Le Pasteur Ntumi candidat Ã  l’Ã©lection prÃ©sidentielle 2021 face Ã  son patron Sassou-NGuesso.

Fréderique Bitsamou le faux rebelle de Sassou

Le tyran Sassou-NGuesso responsable du génocide des Laris dans le Pool, avec la complicité de son clone Fréderique Bitsamou, alias le Pasteur Ntumi, qu’il alimenta en arme de guerre par le biais du général Nianga Mbouala Ngatsé, vient d’autoriser le faux pasteur et pseudo rebelle à reprendre ses activité politiques.

Fréderique Bitsamou que Sassou-NGuesso infiltra dans l’équipe de campagne du candidat Guy Brice Parfait Kolelas à la dernière élection présidentielle de mars 2016, pour noyauter le patron de l’UDH-YUKI et lui faire endosser la responsabilité d’une insurrection armée programmée dans le département du Pool, aura une autre mission pour la prochaine mascarade électorale en 2021.

Dictateur expérimenté, Sassou-NGuesso en fin stratège diabolique sait que son maintien au pouvoir dépendra non pas d’une élection libre et transparente, mais d’un rapport de force « armée » qui surviendra de la contestation des résultats qui le déclarera une fois de plus vainqueur au 1er tour de l’élection présidentielle de 2021. C’est pourquoi, l’un des recours du bourreau des Congolais est d’avoir pour Challenger son associé le Pasteur Ntumi. La suite est écrite d’avance, des nouveaux massacres dans le département du Pool ,comme en 1998 à 2000 et 2016 à 2018 qui déborderont probablement dans les pays du Niari… !

Le faux rebelle Fréderique Bitsamou sortira de sa rebellion aussi engraissé qu’en août 2018, à l’image d’une personne ayant séjourné à l’Hotel Alima Palace d’Oyo

Avis aux amateurs et apprentis politiciens déjà candidat pour accompagner Sassou-NGuesso en avril 2021, votre cupidité et servilité vous rendent complices de tous les crimes et massacres qui suivront l’élection présidentielle mortifère de 2021.

Peuple Congolais, lapidez tous ceux qui parlent de 2021, car ce ne sont que des escrocs et des imposteurs au service de Sassou-NGuesso !

La Rédaction.

Diffusé le 01 mai 2019, par www.congo-liberty.com

