A propos des troubles socio-politiques de 1959 dans la rÃ©gion du Niari, entre les partisans de Victor Sathoud (UDDIA) et Kikounga Ngot (MSA)

Extrait posthume des mémoires de Victor SATHOUD à paraître bientôt

Au lendemain de la proclamation de la République du Congo et, suite à la contestation de l’élection de l’Abbé Fulbert Youlou, d’abord en qualité de Premier Ministre Chef du Gouvernement, consécutif au basculement de majorité à l’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo, après le ralliement des députés Henri ITOUA de Makoua et Georges YAMBOT de Mosssendjo, du MSA à l’UDDIA-RDA, survenu le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire, la ville de Dolisie et d’autres localités de la Région du Niari, à l’instar de Kibangou, seront en proies à des affrontements sociopolitiques mettant au prise les partisans du Mouvement Socialiste Africain (MSA) de Jacques Opangault, rangés derrière Simon-Pierre KIKHOUNGA NGOT d’une part et, d’autres part les partisans de l’Union Démocratique pour la Défense des Intérêts Africain (UDDIA-RDA) de l’Abbé Fulbert YOULOU, rangés derrière Victor-Justin SATHOUD, après avoir quittés tous les deux le Parti Progressiste Congolais (PPC) du député Jean FELIX TCHICAYA, pour emprunter des chemins politiques divergents.

D’après certains témoignages évoqués par Florence Bernault dans son livre intitulé : « Démocratie ambiguës en Afrique Centrale : Congo-Brazzaville, 1940-1965 », publié aux Editions Karthala, les violents combats qui éclatèrent à ce moment dans la Région du Niari, entre les partisans du MSA et de l’UDDIA se déroulèrent non pas entre différents groupes ethniques, mais plutôt entre lignages rivaux opposés du fait de leurs alliances partisanes qui les avait désormais séparés, au point de prendre l’allure d’une rivalité opposant violemment les Bakuni de Kibangou, supporters du MSA, et les Balumbu de Banda, alliés à l’UDDIA. Pendant le déroulement des hostilités, les deux camps opposés serait semble t’il allés jusqu’à tracer une limite infranchissable sur le sol entre leurs territoires respectifs, et fusillèrent quiconque appartenant à l’autre camp s’hasarderait à la passait…Peu après le début des échauffourées, l’armée envoyée en renfort parviendra à restauré l’autorité en mettant un terme définitif à ce conflit fratricide, dans la perspective de la proclamation de l’indépendance.

C’est donc sur cette lancée que Gouverneur Chef de Région du Niari, René Lucien PONT participera activement à la grande cérémonie de réconciliation entre les deux principaux leaders politiques historiques les plus en vues du Niari de l’époque : Simon-Pierre KIKHOUNGA NGOT et Victor-Justin SATHOUD, illustré sur les photo d’archives, organisée sous les auspices de l’Abbé Fulbert YOULOU à la place du Cercle Culturel de Dolisie, en présence de nombreux témoins, parmi lesquels figurent au premier rang les Chefs coutumiers des différentes localités peuplant la ville de Dolisie, à savoir : Mathusalem PIOHILA (Balumbu), Gabriel MBOUKOU NGOYI (Bakuni), Donatien MATSIMBA (Lari), TSILA (Bambamba), DOUMBA (Bandassa), Albert LISSOUBA (Bandzabi et Batsangui), etc….

Après Dolisie, les deux frères réconciliés : Simon-Pierre KIKHOUNGA NGOT et Victor-Justin SATHOUD, qui seront tous les deux (2) appelés à faire partie du premier gouvernement d’union national de l’histoire du Congo-Brazzaville, institué en 1961, par l’Abbé Fulbert YOULOU en synergie avec Maitre Jacques OPANGAULT, prendront ensemble leur bâton de pèlerin, en compagnie de leur jeune collègue ministre Isaac IBOUANGA, de l’ensemble des parlementaires du Niari, des notables et Chefs coutumiers, pour entreprendre la main dans la main une croisade de réconciliation et d’union dans différentes localités du Niari. Cette croisade de l’unité les conduira successivement à Dolisie, Kibangou, Divenié, Mossendjo, Loudima, Makabana, etc…où ils seront acclamés, ovationnés, encouragés et accueillis en liesse par la population, pour leur engagement sans failles en faveur de la paix et de l’unité, conditions sine-quanum au développement de notre pays.

A leur retour dans la capitale Brazzaville, les deux frères et amis à jamais réconciliés participeront ensemble à la grande réception donnée au Palais Présidentiel en l’honneur de la Conférence des Premiers Ministres des Etats nouvellement indépendants d’Afrique Centrale, sur invitation de l’Abbé Fulbert YOULOU

Par Wilfrid SATHOUD

sathoudwilfrid@yahoo.fr

