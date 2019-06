L’acte de dÃ©cÃ¨s du collectif #Sassoufit.

Au moment où se profile le prochain hold-up de monsieur 8% en 2021, les candidatures les plus fantaisistes de ses futurs accompagnateurs à la fraude électorale programmée font florès. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, celle du coordinateur du collectif #Sassoufit apparaît à la fois comme un coup de grâce et une trahison pour tous ceux qui luttent pour la libération du Congo du joug tyrannique du système mafieux de Sassou-Nguesso et du PCT.

L’annonce de cette « candidature » apparaît clairement comme une allégeance annoncée au système criminel du PCT, et met à mal les deux piliers de ce collectif créé en 2014: la promotion de l’Etat de droit et la défense de la démocratie.

Pourtant, bien informé sur la situation sociale, économique et politique du Congo, le coordinateur du collectif #Sassoufit pense être « l’homme providentiel » qui abrègera les souffrances du peuple congolais. Est-ce de la naïveté, de l’ignorance, de la manipulation, ou une future allégeance programmée?

« La politique est d’abord une affaire de convictions. Chacun doit conserver et défendre les siennes ».

Qui peut croire que sans réseaux, sans argent et sans soutien actif de la Françafrique, que le coordinateur du collectif #Sassoufit change le destin de notre pays?

Une telle aventure discrédite la lutte sincère pour l’avènement d’une nouvelle ère dans notre pays d’une certaine frange de la diaspora.

Le régime dictatorial du général Sassou-Nguesso est un régime militaire. Et un dictateur de la trempe de l’assassin du cardinal Emile Biayenda, de Marien Ngouabi, et de bien d’autres, n’organise pas une élection pour la perdre. Se porter « candidat » à cette parodie d’élection, c’est accepter d’accompagner en toute âme et conscience monsieur 8% à se maintenir de manière illégale et illégitime à la tête de notre pays.

Il suffit de regarder dans le rétroviseur de la dernière élection présidentielle pour se rendre compte que le vainqueur, le général Mokoko croupit en prison dans des conditions atroces et y meurt à petit feu, après avoir été condamné à 20 ans de travaux forcés par la cour des criminels de monsieur 8%.

Au delà de l’incrédulité, se pose la question de la sincérité d’une telle démarche. Ce jeune garçon, rationnel et intelligent, a relegué au second plan ses beaux principes inlassablement répétés sur les plateaux télés de France et Nacarre. Il a volontairement effacé de sa mémoire la rosse subie par ses parents et son tabassage en coupe réglée au sein de l’ambassade du Congo à Paris qui était censée le protéger. Cette « candidature » de salon sonne le glas de tout espoir de voir notre pays se lever sous un jour nouveau.

Qui croire encore aujourd’hui dans notre lutte? Les ambitions privées l’emportent sur l’Intérêt général, les trahisons sont devenues des marques de fabrique, et l’insincérité est devenue la règle.

La génération du criminel Sassou-Nguesso a été guidée par le cynisme, le vide et le manque d’ambitions pour notre pays. Après elle, le chaos. Celle du coordinateur du collectif #Sassouffit s’apprête à clouer le cerceuil.

Au delà de sa communication tous azimuts sur les réseaux sociaux, il lui suffit de lire la Constitution » du criminel Sassou-Nguesso mitonnée par Placide Moudoudou pour se rendre à l’évidence que sa « candidature » du coordinateur est une véritable farce. Cette exposition, à défaut d’être savamment calculée est inutile.

Après Ntumi, Kolélas(fils putatif du tyran), Tsaty-Mabiala, le coordinateur du collectif #Sassoufit complète la liste des félons.

Nous luis rappelons avec force « qu’une conviction qui commence par admettre la légitimité d’une conviction adverse se condamne à n’être pas agissante ». Et « si tu n’es pas honnête par conviction, sois-le par intérêt ».

Ton intérêt d’aujourd’hui est celui d’aller à la mangeoire de celui que tu feignais de « combattre » hier après nous avoir floué, et au mépris de toute Morale. Tel est ton choix.

Bien que se sentant tous trahis par ta main secourable au criminel de Mpila, nous poursuivons la lutte avec des compatriotes dont la rectitude morale est encore l’alpha et l’oméga de leur trajectoire. Que ton égarement au bord des eaux troubles de l’Alima ne te fasse pas oublier que « les cigognes sont immortelles ».

Olivier Mouebara.

Diffusé le 22 juin 2019, par www.congo-liberty.com

