HISTORIOGRAPHIE DE LA TRAITE NÃ‰GRIÃˆRE AU CONGO. Par Jean-FÃ©lix Yekoka, Joseph Zidi

La traite des esclaves demeure une problématique multidimensionnelle. Dans les sociétés du Congo actuel, elle reste circonscrite dans une logique normative du « dedans » et du « dehors », à cause des traces qu’elle a laissées dans la conscience collective et du silence qui la domine à bien des égards. Ainsi, des approches différentes ont été empruntées à l’histoire, à l’anthropologie, à la sociologie et à la littérature pour tenter de débrouiller l’écheveau du mystère de la traite au Congo.





Jean Félix YEKOKA enseigne au Parcours-Type Histoire de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi. Membre de plusieurs institutions de recherche, il est maître-assistant CAMES. Secrétaire administratif de l’IGRAC, il est l’auteur de plusieurs articles.

Joseph Zidi, maître-assistant CAMES, est le chef du Parcours-Type Histoire de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université Marien Ngouabi.

Commander le livre chez l’Harmattan

