DIEUDONNÃ‰ ANTOINE GANGA : Les morts et les destructions dans le Pool ne doivent pas Ãªtre laissÃ©s dans les oubliettes. Ils appellent justice et rÃ©parations, ainsi qu’un Plan Marshall Ã©conomique

Congo-liberty.com : Dans l’un de vos articles dans le journal La Semaine Africaine, vous avez souhaité que soit décrété un « Plan Marshall » pour le Pool. Un « Plan Marshall » pour le Pool, pourquoi et comment ?

Dieudonné Antoine GANGA : La crise du Pool n’a pas seulement eu des conséquences dans le département ; elle a également eu un impact sur les autres départements du Congo. Tous les départements de notre pays sont sinistrés et doivent tous bénéficiés d’investissements massifs. Mais le département du Pool est le seul département qui ait connu plusieurs guerres imposées de 1998 au 23 décembre 2017, date de la signature de l’accord de paix dit accord de Kinkala, avec des conséquences ayant un impact négatif sur la santé, sur l’éducation, sur l’agriculture et sur la vie proprement dite des populations. Loin de moi l’idée de remuer le couteau dans la plaie. C’est dur de le dire. Reconnaissons que durant 20 ans, le Pool a souffert ; ses populations ont été contraintes à errer et à se réfugier dans les forêts ; le petit bétail, les coqs, les poules et les arbres fruitiers ont été sauvagement abattus ; les maisons, les structures administratives, scolaires et religieuses ont été pillées, détruites ou carrément brulées ; beaucoup de personnes ont été tuées tant par les Ninjas Nsiloulous que par les militaires qui traquaient le pasteur Ntoumi déclaré rebelle par les Autorités et qui n’a jamais été mandaté par les populations du Pool pour y mener une quelconque rébellion. Et ce, dans l’indifférence totale des Autorités qui ont méconnu longtemps la crise du Pool, de la communauté internationale et de nos compatriotes des autres départements. Seuls les évêques ont à travers leurs différents messages ont parlé et exprimé leur indignation. C’est le cas de Monseigneur Louis Portella Mbuyu, évêque de Kinkala, en bon pasteur qui aime et protège ses brebis, a eu le courage de dénoncer les atrocités et autres exactions dans le Pool. Qu’il vous souvienne qu’il a été, à cause de cela, trainé dans la boue, que les ninjas nsiloulous lui avaient donné un rude soufflet et lui avaient ravi son véhicule. L’on ne le dira jamais assez : Les populations du Pool ont été orphelines et abandonnées à elles-mêmes. Aujourd’hui, le Pool est devenu un « no man’s land » où beaucoup de veuves et d’orphelins tant des populations que des militaires et des ninjas nsiloulous tués au cours de ces guerres sont dans un dénuement total. Ils attendent toujours une éventuelle allocation spéciale consistante de dédommagement, de replacement ou de réintégration. Les morts et les destructions dans le Pool ne doivent pas être laissés pour compte ou dans les oubliettes. Ils appellent justice et réparations.

Le « Plan Marshall » devrait donc aider le Pool à renaître comme le phœnix de ses cendres. C’est pourquoi, il serait souhaitable que tous les parlementaires du Pool (députés et sénateurs) avec une délégation du parlement, du gouvernement et des experts se rendent dans le Pool aux fins d’y constater les dégâts multidimensionnels et d’en évaluer l’impact financier réel pour sa reconstruction. Et pourquoi pas une visite de M. Sassou-NGuesso sur les lieux pour y voir l’impact des dégâts causés ?Les aides octroyées ou saupoudrées entre temps au département du Pool ne suffisent pas pour la reconstruction du Pool qui reste un grand chantier. Ce sont des aides de bout des chandelles. Les populations ont besoin de plus que ça.

Il faut songer par ailleurs à :

Créer une Commission « Vérité, Paix et Réconciliation » sur le modèle sud-africain pour entendre tous les protagonistes (l’Armée, le pasteur Ntoumi qui j’espère est un homme de Dieu et non un charlatan de la foi, et ses Ninjas Nsilulus) pour connaitre les tenants et les aboutissants de tous ces événements dramatiques qui ont drôlement perturbé la vie dans le Pool. Cette commission est importante car comme l’avaient dit les Évêques congolais dans leur message du 9 mai 2018 « le peuple a droit de savoir ce qui s’est passé ; les causes et les conséquences, mais surtout les responsabilités des uns et des autres. Une réconciliation véritable n’est qu’à ce prix, pour permettre à notre pays de sortir de la crise multiforme qu’il vit. »

Construire deux stèles : l’une à l’entrée du pont du Djoué en mémoire de tous les morts dont les corps ont été jetés dans le Djoué et dans le fleuve Congo ; l’autre à Kinkala, capitale du Pool, en mémoire de de tous les morts sans sépulture ou enterrés à la va vite ou encore abandonnés dans nos forêts et dans nos savanes. Comme l’affirme l’Appel d’Auschwitz, « Nous avons tous le devoir envers les victimes de garder le souvenir de leur mort. Nous devons aussi nous souvenir de leur vie. » Leur héritage doit nous aider nous les congolais à consolider la foi dans un avenir libre de tribalisme et de haine.

D’autre part, il est temps aussi que de leur côté, les fils et les filles du Pool se retrouvent entre eux au mbongui. La gravité des traumatismes à leur niveau et les destructions sont telles qu’elles commandent des initiatives en vue de créer les conditions maximales visant à restaurer la véritable paix en vue d’une véritable réconciliation entre eux, à promouvoir la confiance réciproque en leur sein, et à les aider à recouvrer leur dignité bafouée. Qu’ils arrivent, comme d’ailleurs les autres compatriotes, à ne pas abdiquer leur conscience entre les mains d’un parti qui risque de s’en emparer, et à ne point déléguer leur regard, leur intelligence ou leur conscience à quiconque, jamais. Le mensonge, la délation « le ngonguisme », la calomnie, la médisance et la démagogie semblant devenus le modus vivendi de certains de nos leaders politiques, « pourquoi se sentir obligé de soutenir un homme politique dont l’agir ne concorde point avec ma conscience, même s’il est de ma tribu ou de ma région, voire de mon parti ? » dixit le père Maurice Milandou.

Il nous faut avoir en permanence l’esprit de discernement, car le menteur est un être qui fabrique sa propre morale. Il établit avec les autres des rapports de supériorité. Lui peut savoir, mais pas les autres.

