Retour sur la Nuit du PoolÂ : le bal des hypocrites, le devoir de transparence.

« Sans la liberté de blâmer il n’y a pas d’éloge flatteur », dixit Beaumarchais.

Après le charivari observé après la tenue du gala de bienfaisance du samedi 25 mai, nous versons au débat notre point de vue, les leçons à tirer de cet événement qui aura fait couler beaucoup d’encre.

De la légitimité de la Nuit du Pool.

Qui se souvient que la diaspora congolaise tint un gala de soutien en faveur des victimes des violences armées dans le Pool courant 2017, succédant à la campagne Sos Pool Solidarité de mai 2016 ? Lors de ce premier gala, des artistes de renom avaient honoré la soirée, tels Théo Blaise Nkoukou et Locko Massengo. Les participants s’étaient acquittés d’un droit d’entrée. Ce gala ne soufra d’aucune contestation quant à son opportunité. D’où vient-il qu’un gala similaire organisé trois ans après le siège sanglant et cauchemardesque de la région du Pool suscite des polémiques avant et après sa tenue, que les protagonistes se renvoient des noms d’oiseaux par vidéos et autres supports dont font usage les férus des NTIC ?

Le contexte politique d’alors dans la diaspora et l’activisme du principal porteur du projet avaient été des détonateurs de cette série d’explosions à n’en plus finir, qui au lieu d’être une féerie de feux d’artifice porteurs de couleurs arc-en-ciel elikia pour les infortunés du Pool ressembla, et ressemble à nouveau, à des éclairs déchirant un ciel sombre, celui de la Diaspourie.

Le projet, soutenu avec frénésie par les partisans de la mouvance séparatiste-et pour cause-était réservé, dans sa première mouture, aux seuls ressortissants d’un territoire dévasté qu’ils se devaient de relever par une collecte de fonds devant financer diverses actions-terrain. De nombreux camarades du champ politique ruèrent dans les brancards, dénonçant une approche discriminatoire, un repli identitaire. Le Tout Sauf, entendu comme la volonté de certains politiques d’empêcher coûte que coûte l’émergence d’initiatives ou de figures liées par affiliation au Pool devint un tampon estampillé, à tort ou à raison, à quiconque portait la moindre critique, la moindre réserve, à défaut d’être considéré comme traitre à la région. Vraies informations et fake news alimentent un débat devenu pestilentiel.

Face à l’accusation du repli identitaire, les organisateurs du gala retiennent un slogan allogène aux langues parlées dans le département : La Nuit du Pool, nkim nki nkaka ! Manifestement une ouverture, une invite à Tous. La communication évolua positivement en se calant résolument au champ caritatif et humanitaire. Une inflexion due au ralliement et à l’adhésion à l’association La Nuit du Pool de nombreuses personnalités foncièrement apolitiques, sûrement. Un ancrage résolu dans le champ caritatif, qui interdit dorénavant aux membres actifs toute expression politique partisane. L’association a vocation à recourir aux pouvoirs publics dans les zones d’intervention. Elle peut aussi légitimement recevoir des subventions des mêmes pouvoirs sans perdre sa neutralité.

Malgré ce nouveau management du projet, ses détracteurs s’enfermèrent dans une posture d’opposition de principe et continuèrent à fustiger l’organisation du gala, allant jusqu’à lancer des appels au boycott dans les réseaux sociaux. Un ballet incongru. La révélation de la promptitude à soutenir l’état de guerre dans le Pool sous prétexte de lutte de libération de la Dictature et l’effacement face l’impératif d’aide et de secours aux infortunés du Pool. Une hypocrisie qui devrait laisser place à la solidarité, au soutien sans condition des causes sociales qui apparaissent en filigrane des luttes politiques.

De l’organisation du gala.

A n’en point douter, le premier gala de la Nuit du Pool fut une réussite. L’accueil, l’animation des deux MC et des artistes, le défilé des miss, la restauration furent à l’honneur des organisateurs. Toutefois, on peut regretter les carences au niveau de la sécurité des convives, car se retrouver à la même table avec un sinistre individu connu pour le déni des violences perpétrées par les troupes gouvernementales dans le Pool, un individu pourfendeur des activistes résistants de la diaspora, soupçonné d’en avoir tenté d’enlever un avait de quoi effrayer. Si le gala était ouvert à tous public, l’invocation d’un risque de troubles à l’ordre public aurait légalement fondé le refus d’accès à la soirée. Que ce serait-il passé si ce vil personnage s’était retrouvé en face d’une des victimes de ses délires criminels ?

Les repas servis de façon individuelle sans connaissance de leur confection en cuisine ont pu jeter le doute sur la sécurité alimentaire des convives politiciens ou non craintifs d’empoisonnement…

De la transparence et des perspectives

Des voix s’élèvent ici et là pour demander des comptes aux organisateurs du gala. Il est de mauvais aloi d’exprimer cette requête lorsqu’on a brillé par un manque de soutien criard à l’événement, pis, lorsqu’on a été un des détracteurs patentés.

Si les comptes financiers d’une association ne sont pas soumis à l’obligation de publication, il en est autrement pour toute association ou action appelant à la générosité publique. Il y a obligation légale, suivant les montants et la taille de l’association (cf. un référé de la Cour des comptes en 2015, morale quand on veut instaurer une relation de confiance avec ses donateurs, ici tous ceux qui ont fait acte d’achat de billets, d’accessoires ou de services et autres prestations. Seules les cotisations statutaires propres aux membres de l’association La Nuit du Pool sont sujettes à la discrétion. Même les avances de crédits octroyés par les membres peuvent, d’une certaine manière, s’assimiler à un acte de générosité du public.

Bien qu’il soit compréhensible d’hésiter de jeter en pâture les comptes du gala, il est sain et bénéfique de donner aux soutiens les indicateurs de la réussite ou de l’échec du gala en termes de retombées financières ; ce qui ne remet pas en cause la réussite du gala comme indiqué plus haut. Cela mettra les organisateurs à l’abri de quelconques accusations ou doutes sur l’usage des fonds collectés, fonds qui pourraient être en deçà de l’investissement financier consenti. Les participants à ce premier gala seront fondés à soutenir les éditions ultérieures.

Enfin, les organisateurs du deuxième gala de bienfaisance en faveur des populations en déshérence dans le Pool ont démontré avec maestria leur capacité à gérer le concept fondateur des galas dédiés aux terroirs. Ils se doivent d’assumer la gestion du concept au-delà du seul département du Pool. L’association La Nuit du Pool est en mesure de rééditer l’exploit l’année prochaine en valorisant un autre terroir-pays. Les recettes demeureront l’actif à affecter à l’objet social de l’association.

La Nuit de…nkim nki nkaka !

Antoine Page KIHOULOU

Activiste politique, ancien coordinateur de la campagne Sos Solidarité Pool (1310 euros collectés en mai 2016), actuellement en campagne pour Sauvons Nelson APANGA.

