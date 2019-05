CONGO-BRAZZAVILLE, UNE PSEUDO-DÃ‰MOCRATIE EN PERDITION . Par Albert MPAKA

Le régime politique congolais est encore en survie grâce aux pratiques décriées (corruption, clientélisme, népotisme, gabegie, détournement des deniers publics, etc.), érigées en mode de gestion de l’État. L’objectif est de préserver ses privilèges économiques ainsi que les intérêts pétroliers de la France, qui tire toutes les ficelles pour protéger le despote congolais. Après le discours de La Baule, les Congolais s’interrogent encore aujourd’hui si on peut parler d’une véritable démocratie ou tout simplement d’une « pseudo-démocratie ». En réalité, ils assistent plutôt impuissants à une « démocrature » qui leur est imposée par les armes.

Albert M’Paka, ancien inspecteur principal des douanes, diplômé de l’École nationale des douanes (Neuilly-sur-Seine), est titulaire d’un doctorat d’anthropologie et d’une maîtrise de droit. Spécialiste des questions touchant la démocratie, l’État de droit et le pouvoir politique en Afrique, il est l’auteur de nombreux livres sur l’Afrique noire et le Congo-Brazzaville.

Cliquer sur le lien pour commander l’ouvrage

