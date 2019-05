RUSSIE / CONGOÂ : Sassou-NGuesso et Vladimir Poutine signent un accord pour massacrer les CongolaisÂ .

Qu’est ce que la Presse internationale pourtant complaisante envers le dictateur et sanguinaire Sassou-NGuesso a retenu de la visite de ce dernier en Russie, du 22 au 24 mai 2019 ? L’envoi des mercenaires russes appelés abusivement « conseillers militaires »à Brazzaville.

Dans un pays en faillite et ruiné par quarante années de gouvernance dictatoriale et sans partage de Sassou-NGuesso, on aurait pu attendre dans le cadre de la coopération entre le Congo-Brazzaville et la Russie, un partenariat dans l’éducation à l’image de ce qui se faisait dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, au service d’une jeunesse congolaise désœuvrée et abandonnée ; ou encore de l’arrivée d’experts socio-sanitaire pour former et réhabiliter des infrastructures exsangues.

Fidèle à son mépris pour les Congolais qui l’ont désavoué scrutins électoraux après scrutins depuis l’ouverture démocratique en 1992 à nos jours, le tyran Sassou-NGuesso a privilégié le volet militaire dans les accords de coopération avec la Russie,aux fins de s’agripper à un pouvoir illégitime, dont l’épilogue est proche.

Un contrat militaire pour massacrer les Congolais.



© Sputnik . Valeri Melnikov

L’accord militaire signé le 23 mai 2019 entre le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine et Charles Richard Mondjo le le ministron de l’armée tribale de Sassou-NGuesso, stipule que les mercenaires russes dispenseront des formations sur « l’exploitation, l’entretien et la réparation » du matériel d’origine soviétique présent dans l’armée tribale, et principalement, des hélicoptères qui ont servi au GÉNOCIDE DES LARIS DANS LE POOL . Mais ce diabolique contrat prévoit aussi des livraisons de nouvelles armes de guerre, que Sassou-NGuesso a troqué contre les ressources énergétiques du pays.

Le Président Vladimir POUTINE, ancien cadre du KGB ne peut ignorer que cette coopération militaire avec le saigneur Sassou-NGuesso aura pour conséquence le massacre des Congolais, et à ce titre, la Russie sera comptable des martyrs que nous compterons, après ces accords mortifères pour les Congolais. Les patriotes congolais demandent au maître du Kremlin de se ressaisir, même si, nous ne nous faisons pas d’illusions, car, la vie des Congolais ne comptent pas plus que celles des Syriens ou des Nord coréens dont les dirigeants sont des partenaires de la Russie !

Le Congo-Brazzaville comme base arrière de la Russie en Afrique centrale et en Centrafrique

Les autorités françaises qui continuent de soutenir Sassou-NGuesso le dinosaure de la françafrique , instrumentalisées en cela par des intérêts privés et mafieux, doivent prendre en compte la gravité des enjeux qui jouent actuellement en Afrique centrale, du fait de l’irresponsabilité d’un seul homme, son préfet au Congo-Brazzaville, qui après avoir parrainé les Saigneurs de guerre en Centrafrique, transforme son pays en base avancée de la Russie , au risque d’en faire le théâtre d’une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom, entre différentes puissances conquérantes ; sans oublier les Chinois qui sont les principaux créanciers du Congo-Brazzaville.

Les Russes se moquent de Sassou NGuesso en lui faisant signer un accord sur le nucléaire civil

Le plus pathétique est l’ultime plaisanterie des Russes qui tournent en dérision Denis Sassou-NGuesso, pour avoir signé avec le dictateur, un accord de coopération dans le nucléaire civil, qui prévoit entre autres l’utilisation des radio-isotopes dans l’industrie « inexistante » du Congo-Brazzaville, ainsi que la formation de spécialistes du nucléaire congolais. Moscou et Sassou-NGuesso entendent en outre étudier la possibilité de construire un centre des technologies nucléaires sur le territoire congolais.

Les Congolais débout comme un seul Homme, écraseront tous les experts militaires russes, chinois, français…

Il ne se passe plus un jour, sans que l’on apprenne que le pouvoir illégitime de Brazzaville a signé de nouveaux contrats de coopération militaire avec différents pays, dont la France, mais aussi avec des sociétés privées qui accumulent des ardoises impressionnantes d’impayés.

A y regarder de plus près, cette frénésie d’acquisition d’armes de guerre par le tyran Sassou-NGuesso est le signe révélateur de sa fébrilité et de sa fuite en avant.

Les Congolais qui n’ont d’autres choix que la révolte contre la dictature de Brazzaville pour récouvrer leur dignité et la liberté, ne reculeront pas devant ces effets d’annonce de leurs assassins, car, nous avons fait nôtre le proverbe ivoirien ; « CABRI MORT N ‘A PAS PEUR DU COUTEAU ».

La Rédaction

Diffusé le 26 mai 2019, par www.congo-liberty.com

