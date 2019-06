DÃ©cÃ¨s de M. Louis-Pierre LOUWOWO, le lundi 10 juin 2019 Ã  CrÃ©teil (France)

Les familles LOUWOWO, MADZELA et toute leur parentèle ont la douleur de vous informer du décès de leur époux, père, fils et frère, M. Louis-Pierre LOUWOWO le lundi 10 juin 2019 à Créteil, dans sa 67e année.

M. LOUWOWO, ancien membre du B.N du Mcddi, était président de l’association Diaspora Congolaise pour la Paix et le Developpement-DCPD.

Une veillée se tient ce samedi 15 juin dès 20h dans la salle Le Chrysolite, 4 rue Joliot-Curie 93270 Sevran, Gare Sevran-Beaudottes Rer B (sortie queue de train en provenance de Paris).

Contact: 0684864033

