LE MIRAGE DE Lâ€™ALTERNANCE POLITIQUE EN RÃ‰PUBLIQUE DÃ‰MOCRATIQUE DU CONGO

Comme chacun le sait, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait été déclaré élu Président de la République Démocratique du Congo (RDC), lors de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 30 décembre 2018, par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Sa victoire a été, du reste, confirmée par la Cour constitutionnelle, par le rejet de tous les recours formés contre son élection par certains candidats à l’élection présidentielle.

C’est bien pour la première fois que ce pays voisin connait, depuis plusieurs décennies, une alternance démocratique et pacifique au sommet de l’Etat.

Mais s’agit-il d’une véritable alternance au sommet de l’Etat comme le souhaitaient les congolais ? Rien n’est moins sûr.

En effet, à l’issue des élections politiques du 30 décembre 2018, Le FCC a obtenu une majorité écrasante à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans les Assemblées provinciales. Il détient aussi la quasi-totalité des gouverneurs de province et les gouvernements provinciaux.

Certes le FCC et le CACH ont conclu un accord politique pour gouverner ensemble, à travers ce qu’ils appellent un Gouvernement de coalition. Mais cet accord politique ne signifie pas qu’on fera abstraction de la position majoritaire du FCC par rapport au CACH dans la nomination du Premier ministre et la formation du Gouvernement. Bien au contraire.

En effet, dans la pratique, vu la position de faiblesse politique actuelle du Président de la RDC, je ne vois pas le Front Commun pour le Congo ((FCC) accepter de perdre sa haute main sur les ministères régaliens de l’Etat et certains postes clés au profit du Président de la République et de son camp politique. Le Président sortant, en politicien avisé, avait bien pris soin de nommer, à des hautes fonctions et emplois civiles et militaires de l’Etat, ses proches et fidèles.

Ainsi, bien que n’étant plus Président de la République, Joseph Kabila, sénateur à vie, restera particulièrement vigilant et sourcilleux sur les nominations auxquelles procédera le Président élu. Il aura toujours son mot à dire, même officieusement, soit pour approuve,r soit pour désapprouver certaines nominations. Il n’est pas certain que le clan de Kabila, qu’on appelle aujourd’hui avec humour de Kabilie, restera inerte et les bras croisés si le Président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi décidait de remplacer tous les proches de Kabila aux postes clés par les siens dans les domaines sécuritaires, des mines, des finances, des affaires étrangères, de la défense etc. Cette sorte de grand remplacement ne sera pas du tout accepté par le FCC et son leader.

Il y aura, inéluctablement, plusieurs frictions en perspective, entre le FCC et le CACH au sujet des nominations à de hautes fonctions et emplois civils et militaires. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi sera très vite confronté à la difficulté de l’exercice quotidien du pouvoir, au sommet de l’Etat, lorsqu’on n’a pas de majorité parlementaire permettant d’avoir un Premier ministre et un Gouvernement issu de ses rangs et dont la tâche principale sera de mettre en œuvre son programme électoral. Qu’on ne se berce pas d’illusions. Si le FCC et la CACH ont conclu un accord politique, l’UDPS et l’UN, partis composant le CACH, ne font pas, toutefois, partie du groupement politique qu’est devenu le FCC. Or le FCC dispose d’une écrasante majorité au Parlement qui lui permet de former son Gouvernement sans ministre du CACH.

Déjà, s’appuyant sur l’article 78 alinéa 1er de la Constitution de la RDC, le FCC exige, avec raison, que le Premier à nommer soit issu de ses rangs. Mais une fois le Premier ministre nommé et le Gouvernement formé, le Président de la RDC aura-t-i l, pour autant, les mains libres pour Présider aux destinées de son pays sans entraves ou blocages. Certainement pas. Il restera sous le contrôle étroit du FCC et de Kabila qui lui fixeront certaines lignes rouges à ne pas dépasser dans son action. C’est du reste déjà perceptible.

Je ne pense pas que le futur Premier ministre, issu du FCC et son Gouvernement, se feront hara kiri, en détruisant complétement tout ce qui a été mise en place par Kabila, avant son départ du pouvoir.

Certains congolais se sont réjouis, peut-être un peu trop vite à mon avis, du fait que, depuis l’indépendance de la RDC, c’est bien pour la première fois qu’il y a une véritable alternance politique pacifique et civilisée au sommet de l’Etat.

Ce qu’on oublie de relever, cependant, c’est le fait que cette alternance ne s’est faite que de manière personnelle, c’est-à-dire, par l’arrivée d’un nouveau Président de la République qui succède à son prédécesseur. Sans plus. Or une alternance politique ne saurait être réduite au départ du pouvoir de celui qui assumait la plus haute charge de l’Etat. Elle doit, au contraire, être plus large, multiforme, multidimensionnelle et multisectorielle. Autrement dit, une vraie alternance politique se doit d’être systémique et non pas simplement personnelle ou personnalisée. Il est absurde de prétendre avoir réussi une alternance politique, par le seul départ d’un ancien Président de la République, alors que tout son système demeure en place. C’est ainsi que les algériens, après avoir obtenu la démission d’Abdelaziz Bouteflika, continuent d’exiger le départ de tout son système. C’est pour la même raison que les soudanais, ayant réussi à faire démissionner El Béchir, poursuivent leurs manifestations pacifiques, afin d’obtenir des militaires la transmission rapide du pouvoir aux civils. Cette exigence permet d’obtenir l’éloignement des représentants de l’ancien système des affaires de l’Etat. Ces deux exemples nous montrent bien que les algériens et les soudanais ont perçu cette ruse et ce piège à cons de la part des représentants du système. C’est pour cette raison qu’ils ne se satisfont pas du seul départ de leurs anciens Présidents de la République.

Mais s’agissant de la RDC, le vrai changement dans la gouvernance et le système mis en place par Kabila ne me paraît pas être facile à impulser. Je crains que les incantations sur le changement et l’alternance ne s’effondrent sur le mur de la réalité de la pérennité d’un système inique et répressif et de la continuité d’une même politique génératrice de davantage de misère noire et de précarité innommable des congolais, dans un pays considéré pourtant, à juste titre, comme un scandale géologique, à cause de la très grande richesse de son sous-sol.

Dans ces conditions, l’alternance au sommet de l’Etat, tant souhaitée par les congolais, ne peut être qu’un mirage ou une illusion. Réussir un vrai changement dans la gouvernance du pays, par la lutte implacable contre les anti valeurs, l’instauration d’un véritable Etat de droit et d’une démocratie pluraliste est un défi de taille pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Sa tâche sera d’autant plus difficile voire impossible que le Président sortant avait pris soin de mettre en place une stratégie qui lui permettra de continuer à jouer un rôle, non négligeable, dans la conduite des affaires de l’Etat et de peser, de tout son poids, pour influencer la prise de certaines décisions importantes dans le sens qu’il souhaite.

Ce dernier, qui ne s’est résolu à quitter le pouvoir qu’après moult tergiversations ou finasseries et répressions sanglantes des manifestations pacifiques des congolais, n’était pas aussi stupide au point d’accepter de partir du pouvoir et de ne plus en avoir la moindre emprise. Son départ du pouvoir n’a pas eu pour corollaire sa mort politique ou son désintérêt pour la gestion de la chose publique. Bien au contraire. Tapi dans l’ombre, il continuera à tirer les ficelles, en jouant le rôle de vrai marionnettiste, sa marionnette étant à la Présidence de la République. Il aura aussi une influence certaine sur le Gouvernement qui sera formé. C’est lui qui désignera le candidat du FCC au poste de Premier ministre de la même manière qu’il l’a fait pour Madame Mabounda, élue récemment Présidente de l’Assemblée nationale. Sa candidature a été quasiment imposée par Joseph Kabila, à la grande surprise des ténors et caciques de son parti et de son groupement politique. Il est hautement improbable que le candidat du FCC, au poste de Premier ministre, puisse être désigné sans la décision ou, à tout le moins, sans un avis favorable de Joseph Kabila. Il demeure incontournable sur plusieurs questions et le Gouvernement va, sinon toujours, du moins souvent, se référer à lui.

Je ne peux pas terminer cet article sans me poser les questions suivantes :

En permettant au kabilisme, honni par la majorité des congolais, de se perpétuer, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi peut-il encore se revendiquer de l’opposition politique ? N’est-il pas en train de faire phagocyter son parti politique par le FCC ? N’a-t-il pas compromis la véritable alternance politique, qui était attendue, et déçu tous les espoirs des congolais qu’il a finalement trahis ?

Accéder au sommet de l’Etat, au prix des pires compromissions et renoncements, au détriment des attentes des congolais et de la véritable alternance politique, c’est ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aurait dû se garder de faire. Hélas.

Une véritable alternance politique en RDC reste encore une conquête à réaliser par les congolais. Ils continueront certainement à se battre pour qu’elle devienne une réalité dans leur pays.

Roger Yenga

Juriste et écrivain.

Secrétaire national chargé des droits de l’homme et de la culture démocratique de la Convergence Républicaine pour le Développement.

Adhérent de la Fondation René Cassin-Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg (France) et de l’Association des amis de la Fondation.

