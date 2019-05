DIEUDONNÃ‰ ANTOINE GANGA RECOMMANDE UN AUDIT DE LA DETTE CONGOLAISE, POUR NE PAS PAYER D’Ã‰VENTUELLES SURFACTURATIONS DES GRANDS TRAVAUX

Congo-liberty.com : Le Congo-Brazzaville est en faillite économique et en cessation de paiement. Une restructuration de la dette chinoise vient d’aboutir, 1ère condition pour l’octroi d’un crédit de plusieurs millions de dollars du FMI au pouvoir de Brazzaville. Pensez-vous qu’un audit de cette dette s’impose ?

DIAG : Il a été annoncé l’octroi par la Chine d’un crédit de millions de dollars à notre pays et un accord complémentaire sur la restructuration de la dette de notre pays envers la Chine. Néanmoins je pense qu’il faut faire un audit de la dette du Congo, de tous les projets réalisés non pas seulement avec le concours de la Chine, mais aussi avec celui des autres pays ; ainsi que de tous les fonds obtenus grâce aux financements pétroliers et de leur utilisation. Je m’explique. Il nous faut à ce stade connaitre la situation exacte de l’ampleur des difficultés financières auxquelles notre pays doit faire face et aussi les engagements financiers que les générations futures vont devoir supporter et honorer. Notre cher Congo est devenu exsangue. Cet audit s’impose coûte que coûte et doit évidemment nous permettre avec l’assistance de toutes les bonnes volontés dont le FMI, de prendre les mesures immédiates et certainement draconiennes qui s’imposent et aussi d’adopter une stratégie devant nous permettre de retrouver à moyen terme la dynamique de croissance qu’attend notre population pour améliorer son triste quotidien.

Cet audit doit aussi s’imposer aux marchés publics et au processus de leur attribution, afin de savoir s’il y a eu des appels d’offres en bonne et due forme ; si les coûts des travaux ont été conformes au produit fini ou ont été plutôt l’objet d’une surfacturation. En cas de surfacturation avérée, ne prendre en compte dans la dette que le prix réel qui serait calculé par une entreprise tierce choisie par exemple, par une commission Congo/ créancier (FMI, Banque Mondiale etc.)

Payer la dette chinoise sous-entend, si je ne m’abuse, payer les créances des sociétés chinoises ayant travaillé au Congo, dont certains actionnaires seraient congolais et en charge de l’attribution desdits marchés publics, responsables de notre dette abyssale ! Qu’adviendrait-il des compatriotes dont la rumeur dit qu’ils seraient les actionnaires majoritaires de ces sociétés chinoises ? Si nous n’y regardons pas à deux fois et ne faisons pas un audit de la dette, une partie du remboursement de celle-ci, contribuera à enrichir illicitement ces compatriotes véreux…la double peine pour notre pays !

Pour des questions de bonne gouvernance et ce pour éviter des suspicions, il serait souhaitable que les fonds soient attribués au gouvernement de transition que j’appelle de mes vœux, afin qu’il gère les décaissements du FMI qui se font en plusieurs tranches.

M. Dieudonné Antoine GANGA , actuellement à la retraite après (20) vingt ans d’exil à Washington (USA) où il fut ambassadeur sous le régime du Président démocratiquement élu M. Pascal LISSOUBA, a surtout été un Grand Ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de la Transition démocratique du Premier Ministre André MILONGO (1991-1992), mais dont la fonction régalienne était du domaine réservé de la Présidence de Sassou-NGUESSO, conformément à l’acte fondamental.

Diffusé le 27 mai 2019, par www.congo-liberty.com

