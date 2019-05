Sassou Nguesso Ã  MoscouÂ : dÃ©marrage chaotique avec 24 heures de retard de la visite dâ€™Etat

Le départ avait été fixé le lundi dans la matinée de Maya-Maya. Le dictateur congolais devait atterrir très tôt le matin suivant à Moscou après une escale technique à l’aéroport de Milan-Malpensa ; escale peu commune et sur laquelle personne dans la délégation ne s’était hasardé à livrer la moindre photo sur les réseaux sociaux ni information. La discrétion la plus totale était de mise. Personne n’a rien su du type d’avion, ni son immatriculation et encore moins le nom de la compagnie de location. En plus de faire le plein de kérosène pour l’appareil, peut-être a-t-il fallu faire le plein de mallettes auprès des amis-pétroliers-italiens ? Afin de disposer de suffisamment de billets verts (dollars) pour corrompre à tour de bras les interlocuteurs russes…

Après une brève escale de quelques heures, l’avion avec lequel le monarque congolais devait poursuivre le voyage jusqu’à Moscou, a subi une panne très sévère qui interdisait tout décollage. Il ne faisait pas bon, à ces moments-là, faire partie de l’immense délégation qui avait pour plan de vendre le Congo à Vladimir Poutine ; après en avoir fait de même avec le Chinois Xi Jinping. Quand tout ce beau monde comprendra-t-il que la signature des usurpateurs en place à Brazzaville ne vaudra strictement rien dès la chute de ce pouvoir d’incompétents et de malfaisants notoires ?

Dès qu’il n’y eut plus aucun espoir, dans la nuit du lundi 20 mai, que l’avion redécolle de Malpensa – imaginez un court instant la colère noire du tyran en rade dans un aéroport italien – il a fallu se rendre à l’évidence qu’il était impossible d’affréter en quelques heures un gros avion tant à Milan, qu’à Genève si proche. Trois petits avions furent nécessaires pour embarquer les soldeurs de la République, prêts à toutes les concessions pour obtenir le secours de Moscou.

Il faut tout de même se souvenir que le « Russe » n’est pas « effaceur » tout comme le « Chinois ». Le Club de Paris avant 2010, avait obtenu de tous les Etats, qui le composent, l’annulation de leur dette dans le cadre du PPTE accordé par le FMI/DSK. Moscou finalement se reprit de sa promesse (informé, par un créancier malmené, des combines autour du paiement des Fonds Vautours). Le FMI de Madame Lagarde a-t-il remis sur la table la « dette russe » dont le contour est tout aussi flou que le sont celles de la Chine et des traders pétroliers ? Le Congo doit-il obtenir le restructuration de la « DETTE RUSSE » ?

Combien de fois le Congo, qui « n’est pas la propriété des Nguesso » sera-t-il vendu, avec les esclaves qui y survivent, à des puissances étrangères ?

Partis de Brazzaville le 20 mai 2019 en Boeing 777, les mafieux de la République (Bouya, Okemba, Ganongo, Gandzion, Tchikaya etc…) sont arrivés en Falcon X7 le 22 mai à Moscou ; exténués, avec plus de vingt-quatre heures de retard. Prions que pour le retour, après avoir été essorés au Kremlin pour obtenir sa protection, qu’ils ne rentrent pas tous en caleçon !

