DIEUDONNÃ‰ ANTOINE GANGA APPELLE A LA DISSOLUTION DE TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA RÃ‰PUBLIQUE, AU DIALOGUE SANS EXCLUSIVE, ET A L’OUVERTURE D’UNE TRANSITION POLITIQUE AU CONGO-B

M. Dieudonné Antoine GANGA , actuellement à la retraite après (20) vingt ans d’exil à Washington (USA) où il fut ambassadeur sous le régime du Président démocratiquement élu M. Pascal LISSOUBA, a surtout été un Grand Ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de la Transition démocratique du Premier Ministre André MILONGO (1991-1992), mais dont la fonction régalienne était du domaine réservé de la Présidence de Sassou-NGUESSO, conformément à l’acte fondamental.

Congo-liberty.com : L’élection présidentielle est synonyme de conservation du pouvoir pour les uns et de conquête pour les autres, avec pour conséquence des guerres civiles et massacres des populations, depuis 1993 à nos jours. Pensez-vous que celle de 2021 dérogera à cette constance ?

DIAG : Je ne pense pas être un devin pour savoir ce qu’il adviendrait de l’élection présidentielle de 2021. Seul Dieu sait comment elle se déroulera. Celles depuis 1993 à nos jours sont la conséquence de l’égocentrisme des politiciens véreux qui n’ont toujours pensé qu’à leur bonheur. Ils n’ont jamais donné la priorité au Congo et au peuple congolais. N’ayant jamais placé, comme l’affirmait le Premier Ministre André Milongo « l’intérêt supérieur de la Nation avant toute autre considération ; ils n’ont pu éviter au peuple congolais, les épreuves douloureuses où l’égoïsme et les ambitions des politiciens véreux ont voulu toujours nous entraîner ».Je me demande mêmes s’ils croient à la démocratie.

Pour éviter d’autres épreuves douloureuses à notre peuple, eu égard à la conjoncture actuelle de méfiance, de suspicion, de cynisme, de peur et eu égard aux jours et nuits d’angoisses que notre pays traverse en ce moment, il serait peut-être souhaitable de ne pas les organiser. C’est pourquoi, je requerrais qu’il plaise au Président de la République, de surseoir à l’organisation de ladite élection présidentielle et :

D’organiser un dialogue le plus large possible, un dialogue sans exclusive auquel participeraient toutes les forces vives de la nation : celles restées au pays et celles de la diaspora vivant aux U.S.A., au Canada et en Europe. Comme l’affirme mon ami Lecas Atondi Monmondjo « il faut rassembler l’intelligence des gens capables de repenser notre pays qui peut être sauvé par un nouvel élan d’union, de fraternité et d’amour. Il faut donc des actes fondateurs forts, mais qui doivent être bien pensés et conduits. » Je crois en le génie du peuple congolais. Ayons le courage et l’honnêteté intellectuelle d’y aller et y parler de manière ouverte, franche et sans passion. Notre génération de génocidaires économiques et culturels dont j’ai honte, a l’obligation historique de réparer les dommages que nos actions immodérées ont causé à notre pays et à notre peuple. Je réitère ce que j’ai déjà affirmé à Congo-liberty : « la profondeur de la déchirure du tissu national congolais encore en construction, l’importance des destructions, tant sur le plan humain que matériel, et la gravité des traumatismes, etc. rendent incontournable le recours au dialogue pour panser les blessures physiques et spirituelles, restaurer la sécurité, reconstruire l’unité nationale qui n’existe plus (la région et la tribu constituent à l’heure actuelle au Congo, deux réalités objectives qu’il serait souhaitable de prendre en considération. Nous citoyens de ce pays, nous sommes, malgré nous, prisonniers de nos origines ethniques et régionales, disaient dans une lettre ouverte le 26 Juillet 1968, MM. Pascal Lissouba, Henri Lopes, Édouard Sathoud et Jean-Pierre Thystère-Tchicaya) , créer un climat apaisé et surtout, permettre aux congolais de sortir de l’emprise de nos origines ethniques et régionales avant d’arriver à la Nation, de réapprendre à vivre de nouveau ensemble comme avant et après l’indépendance, dans l’acceptation de leur enrichissante diversité culturelle, politique et religieuse. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » dixit Martin Luther King Jr. Aujourd’hui les gens se sentent appartenir d’abord à une tribu, à une région avant de se sentir congolais. Il faut faire en sorte que les compatriotes du sud ne considèrent plus leurs compatriotes du nord comme des adversaires et vice-versa. Il faut aussi faire en sorte que dans les nominations aux fonctions étatiques l’on ne privilégie pas la tribu ou la région, mais plutôt la compétence, les aptitudes et la qualification.

Congo-liberty.com : Pensez-vous qu’une Transition Politique soit la panacée pour sortir notre pays de l’impasse politique ?

DIAG : Ne pensez-vous pas qu’il soit le temps de construire et de guérir ensemble notre pays qui, comme je l’ai dit plus haut, traverse en ce moment des jours et des nuits d’angoisse ? Pour tout citoyen conscient donnant de surcroit la priorité au Congo, l’alternative est claire : il s’agit de prendre position pour ou contre le désordre et l’anarchie qui remettraient en cause les acquis de notre nation encore fragile et emporteraient encore dans la tourmente la population qui se remet à peine de ses blessures, de ses morts et de ses traumatismes et qui feraient du Congo un pays exsangue où la violence risquerait d’avoir droit de cité. Il nous revient d’être visionnaires et, comme le disent deux proverbes kongos « d’éteindre le feu qui couve sous les herbes sèches avant qu’il ne devienne un incendie. » « Ne pensons pas seulement que ce sont les poils du rat qui sont en train de bruler mais que c’est le rat lui-même. »

Une transition politique n’est peut-être pas la panacée, mais elle est à mon humble avis l’une des meilleures voies pour sortir notre pays de l’impasse. Le gouvernement de transition aurait entre autres les missions suivantes :

Procéder à un nouveau recensement de la population congolaise en vue de l’élaboration d’un nouveau fichier électoral, le plus souvent pomme de discorde et de revoir le découpage électoral ;

Réformer les institutions dont certains sont budgétivores ;

Assainir les finances publiques ;

Payer régulièrement les salaires et les pensions de retraite qui sont des droits et non des faveurs ;

Lutter contre la corruption ; « celle-ci voire même la perception de la corruption ainsi que les politiques exécutées de façon inefficace peuvent facilement ruiner les efforts de développement. Un gouvernement responsable demeure vital à la prospérité du pays. » dixit un diplomate américain.

Restaurer l’orthodoxie financière d’antan dans la gestion du budget de l’état ;

Interdire les milices et toutes les forces parallèles aux Forces armées Congolaises, à la gendarmerie et à la police ;

Réorganiser les structures sanitaires et scolaires ;

Promouvoir les valeurs ;

Promouvoir et vulgariser l’agriculture aux fins de mettre fin aux importations des produits alimentaires congelés ;

Réhabiliter le réseau routier ;

Réorganiser la distribution d’eau et de l’électricité ;

Restaurer l’autorité de l’État et l’unité entre les Congolais ;

