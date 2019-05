En 2021, face Ã  Sassou, mÃªme un hibou ou un crapaud sera Ã©lu prÃ©sident

Depuis 2013, lorsque les premiers signes indiquant que Sassou allait changer la constitution pour briguer un troisième mandat interdit sont apparus, ma position est restée constante. Malgré tout le mal qu’on lui reproche à tort (pour les uns) ou à raison (pour la majorité), le Congo gagnerait à voir ce monsieur quitter le pouvoir par la grande porte. Pour le peu de temps qu’il lui reste sur cette terre, quelle serait la plus-value pour le Congo, de sombrer dans un chaos annoncé et programmé, juste pour voir un humain traîné comme un chien dans la rue ? Oui, je le sais, pour de nombreux compatriotes, Sassou a longtemps perdu toute trace d’humanité. Pour ma part, je reste persuadé que le divin résidant en chacun de nous est capable de se réveiller au fond de son cœur et lui inspirer la meilleure conduite possible : Eviter au Congo un nième drame inutile.

Sassou n’a pas su quitter les choses en mars 2016, au moment où la disparition de 20 milliards d’euros du Fonds des générations futures n’était pas encore révélée. La crise n’avait pas encore connu l’ampleur actuelle. Depuis sa réélection contestée, il y a eu la guerre du Pool, aux conséquences dramatiques, les scandales financiers à répétitions impliquant son entourage, jusqu’à la dernière révélation concernant l’appartement qu’aurait acheté sa fille à coup de millions dans la prestigieuse Trump Tower à New York. La popularité des Nguesso est à un point tel que même les fidèles parmi les fidèles commencent à douter. Sassou est usé par le pouvoir et vomi par l’immense majorité des Congolais. Il ferait un énorme plaisir à son peuple en ‘’abdiquant’’ comme l’ont fait Mugabe, Dos Santos, Bouteflika ou tout récemment (et élégamment) l’empereur japonais avant lui. Oui, il y a plus d’honneur à abdiquer qu’à terminer sa vie dans un trou de rats comme Saddam Hussein ou dans un égout comme Kadhafi.

Comme le disait Sinouhé l’Egyptien dans le roman éponyme de Mika Waltari : « De demain, nul n’est certain ». Ainsi, en 2021, s’il est encore en vie, Sassou osera-t-il se présenter devant son peuple alors que son bilan est pire qu’en 2016 ? Sachant le drame engendré par sa réélection contestée, osera-t-il défier le peuple congolais ? Après l’Algérie et le Soudan, aura-t-il l’arrogance de briguer un mandat inutile ?

Au fond de lui, Sassou sait que dans une élection libre, transparente donc démocratique, il ne pourra pas obtenir la confiance d’un peuple désabusé. Contraint de choisir entre Sassou, un hibou et un crapaud, les Congolais donneront leur suffrage de préférence au hibou ou au crapaud. Et pour éviter cette honte, les élections de 2021 ne seront ni libres ni démocratiques. Alors, à quoi servent des élections dont on connaît d’avance le résultat ?

Sachant ce que coûtent les élections au Congo, j’ai une suggestion qui me parait judicieuse. Les retraités ne sont pas payés depuis des années, les étudiants sont sans bourses depuis belle lurette, les malades sont abandonnés à leur sort depuis des lustres, faisons l’économie de la parodie d’élection et distribuons l’argent ainsi épargné aux Congolais dans le besoin. A défaut de surprendre ses ‘’sujet’’ par son abdication, l’empereur Sassou fera au moins quelques heureux dans sa population misérable avant que le FMI ne renfloue les caisses vides d’un Etat au bord de la faillite.

Pascal Malanda

LE CONGO ETERNEL

