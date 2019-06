Sassou-NGuesso brade les terres du Niari et attribue une dizaine de permis de recherche miniÃ¨re aux chinois et Ã  sa famille

Les chinois se ruent sur l’or de Mayoko dans le Niari (sud). Une délégation de la société chinoise « African Mineral Compagny » conduite par le colonel Claude Aimé Juste Mabounda séjourne dans la ville des métaux rares pour la prospection de l’or et le coltan dans les districts de Moungoudou-sud et Moungoundou-nord.

Un accord de partenariat a été signé récemment entre la société Africa Mineral Compagny et Chen pour une sous traitance d’exploitation du coltan et l’or à Mayoko. Lire l’intégralité de l’article…

Source : Les Echos du Congo-Brazzaville

Liquidation totale du Congo, Sassou donne tout plus qu’il ne le vend !

Silence on pille !

Comme les trois petits singes, le FMI ne voit rien, n’entend rien et ne dira rien. Les Congolais en font autant !

Il ne se passe pas de jour, que le Général-Instituteur devenu Dictateur dans la Totale indifférence congolaise, ne donne, ne vende ou ne signe un contrat qui hypothèque plus encore l’avenir incertain de notre pays.

L’avenir des Nguesso, sur le papier, est assuré. Chaque jour le montant des détournements s’allonge. Il apparait de plus en plus, dans cette fringale irrésistible de s’accaparer toujours plus de biens, qu’il n’est plus tellement question d’enrichissement mais plutôt une tactique de « terre brûlée » ; les prédateurs veulent être absolument sûrs, qu’après eux, ce ne sera pas même le déluge ,mais la mendicité assurée pour tous les Congolais restés au pays ; et peut-être qu’alors les affamés regretteront l’oppression des Nguesso, fils, neveux et nièces…

Le pétrole coule à flots au large de Pointe Noire. Congolais, vous n’en verrez plus la couleur noire ! Par tankers entiers, la production part en Chine et personne ne saurait dire si cela est pour faire grossir le magot qui s’y trouve déjà ; pour rembourser des dettes auprès de l’Etat chinois, ou effectuer des paiements auprès des entreprises détenues par un neveu voyou, ou un fiston délinquant ! Tous les jours, ou presque, un tanker le ventre bourré de 920.000 barils ou de 2 millions de barils, se barre principalement en Chine avec notre Or noir ; la chaîne de complicités dans le pillage des hydrocarbures est bien réglée… !

Les forêts sont rasées. La frénésie de coupe est identique à celle de l’extraction du pétrole. Vite pomper ! Vite abattre nos grands arbres pendant que Denis Sassou Nguesso est toujours-là ! Demain, il sera trop tard ! Congolais, les pillards voudraient tous les couper en un seul jour ! Le Dictateur ne dirait pas non ! Mieux encore, il les encouragerait à le faire ! Les cargos s’alignent au port de Pointe Noire et suivront les tankers dans leur chemin de retour vers l’Asie, ou l’Europe silencieuse, emportant nos essences rares et nos bois précieux.

Les bateaux de pêche étrangers, petits et grands, principalement chinois et espagnols, pullulent au large de notre côte. Les poissons nobles iront sur les bonnes tables de Pékin ou de Madrid ; grands seigneurs, ils nous abandonnent notre Makouala. Bientôt, lui aussi disparaitra… !

Les mines d’Or, de Cobalt, de Coltran participent à l’éventration de ce qui pourrait rester de forêts, polluent nos rivières et nos cours d’eau sans qu’aucun Congolais ne s’enrichisse. La vie dans les villages alentours devient impossible ; l’or et les diamants, comme les autres minerais partent en Asie, l’Inde également en bénéficie et, là encore, sans que cela donne un espoir de vie meilleure pour les habitants de l’Etat maudit.

Qui restera au pays détruit ? Qui partira par la route, longue, pour mourir noyé dans la Méditerranée ?

Personne ne dit mot face aux pilleurs, aux voleurs et aux prédateurs.

Sassou Nguesso à tous les droits. Face à lui, inconsciemment une population sans faire de bruit, sans faire la moindre vague, s’abandonne à une mort lente…

Un suicide collectif qui ne dit même pas son nom.

Un suicide congolais.

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 06 juin 2019, par www.congoliberty.com

