

Je maintiens et signe avec la plus grande vigueur que l’on ne peut s’offusquer du racisme et de la haine du nègre dans toute sa violence, sa barbarie et son caractère primitif et en même temps valider les préjugés ethniques qui consistent à exclure l’autre parce qu’il n’est pas de mon ethnie. Car il faut rester cohérent, on ne peut pas valider le tribalisme et se plaindre de la négrophobie telle qu’elle se manifeste, par exemple, dans certains stades de football français ou européens. C’est de la fausse logique. Et, c’est ce processus qui conduit à la stupidité, l’idiotie générale, l’arrogance et la haine, donc dangereux pour soi-même et pour les autres.

Au lieu de se battre entre nous, nous ferions mieux de tourner nos fourches et nos piques vers la classe politique actuelle qui forme un club des nantis du pays autour du dictateur qui verrouille le système contre l’expression de toute colère légitime des populations. La base sociale ou électorale de cette classe s’organise et se structure autour de l’instrumentalisation du tribalisme qui établit une hiérarchisation dans la pyramide de l’Etat congolais. Le niveau de positionnement politique dans cette pyramide est proportionnel au taux démographique de l’ethnie que l’on représente dans un contexte où l’ethnie minoritaire l’exerce par la violence et de ce fait occupe le sommet de la pyramide. Celui qui est au sommet de la pyramide consolide sa base en ménageant les leaders des grands groupes ethniques qui constituent une digue contre son pouvoir. Il embastille les petits, celles et ceux qui n’ont pas de base sociale forte et ménage les autres. L’instrumentalisation du tribalisme est le sport national, prisé par les leaders politiques. Incapables qu’ils sont de produire des programmes économiques susceptibles de lancer ce pays dans la voie du développement économique et humain. Ils cèdent à la facilité.

Le problème du tribalisme persiste donc parce que les politiques congolais sont incompétents, soumis, pervertis et corrompus. Je le concède, c’est certainement trivial mais la réponse en synthèse c’est ça : ceux qui nous ont fait croire que le pêcheur d’Oyo avait un problème avec le paysan de Madzia sont des incompétents et des menteurs.

Ces gens-là ont intérêt à ce que nous intégrions cette pseudo-lutte à mort car c’est la stratégie du diviser pour mieux régner, tant que les populations se battent contre elles-mêmes, elles ne réalisent pas que leur misère est, dans sa globalité, objective, collective et implacable.

Le plus cocasse dans cette affaire, c’est que les élites politiques tribales qui sont au pouvoir depuis soixante ans jouent exactement le même jeu que les colons avant eux… Je précise que ces derniers, les colons, après les indépendances, de manière quasi-systématique, ont choisi de nous imposer un système politique dont ils maîtrisent tous les codes jusqu’à la façon de pérenniser leurs avantages en se donnant la facilité de choisir des fantoches comme présidents dans leurs anciennes colonies. Ce système qui fait reposer tout l’édifice d’un Etat sur un seul individu qui, dans notre pays, se transforme en véritable monarque, est l’organisation politique rêvée par l’ex-colon prédateur. Il suffit de corrompre un homme et toutes les richesses du pays sont à tes pieds, exulte-t-il. Cela marche ainsi depuis 60 ans. Cette organisation n’est possible que dans une communauté moins bien lotie, dans laquelle le gâteau à partager est amoindrie par des Présidents-Préfets kleptomanes sous la botte de l’ancienne puissance coloniale et structurée politiquement autour de l’ethnie, ce qui a pour utilité d’amoindrir le niveau de conscience d’une appartenance à une entité commune et ainsi supprimer toute vision nationale à long terme et mener une politique qui se résume au strict consumérisme parasitaire, à la gabegie, à la dilapidation et au bradage des ressources pour le plus grand plaisir des faucons occidentaux en maintenant une balance commerciale penchant toujours en leur faveur.

Toute cette stratégie a aussi pour effet de réduire la capacité de rébellion des néo-colonisés : le président-préfet est plus servile et plus malléable pour l’ancienne puissance colonisatrice, plus prompt à massacrer la population, quand il est soi-même illégitime et qu’il croit que le pays est un champ d’ignames qu’on ne doit jamais céder, considérant les autres ethnies, certaines plus que d’autres, comme des ennemis mortels.

« Diviser pour mieux régner » une formule qui a fait ses preuves, c’est le cas de le dire ! Et pour semer la division dans un état, les Présidents-Préfets appuient toujours sur les lignes de fracture, donc sur les tensions ethniques. Le dictateur l’utilise chaque fois que cela est utile : 1977 (Bakongos ba bomi Marien) et en 1999 (Discours de Talangaï). Des rappels qui ont tué l’Etat en tant qu’entité assurant l’égalité de tous devant la loi.

Le raisonnement qui invalide les préjugés ethniques est à peu près le même que celui qui invalide les préjugés raciaux : La culture ne se transmet pas par le sang ! Les humains a priori sont les mêmes quel que soit le continent, la race et les domaines. Si vous vous amusez à faire une étude objective des populations, vous vous rendrez compte qu’il y a une répartition universelle, homogène et constante de tous les types d’individu. D’un groupe à l’autre, il y a à peu près les mêmes proportions de génies, ou de crétins ou d’imbéciles et de fous à lier : le corps des sapeurs-pompiers, les collègues de bureau, les politiciens, les Inuits, les slaves, les ethnies ngala ou kongo ! Tout cela est régi par la courbe en cloche de Gauss :



La répartition du QI dans la population (GAPPESM : Groupement Associatif Pour les Personnes Encombres de Surefficience Mentale).

Cependant, il ne faut pas nier qu’il y a une forte imprégnation sociale dont il est souvent difficile de se défaire. La culture, je le répète, ne se transmet pas par le sang mais elle se transmet par l’éducation. Il n’est pas rare que les caractères qu’on assimile, à tort ou à raison, à telle ou telle ethnie, se transmettent par l’éducation. Quiconque nie cette réalité est soit un imbécile, soit un menteur et un manipulateur. Il n’y a pas de peuple, de race ou d’ethnie supérieure ou inférieure et il n’y a aucune lutte à mort entre elles, ce n’est pas nécessaire. Rien que ce constat disqualifie tous les partis politiques congolais. Les démocrates devraient faire le deuil de tous ces partis dont les mécanismes de la conquête ou de la conservation du pouvoir sont essentiellement ethnicistes, une hiérarchisation des ethnies.

Il ne faut pourtant pas se voiler la face, tant que les uns seront favorisés ou discriminés à cause de leur nom de famille, ou de leur appartenance ethnique, au détriment ou en faveur de tel autre, le problème persistera. Tant que nous ne changerons pas de paradigmes, de forme d’Etat ou de régime, ce problème fera des ravages humains et économiques. Et, laisser les choses en l’état, c’est préparer le terrain à beaucoup de clashs et de colères malsaines, ce qui, au mieux, empêche de construire quelque chose de commun dans la sérénité et le vivre ensemble… Au pire, ça donne plusieurs « Pool ».

Ce qu’il faut, c’est de la Justice pour tous, ou mieux encore, de l’injustice pour tous ! Traiter chacun différemment de manière à ce que, globalement, les choses s’équilibrent. Aussi longtemps que demeurera un centre politique, objet de toute convoitise, l’injustice et la violence seront au cœur du système. Il y aura toujours des gens pour affirmer le contraire mais, l’Histoire de ce pays ne me donnera certainement pas tort.

Il y a peu de problèmes sociopolitiques plus énigmatiques, cornéliens et importants à résoudre pour le Congo que le problème du tribalisme : une nation qui n’est pas vraiment une Nation, c’est du collage d’ethnies qui, souvent, se méprisaient, ou, au mieux, s’ignoraient royalement la plupart du temps. De fait, c’est une question pleine d’attrait pour les élites congolaises, angoissées par l’aspect du présent et la projection vers l’avenir. Résoudre cette équation ardue est une nécessité, mais il en va de la survie d’un pays uni mais pas forcément sous la forme qu’il a depuis les indépendances, une bêtise selon moi, toutes ces régions auraient dû être rendues autonomes pour mettre fin à une compétition mortifère, ça nous aurait évité bien des problèmes.

Tant que ce problème perdurera, même de manière latente et diffuse, nous sommes vulnérables, assis sur une poudrière, et la moindre manipulation externe ou interne poussera au clash et aux guerres intestines toujours suivant ce clivage Nord-Sud ou même Sud-Sud.

La vérité est que nos pays africains sont des faux pays, de fausses nations, avec des ethnies-nations sans passé commun et sans épaisseur historique au plan global, ce que nous avons en commun ce sont ces frontière artificielles, il est important de le rappeler, voire de le déplorer. Cependant, nous pouvons et devons construire quelque chose en commun, tout en respectant nos particularismes socio-ethniques, pour devenir une nation ou à tout le moins, une fédération solide de Nations. Le problème tribal est violent, subtil et complexe, il convient donc d’y trouver des solutions originales et subtiles. Les fédéralistes ont cette problématique chevillée au corps. A part quelques périodes très courtes (1960 – 1963 et 1992 – 1997), huit ans sur soixante, ce pays a évolué dans un état de dictature permanent (Cf. Graphique, ci-dessous : Données publiées par Perspectives Monde – Université de Sherbrooke, Source : Monty G. Marshall and Keith Jaggers. 2015. Polity IV Dataset).

Niveau d’ouverture [0 à 4]: La désignation des gouvernants découle-t-elle d’un processus où seuls les gens de l’élite restreinte sont admis ou, au contraire, découle-t-elle d’un processus ouvert permettant à des gens qui ne proviennent pas de l’élite politique du pays de gouverner? Le niveau 1 renvoie à la fermeture complète: désignation par hérédité pure; seuls sont admis par la loi des gens issus de la famille du monarque (rois, empereurs, émirs).

Niveau de compétition [0 à 3]: Des différents candidats possibles, comment le gouvernant est-il choisi? La désignation se fait-elle par une sélection (conseil restreint, cooptation, décision militaire ou de parti ou hérédité) ou, au contraire, par une élection où les candidats sont dans une compétition dont l’issue appartient généralement aux électeurs ? Le niveau 1 renvoie à une situation où la compétition est absente; la désignation est le fait d’une sélection opérée par un conseil sans qu’on assiste à une compétition des partis ou acteurs; on y retrouve aussi le cas des désignations héréditaires.

Niveau de limitation [1 à 7]: Une fois désignés, les gouvernants peuvent-ils «tout» faire? Jouissent-ils d’un pouvoir sans limite? Ou, au contraire, ont-ils des contraintes, des limitations et ce peu importe leur mode de désignation? Le niveau 1 présente un pouvoir sans limite, sans contrainte, arbitraire. Ni les tribunaux, ni le pouvoir législatif, ni les autres corps organisés de la société ne peuvent limiter le pouvoir d’un tel dirigeant. Il s’agit d’un dictateur, d’un tyran ou d’un pouvoir totalitaire.

Niveau de participation [1 à 5]: Les organisations qui défendent des opinions politiques jouissent de quelle liberté dans l’espace public? Au niveau 1 toutes les formes d’opposition au gouvernement sont réprimées. On y associe les régimes autoritaires et totalitaires, les dictatures militaires et les systèmes à parti unique.

L’impact des comportements tribalistes sur l’évolution de la société (x 1000)

Source : www.cesbc.org/congo/economie/cgo_population.htm

Les projections montrent une population qui aurait dû atteindre 6 000 000 d’habitants, en 2019, pour une réalité d’environ 4 500 000 habitants actuellement. Quid des 1 500 000 manquants ? VIH /SIDA: 4,3 % par absence d’une politique de santé digne de ce nom (OMS) ; guerres, assassinats et génocides : environ 10% (400 000 victimes, d’après Éric Denécé, Docteur en Science politique, Directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), LCI) et 3 000 victimes de 2016 à 2018 (Florence Môrice, RFI) ; mauvais état des infrastructures et des équipements de santé ; la malnutrition, etc.

Par David Londi

