Gérard LARCHER, Président du Sénat français veut sa part du merdier de la dette odieuse de Sassou-NGuesso

Le communiste Pierre NGolo et le président du Sénat Gérard Larcher

Gérard Larcher, Président du Sénat et Conseiller municipal de Rambouillet, digne représentant d’une force politique en déshérence, au prétexte de réception des homologues présidents de sénats africains, s’est laissé allé à recevoir le président du sénat de la République du Congo Monsieur Pierre Ngolo ; un des plus virulents crypto-communistes du continent africain (admirateur de la Corée du Nord) dont le président Denis Sassou Nguesso vient de s’offrir à la Russie de Vladimir Poutine après avoir fait don du Congo à la Chine de Xi Jinping.





Ce même Congo vient d’être abandonné en rase campagne par le duo Strauss Kahn/ Matthieu Pigasse dans la mission qui leur avait été confiée de faciliter l’obtention d’un hypothétique plan de sauvetage par le FMI de Christine Lagarde.

« Il y a 18 ans, le Congo a promis au FMI qu’il cesserait de contracter des prêts adossés au pétrole pour la première fois. Il a répété cette promesse en 2003, et de nouveau en 2009, cet engagement étant l’un des critères qui lui permettraient de bénéficier un plan de sauvetage à l’époque. Pourtant, cette pratique semble toujours être d’actualité.” – GLOBAL WITNESS



Cet Etat d’Afrique Centrale, riche de pétrole et de toutes sortes de matières premières, est réputé “corrupteur” et prétend toujours s’attirer les bonnes grâces des généreux donateurs, dont la France, au travers de ses représentants… Curieusement aussi l’Europe, de Madame Federica Mogherini n’a jamais trouvé à redire avec les élections truquées de Sassou Nguesso et de leur véritable vainqueur emprisonné depuis trois années. Monsieur Larcher en aurait-il parlé avec Pierre Ngolo, l’occasion était bonne de faire avancer la démocratie en Afrique ? Ou au moins la bonne gouvernance !

Le pouvoir stalinien qui s’est renforcé, dans ce qui fut la capitale de la France Libre du Général de Gaulle, n’a plus rien à voir avec ce dernier. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’aurait jamais toléré que pareil épouvantail soit reçu même par “le machin” comme il appelait aussi le Sénat et qu’il avait voulu supprimer ; et surtout pas d’intervenir en sa faveur, comme Pierre Ngolo n’avait pas manqué de le demander !



“Parmi ces préoccupations, la demande du Congo pour que la France s’engage dans les négociations auprès du Fonds monétaire international présidé par Christine Lagarde pour aboutir à la signature d’un accord qui soit à la fois acceptable et qui permette de tracer un avenir supportable pour les citoyens et la gouvernance.” – Les Dépêches de Brazzaville

Il est difficile de comprendre comment et pourquoi le Président Larcher toujours prompt à donner des leçons d’orthodoxie budgétaire s’affiche avec des individus désignés par la justice fédérale canadienne comme membres d’une organisation criminelle. Le parfum des municipales et la perspective d’une débâcle aux sénatoriales de 2020 est notre principale piste. Le vieil ami congolais et ses fâcheuses habitudes n’est jamais trop loin dès qu’une élection s’approche…

« Invitation acceptée car nous n’oublions pas que Brazzaville a accueilli, à une certaine époque, l’honneur de la France à un moment difficile…Et que, les amis sont comme les étoiles, c’est pendant la nuit qu’on peut les compter. Nous avons pu compter sur le Congo à ce moment-là. Cela ne s’oublie pas », a déclaré le président du Sénat français.



Tandis que le front anti-français se renforce au Mali, cette diplomatie parallèle au coeur des institutions par la 3ème personnalité de l’Etat Français est de nature à affaiblir la parole et la politique étrangère du Président de la République Emmanuel Macron. Elle met en danger la vie des soldats et des ressortissants français sur un continent qui en a assez d’être le tiroir caisse des has-been de la politique internationale en générale et française en particulier. Le Sénat diligent à exposer les péripéties de Monsieur Benalla serait bien inspiré d’ouvrir une commission d’enquête sur les activités congolaises de ses membres.

Source : Collectif SASSOUFIT#

Diffusé le 15 juin 2019, par www.congo-liberty.com

