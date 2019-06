Ã‰VOCATION DES PERIPETIES DES GRÃˆVES SCOLAIRES ET ESTUDIANTINES DES ANNÃ‰ES 70 EN RÃ‰PUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

De gauche à droite sur la photo: Ndongo Mokana, Jean Pierre Bemba, Ferdinand Mabouana Kombo, (frère cadet de feu Mgr Ernest Kombo) et Bastos Bahonda

Par Wilfrid SATHOUD

Depuis l’accession de notre pays à la souveraineté par l’indépendance nominale solennellement proclamée le 15 août 1960, les différentes problématiques liées à la jeunesse et à l’éducation nationale ont toujours constituées une préoccupation majeure, tant pour les gouvernants successifs et les parents d’élèves et étudiants, que pour les enseignants et apprenants, qui n’ont cessé de s’impliquer chacun à sa manière dans la recherche perpétuelle des solutions idoines nécessaires au bon fonctionnement du système éducatif congolais.

Au regard des impacts consécutives aux grèves répétitives actuellement enregistrés à l’Université de Brazzaville, ponctué par des troubles estudiantins récemment survenu à l’étranger, dans plusieurs pays d’accueils, et plus particulièrement à La Havane (Cuba), exaspérés par des échauffourées entre la Police Cubaine et les étudiants congolais revendiquant violement le paiement de plusieurs arrières cumulés de bourses impayés, que le gouvernement finira finalement par atténuer dans le soucis baisser la tension qui commençait à prendre des proportions inquiétantes, il nous a paru nécessaire et opportun par devoir de mémoire historique de restituer les péripéties de la série des grèves scolaires et estudiantines successivement menées pour des raisons quasiment similaires dans notre pays, par l’UGEEC (Union Générale des Elèves et Etudiants Congolais), à l’époque dans les années 70, sous le règne du Président Marien Ngouabi, dont le nom sera par la suite attribué à la seule et unique Université Publique d’Etat que compte à ce jour la République du Congo, et qui a été créée sur les cendres du Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville depuis l’époque coloniale, en nous inspirant des documents d’archives inédits, aux versions contradictoires, publiés à l’époque tant dans les colonnes du journal français « Libération », sous la direction du célèbre écrivain Jean-Paul Sartre, que dans l’organe centrale du Parti Congolais du Travail « Etumba », assortit de quelques témoignages évoqués quelques années plutard par des anciens responsables de l’UGEEC à la manœuvre pendant les dite grève des élèves et étudiants de 1974.

« Brazzaville : plusieurs lycéens tués par l’armée »

(Extrait du Journal Libération n°157 du 31/01/1974)

« La situation reste tendue à Brazzaville. L’Armée s’est retirée mardi soir des Lycées. Les combats entre militaires et élèves ont été très violents. De sources privées on confirme la mort de plusieurs élèves. Le Gouvernement congolais a démenti cette information et a rejeté la responsabilité des affrontements sur l’UGEEC (Union Générale des Elèves et Etudiants du Congo) qui avait appelé à la grève pour barrer la route à la répression.

« A Paris, la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF) et l’Association des Etudiants Congolais ont occupé mercredi matin l’Ambassade du Congo. Ils s’élèvent contre la dissolution de l’UGEEC et exigent la levée des mesures arbitraires prises contre leurs camarades.

« Pendant que l’Armée Congolaise baptisée « Populaire » encercle les étudiants retranchés à l’Université de Brazzaville et lance des ultimatums aux « voyous anarchistes », on apprenait des choses intéressantes sur le fonctionnement de l’économie « socialiste » au Congo.

« Le Congo, outre le bois exotique (exploité par des Sociétés Françaises » et la Potasse (propriété des Potasses s’Alsace) possède du pétrole. En fait c’est ELF-France qui le possède (filiale ELF-Congo). Les redevances que cette Compagnie versera au Gouvernement congolais pour l’année 1974 seront de près de 43 milliards anciens… Cela sans compter les dividendes que le Gouvernement de M. NGOUABI touchera sur les quelques actions qu’il possède dans la filiale ELF-Congo.

« Si l’on sait que le Congo ne compte que 1,2 millions d’habitants, c’est une somme rondelette… En gros l’équivalent d’un mois de salaire pour chaque foyer congolais… sans avoir besoin de travailler. Malgré ces recettes fabuleuses, le Congo subit une crise économique sans précédent, une inflation galopante, un chômage chronique : certaines régions commencent à souffrir de la faim. Ces recettes permettraient les investissements productifs indispensables. Mais le régime s’est attaché cette année à démanteler l’Usine Nationale de Textile (une des rares réalisations socialistes tenue comme leur propriété par les travailleurs pour permettre l’installation d’une Usine Boussac de textiles africains d’exportation de luxe.

« Les principaux investissements du régime « marxiste-léniniste » ont surtout servi à goudronner les pistes des quartiers riches des grandes villes, à ravaler les bâtiments officiels, à électrifier les avenues des quartiers blancs, à l’occasion des fêtes anniversaires du soulèvement populaire de 1963, et bien sùr, à payer armes et uniformes de l’Armée.

« Alors après cela quand le Président NGOUABI annonce que sur 43 milliards, 6 seront consacrés à l’assainissement des Entreprises d’Etat, cela fait sourire.

« Seulement on sourit moins lorsque ce régime, qui manie sans s’étrangler le langage marxiste, lance l’Armée contre la jeunesse qui dénonce la situation néocoloniale du pays, accuse les étudiants qui résistent de « défendre leurs intérêts petits-bourgeois » et menace de considérer ceux qui poursuivront la grève « comme pactisant avec les ennemis de la Révolution ».

SAMORY

Lettre ouverte à Jean – Paul SARTRE, directeur de « Libération »

Extrait de l’Hebdomadaire « Etumba », organe central du Parti Congolais du Travail



Jean – Paul SARTRE

Votre journal a publié le 31 Janvier 1974 sous la plume de quelqu’un qui se prend pour Samory, un article déformant les événements survenus récemment à Brazzaville.

Nous, qui croyions que « Libération » combattait la cause des classes opprimées et de ceux qui luttent contre l’impérialisme, avons été bien surpris d’étre choisis comme cible par vous.

Il est exact qu’il y a eu une contradiction entre le pouvoir en place et les étudiants. Mais est-ce à dire que tout mouvement étudiant est mécaniquement progressiste ?

Il faut avant tout laisser parles les faits.

Le 10 janvier 1974 avait lieu la rentrée académique de l’Université. Notre gouvernement a estimé qu’il était normal que l’UGEEC (Union Générale des Elèves et Etudiants Congolais) prenne à cette occasion la parole. Mieux le Parti avait pris connaissance du discours des Etudiants et de son contenu. Et malgré le caractère de celui-ci, il a délibérément laissé ses auteurs le prononcer devant les invités étrangers et devant le Chef de l’Etat.

C’est que ce discours, contrairement à ce qu’insinue l’acte de foi de Samory l’exilé, n’avait rien de révolutionnaire malgré quelques clauses d’un style dérobé aux avant-gardes révolutionnaires du monde. C’est aussi parce que nous n’avons pas peur du scandale quand nous savons le bon droit de notre côté.

Ce discours a même été diffusé intégralement sur les ondes de la Radio et de la Télévision Congolaise d’une part et dans le journal du Parti, Etumba d’autre part. C’était en fait une arme contre ses auteurs.

Et voilà le régime que vous appelez « réactionnaire » ! Un régime où tout bachelier à une bourse de 22 500 frs. CFA (3 fois le SMIG), qu’il garde quels que soient ses résultats scolaires, pourvu qu’il ne triple pas. Un régime où tout étudiant marié à une indemnité supplémentaire ainsi que par enfant à charge. Un régime où l’UGEEC participe au mouvement du personnel du corps enseignant et à la désignation des directeurs d’établissement. Un régime bref, qui consacre 21% de son budget à l’Education. S’il est un reproche que nous méritons c’est plutôt d’avoir trop gâté des jeunes gens qui ont pris des habitudes de petits-bourgeois et qui, pour défendre des intérêts de cette classe veulent s’ériger en porte-parole d’un prolétariat des villes et des campagnes, alors que celui-ci a en cette occasion, par de nombreux messages, manifesté son attachement au Parti.

Qu’il ait eu des affrontements par la suite entre forces de l’ordre et certains étudiants, c’est exact. Mais nous y avons été contraint parce que un groupe d’entre eux qui n’arrivaient pas à mobiliser la masse des élèves ont employé des méthodes qui ressemblent à celle que « Jeune Nation » et autres groupes de trublions fascistes utilisent chez nous : coups de poing et gourdins. Bilan : un proviseur, dirigeant syndicaliste, assommé et porté d’urgence à l’Hôpital.

Morts ? Aucun. C’est vrai que le bruit en a couru. On a même cité des noms. Nous avons fait parler les intéressés à la Radio, pour qu’ils prouvent eux-mêmes qu’ils étaient vivants

Mais où la malhonnêteté de Samory éclate c’est quand celui-ci ose nous reprocher d’obtenir cette année 21 milliards de la compagnie ELF-Congo. S’il avait comparé cela à notre production (2.500.000 tonnes) il aurait vite compris que cela n’est possible que parce que nous refusons de recevoir des miettes et avons obligé les pétroliers à respecter nos droits, selon le système OPEP, avant même d’étre admis dans cette organisation.

Et tout le reste de ce que raconte Samory est du même genre.

La question qu’on devrait se poser est la suivante : pourquoi un journal de la teinte de « Libération » au lieu de s’en prendre aux pays, qui effectivement collaborent avec l’impérialisme, s’en prend avec haine au Congo, qui n’a pas d’accord de défense avec la France, qui prend le monopole des Assurances en 1974, qui nationalise les circuits de stockage et de distribution des hydrocarbures la même année, qui remplace l’autorité gouvernementale dans les régions par l’installation des organes du pouvoir populaire librement élu bref, qui a réalisé déjà beaucoup dans sa lutte anti-impérialiste dont nous n’avons ni le temps ni la puérilité de dresser ici l’inventaire.

Que Samory se réveille de ses rêves ! .Aucune région du Congo ne meurt de faim. Certes nous avons encore de gros problèmes. Et nos 21 milliards ne les résoudront pas tout d’un coup. Par exemple, nous devons construire des routes dans un pays qui à 1200 kms du Nord au Sud et qui n’en avait pas un km d’asphalté en dehors de Brazzaville à l’indépendance…

Oui, nous avons encore un long chemin à parcourir dans notre lutte de libération économique. Et ce n’est ni nos voisins, ni nos cadres expatriés dans le confort d’une certaine gauche de bohême européenne qui nous permettront d’accélérer ce processus.

Pour l’heure sachez qu’ici il n’existe pas de dictature. Chaque honnête révolutionnaire qui séjourne ici le constate. Les démocrates ne sont nullement menacés. Même Samory (qui est peut-être bien Congolais) aurait toute liberté de venir aider ici le peuple congolais.

Nous sommes surs que l’honnêteté que nous vous connaissons fera que vous donnerez à cette réponse la même place et la même publicité que cet article de Samory, que vous avez eu la faiblesse de publier alors que vous connaissiez pourtant la phrase célèbre de Mao « Sans enquête, pas droit à la parole ».

MWANA MAKASSI

TEMOIGNAGE DE NOEL MAGLOIRE NDOBA, Ancien responsable de l’UGEEC

UN CHAPITRE DE L’HISTOIRE DU SYNDICALISME SCOLAIRE ET ETUDIANT AU CONGO (Novembre 1971 à Pointe-Noire, la grève générale, l’arrestation des membres du Bureau Régional de l’UNION GENERALE DES ELEVES ET ETUDIANTS CONGOLAIS -UGEEC-, l’assassinat du collégien Joachim BOUITI par la force publique).

Grâce à facebook, le 23 octobre 2017, j’ai eu des échanges très riches que j’invite les amis à lire ci-dessous en « capture d’écran » et que j’ai grand plaisir à partager avec le public. Avec les amis Gilbert, Babins, E.F.L. et Alexis, c’était un retour à l’Histoire par la voie d’une histoire. Et quelle histoire ! Tout avait commencé par une grève générale déclenchée par l’UGEEC à Brazzaville le 11 novembre 1971.

En Janvier et en février 1974 une grande grève des étudiants et des élèves du secondaire à Brazzaville avait marqué l’Histoire du Congo à sa manière avec l’incorporation d’une trentaine de dirigeants de l’UGEEC dans l’armée (Groupement Aéroporté) et avec l’affectation obligatoire de nombreux étudiants comme enseignants dans les collèges.

Vers le 11 novembre 1985 une grève générale avait commencé à l’Université Marien Ngouabi. Je me souviens que mon ancien camarade de l’UGEEC de l’époque de la grève de novembre 1971 à Pointe-Noire était à nouveau leader d’une grève, celle de ce novembre 1985 à l’Université Marien Ngouabi. Et moi, j’étais devenu le chef du Département Economie et Planification dans cette université. Le recteur Daniel Abibi et le directeur de l’Institut ( INSSEJAG), Hilaire Babassana, tous deux anciens responsables de l’UGEEC en France (dans le cadre de l’Association des Etudiants Congolais en France -AEC- m’avaient spécialement demandé d’aller au camp militaire du 15 Août, ce jour de novembre 1985, obtenir la libération de plusieurs dizaines d’étudiants qui avaient été victimes d’une répression de la part de l’armée et non de la police. J’avais alors accompli cette mission, en compagnie d’un ami de cette époque qui était aussi un responsable du syndicat du personnel administratif de l’université sur le site de Bayardelle, un site qui rassemblait alors trois établissements, à savoir, le Droit, les Sciences éco et les Lettres. Je me souviens de l’officier Morlendet s’écriant aux abords de l’amphithéâtre « Urgence » de Bayardelle: » Le proviseur est dans le collimateur! » Evidemment, le pauvre homme ignorait qu’à l’université aucun responsable administratif n’a pas le titre de proviseur. Il m’avait fait penser à un autre Morlendet, militaire aussi, que je trouvais instruit durant les deux mois et quelques semaines que nous avions survécu à la Maison d’arrêt de Brazzaville, dans une cellule du régime 3 en tant que « prévenus » suite à nos arrestations à Pointe-Noire en février 1972 dans le cadre d’une tentative de coup d’Etat alors que j’étais élève en classe de terminale. En entendant et en voyant le militaire Morlendet de la Garde Présidentielle alors qu’il venait réprimer violemment les étudiants, je ne pouvais rire. Je ne pouvais pas non plus pleurer devant les scènes de violence. Des tirs à balles réelles, des coups de ceinturons, des coups de pied.

Il y a quelques mois, en cette année 2017, un de mes amis sur facebook m’a appris qu’il avait été étudiant à Bayardelle. Cela m’a fait plaisir. Et à cela il a associé un souvenir qui nous rapprochera à jamais tout en faisant frémir rétrospectivement. Il m’a écrit ceci sur Messenger: » Monsieur…. est-ce que vous savez que vous m’aviez sauvé la vie? ». Je suis resté sans réponse et il m’a alors sorti du trouble qu’il a pu deviner en moi. « C’était lors de la grève en 1985 à Bayardelle… ». Une belle histoire. … que peut mieux raconter Jean-Michel Nzikou.

En novembre 2017 ou dans les mois à venir, les étudiants et les élèves congolais pourront-ils répondre à l’appel du peuple qui leur demande de prendre leurs responsabilités historiques afin que la jeunesse change le Congo en ayant à l’esprit nos courageuses expériences du passé et les expériences de la jeunesse au Burkina Faso de 2014 et 2015 ou au Togo d’aujourd’hui? Je voudrais que les jeunes d’aujourd’hui connaissent la vérité suivante, entre autres : parmi les prisonniers politiques qui croupissent à la Maison d’arrêt de Brazzaville depuis le coup d’Etat institutionnel du référendum du 25 octobre 2015, il y a des cadres qui avaient été de braves militants syndicalistes au temps de l’UGEEC. Je cite notamment Anatole LIMBONGO NGOKA, Jean NGOUABI, Paulin MAKAYA. Et beaucoup d’autres sans doute devraient être sur cette liste. Et je dois citer le colonel à la retraite Marcel MPIKA qui était le Directeur du Centre d’Instruction où nous étions une trentaine d’étudiants et d’élèves responsables de l’UGEEC incorporés dans l’armée pour six mois et quelques jours ( de mi-janvier jusqu’au 31 juillet 1974). Les jeunes d’aujourd’hui doivent se battre pour la défense de leurs intérêts, et de ceux du peuple tout entier.

TEMOIGNAGE DE JEAN CLAUDE BEMBA-BELCAUD : Contre l’oubli…

Non, ce ne sont pas des anciens combattants de la deuxième guerre mondiale mais il s’agit bien des responsables de l’UGEEC (Union Générale des Etudiants et Élèves Congolais), arrêtés et internés 6 mois à la Base militaire et 12 mois pour certains, suite à la grande grève de janvier 1974, férocement réprimée par le pouvoir en place.

Pour la petite histoire, l’UGEEC remettait tout simplement en cause cet enseignement général qui n’était pas adapté aux réalités du pays. Dans tout le Congo à l’époque, il n’y avait que deux lycées techniques ; un à Brazzaville et un autre à Pointe Noire.

L’enseignement général ne formait que des chômeurs, destinés à rallonger les listes d’attente déjà pléthoriques, de la fonction publique.



Mon défunt frère aîné, Jean Pierre Bemba (2ème en partant de la gauche), fit partie de ces 33 élèves et étudiants arrêtés pour la circonstance. Je me souviens de ces jours sombres que nous avions vécus sur le Square du Général Gaulle, devant le Lycée Pierre Savorgnan de Brazza, quand les Commandos chargèrent sur les élèves, les frappant à coups de crosse et de ceinture… Oui je m’en souviens comme si c’était hier… Ces jambes qui se brisaient quand nous sautions de l’étage pour échapper à ces militaires qui se croyaient tout permis.

Ces soldats du peuple, sourds aux cris et à la douleur de ces filles qui les suppliaient et pour cause, ils avaient reçu l’ordre de venger M. Olassa, en frappant sur tout ce qui bougeait.

Quant aux 33 responsables qui furent internés à la Base, à de nombreuses reprises, ils avaient reçu la visite d’un certain Aboya Pierre, qui promettait de leur tordre les boyaux.

Transcription et rewriter: Wilfrid Olivier Gentil SATHOUD

Diffusé le 03 juin 2019, par www.congo-liberty.com

