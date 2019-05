Roga-Roga, Â«Â Officier des arts et des lettresÂ Â» Ã  la sauce Sassou-Nguesso.

L »ambassadeur de France M. Chochery et le Roga-Roga, le griot de la dictature de Brazzaville

De son vrai nom Ibambi Okambi Rogatien, il est né le 31 août 1974 à Fort-Rousset.

En 1993, après la guerre civile, il fait partie des jeunes issus de la chorale de l’église Sainte-Marie de Ouenzé qui décide de former un groupe pour animer « culturellement » la ville. Il en devient, jusqu’aujourd’hui, soliste et chef d’orchestre, et lui donne le nom d’Extra-Musica.

Pendant plusieurs années, il mène son orchestre vers la gloire tout en écartant, comme son mentor Sassou-Nguesso, les membres phares du groupe. Il est considéré, par le biais des « Mabangas », dédicaces faites en citant dans ses chansons les hommes du « pouvoir », comme un fidèle relais dans l’opinion congolaise, des voleurs et des tortionnaires de la dictature de Sassou-Nguesso.

Sans gêne, assumant sa provocation et ses errements, il se met en évidence dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux avec des liasses de billets, ou dansant avec Jean-François Nduenguet et d’autres valets, comme pour montrer son accointance avec les voyous qui pillent systématiquement et sans vergogne les richesses du pays.

Tête de gondole d’une dictature rejetée par tout un pays, Roga-Roga, même s’il est subventionné par Sassou-Nguesso et les siens, cristallise le courroux des combattants qui militent contre le pouvoir illégalement en place à Brazzaville depuis l’extérieur, en l’empêchant de se produire en France.

Protégé par la dictature de Sassou-Nguesso, sûr de lui, ayant pris le melon, il s’adonne à la provocation. Dans l’une de ses chansons, « Oyo Eko ya Eya », il insulte ses compatriotes vivant en France en ces termes: « Métro, Boulot, Dodo, tel est mon quotidien. Ma richesse, ce sont mes habits et mes chaussures de Château-Rouge », oubliant que son serviteur Sassou-Nguesso ruine depuis plus de 32 ans l’épanouissement multidimensionnel des congolais.

Ultime insulte à tous les artistes qui ont tant apporté à notre pays, celle de la remise de l’insigne de « l’officier des arts et des lettres », le 6 avril dernier par Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Congo.

Relegués aux calendes grecques, pour ne citer que des vivants, Kosmos Moutouari, Tanawa, Kimbolo Clotaire, Edo Ganga.

Alors que l’apport du monument de la musique congolaise, Kosmos Moutouari est encore palpable dans notre pays avec des chansons transgénérationnelles et intemporelles comme Ebandéli ya Mosala, Makambo Mibalé, lettre ouverte, accident ya peuple, Kamwiya, Miléna, Diables-Rouges(en 1972), Bâ tâ Mbiemo, cet insigne qui est une décoration honorifique qui récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportées au rayonnement des arts et des lettres, échoit à un musicien médiocre, issu du clan Nguesso.

Plus surprenant, Roga-Roga qui veut plaîre au tyran, s’habille comme lui avec des costumes croisés désuets. Au royaume de mwana poro-poro, l’allégeance va de pair avec ses accessoires.

A l’image de sa chanson « Contentieux » sortie en 2014, Ibambi Okombi Rogatien, dit Roga-Roga, a un lourd contentieux à régler avec les congolais qui se battent au quotidien pour se libérer de l’oppression de Sassou-Nguesso.

La chute de l’ogre de l’Alima étant proche, tous les congolais chantent en choeur avec Youss Band: « Yiri kéno Ntinu ». Préparez votre fuite!!!

Olivier Mouebara.

Diffusé le 19 mai 2019, par www.congo-liberty.com

