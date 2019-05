Mariage des enfants de Â« lâ€™opposant Bowao Â» et de ZÃ©phirin Mboulou, le sÃ©curocrate de Sassou-NGuesso ; et mort dâ€™Augustin Kala-Kala suite Ã  la torture des services spÃ©ciaux de Sassou-NGuesso

Très belle histoire d’amour qui a uni, hier dans une cérémonie en Ile de France, la descendance du Ministre Raymond Z. Mboulou, garant de la sécurité de Denis Sassou Nguesso au ministère de l’intérieur, et de Charles Z.Bowao l’infatigable opposant à la dictature du même Denis Sassou Nguesso. Jolie permission de sortie de l’enfer congolais pour le père de la mariée, alors que les conditions de détention se durcissent à la prison centrale de Brazzaville ; notamment pour le Général Jean Marie Michel Mokoko.

Ta Mboulou comme l’appelle affectueusement Parfait Kolelas n’a pas assisté à la soirée organisée par les jeunes mariés, car, craignant une irruption des indignés du 242 et autres combattants congolais.

Ce n’est pas la première fois qu’un transfuge du système du tyran Sassou-NGuesso ait des liens familiaux avec ce dernier. Rappelons-nous du Général Emmanuel Ngouolo-Ndele, ancien patron des services spéciaux, dont 2 enfants sont mariés aux enfants Sassou-NGuesso. Sans ces dernières unions des enfants Sassou et NGouolo Ndele, l’ancien espion et Général de son Etat serait aujourd’hui en prison aux côtés du Général Mokoko, car, selon une source proche de la dictature de Brazzaville, le Général Espion aurait été piégé et enregistré via une vidéo compromettante en Afrique du sud contre Sassou-NGuesso. Ce problème a été réglé bien entendu en famille ! Si l’information est fausse, nous demandons à notre cher Général de la démentir !

Eh oui, Sassou-NGuesso sait comment tenir « ses opposants » pour mieux les neutraliser.

Tous nos vœux de bonheur pour les jeunes mariés.

Par WU BA WUNA, WE NA MESO

*******************************************************************************

Décès de Monsieur Augustin Kala Kala

Augustin Kala Kala avant la torture

Augustin Kala Kala après la torture

Nous avons le regret de vous annoncer, le décès ce matin à Brazzaville, de l’ancien prisonnier du tyran Sassou Nguesso, Monsieur Augustin Kala Kala, compagnon de lutte d’André Okombi Salissa actuellement résident de la Maison d’Arrêt de la capitale congolaise.

Augustin Kala Kala avait été horriblement torturé dans les geôles de la DGST et jeté pour mort devant la morgue en octobre 2016. Il n’a pu se remettre de ses blessures ni avoir la possibilité d’être soigné en dehors du Congo.

Décès du Résistant Mbiki de Nanitelamio

Nous informons aussi nos internautes de la mort subite de notre ainés et résistant MBiki de Nanitélamio au Canada.

Cher grand frère Mbiki, repose en paix, et sache que notre combat pour la liberté, auquel tu as sacrifié toute ta vie, depuis la Conférence Nationale Souveraine de 1991 à nos jour, continue à travers la nouvelle génération de combattant, à qui tu as su transmettre le flambeau

Très sincères condoléances de Congo-Liberty à la famille éprouvée.

La Réaction

Diffusé par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter