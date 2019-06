DieudonnÃ© Antoine GANGA condamne les brebis galeuses de la franc-maÃ§onnerie et des congrÃ©gations religieuses au Congo-Brazzaville

Congo-liberty.com : Les congrégations religieuses, les églises chrétiennes et les obédiences maçonniques sont omniprésentes dans la sphère politique congolaise. Les aspirations de celles-ci, sont au sens noble, l’élévation spirituelle et l’humanisme. Comment expliquer que le Congo-Brazzaville soit à ce point gangrené par les antivaleurs et des guerres récurrentes ?

Dieudonné Antoine GANGA (DIAG) : Votre question est judicieuse. En tout cas, l’on ne comprend pas que notre pays qui pullule de croyants et de francs-maçons soit gangrené par les antivaleurs et des guerres récurrentes. Les uns et les autres dans leurs enseignements prônent pourtant l’amour, la charité et la fraternité. Les francs-maçons, par exemple, sont appelés à réunir les hautes valeurs morales, à préparer la concorde universelle, à améliorer à la fois, l’homme et la société, à combattre l’injustice, l’oppression et l’orgueil, source de division entre les citoyens ; ils ont un idéal : défendre les valeurs, tels que les droits de l’homme, la liberté, l’égalité, la fraternité, la dignité des hommes. Cessons donc de jeter l’anathème sur les congrégations religieuses, les églises chrétiennes et les obédiences maçonniques, même si parmi elles l’on trouve quelques brebis galeuses. Regardons-nous dans le miroir. Reconnaissons que nous sommes tous coupables d’avoir laissé toutes les choses s’engrener, par peur. Il n’y a pas que les croyants et les francs-maçons. Nous sommes tous coupables et complices tacites de cette situation. Les gens censés protéger le peuple et tenant, pour certains à leurs privilèges acquis, n’osent pas élever la voix pour dénoncer le système, la culture de la peur et de la mort gratuite ; chacun préfère se terrer dans un silence soutenu par la peur de mourir, d’être arrêté. Les causes principales de notre attitude coupable sont à mon avis : la peur de dénoncer et de dire la vérité, le silence engendré par cette peur de surcroît entretenue exprès par le système, la lâcheté et l’égoïsme. Ce dernier est comme la rouille ; il détruit tout ce qu’il y a de plus beau et de plus pur dans le cœur de l’homme. Et vous comme tous les autres citoyens, quelle solution proposez-vous pour finir avec cette situation gangrenée par les antivaleurs et les guerres récurrentes ?

Congo-liberty.com : Vos séjours réguliers au Congo-Brazzaville vous ont-ils été une source d’inspiration pour un prochain roman ?

DIAG : Sûrement ; notre pays est une grande source d’inspiration avec tout ce qui s’y passe. L’idée d’écrire un roman sur ce que j’y vois me taraude l’esprit. Et j’ai déjà une petite idée. Le moment venu j’écrirai.

Je voudrais profiter de cette occasion que vous me donnez pour inviter les jeunes à se ressaisir, à ne pas se résigner, à écrire dans les journaux, à se rapprocher des éditeurs et à lire. « Un livre est une voix qu’on entend, une voix qui vous parle ; c’est la pensée vivante d’une personne séparée de nous par l’espace ou le temps ; c’est une âme. » comme l’ont écrit les éditions Laloulaye. En effet, la lecture possède de nombreux avantages et bienfaits. La lecture permet d’apprendre de nouvelles choses et de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. La lecture peut grandement contribuer au développement personnel, dans le sens où les lectures auront un impact sur l’esprit. Enfin, la lecture permet de se divertir et de se faire plaisir, de développer des capacités cognitives c’est-à-dire relatives à la connaissance.

D’autre part, il serait souhaitable que l’on réapprenne à lire et à écrire aux populations et à lire aux enfants dès le bas âge. Pour ce faire, il faut qu’il y ait des bibliothèques dans chaque école, dans chaque collège ou lycée et qu’il y ait des bibliothèques municipales, sous-préfectorales et préfectorales. Tout un programme pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

M. Dieudonné Antoine GANGA , actuellement à la retraite après (20) vingt ans d’exil à Washington (USA) où il fut ambassadeur sous le régime du Président démocratiquement élu M. Pascal LISSOUBA, a surtout été un Grand Ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de la Transition démocratique du Premier Ministre André MILONGO (1991-1992), mais dont la fonction régalienne était du domaine réservé de la Présidence de Sassou-NGUESSO, conformément à l’acte fondamental.

