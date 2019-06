LETTRE A ANATOLE LIMBONGO-NGOKAÂ : TOUT CANDIDAT A LA PRÃ‰SIDENTIELLE DE 2021 EST CORROMPU ET COMPLICE DE SASSOU-NGUESSO.

De la part de Mingwa BIANGO

A mon cher grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Votre arrestation arbitraire le 27 mars 2016, et celle du Général Mokoko le 17 juin de la même année , pour avoir contesté la victoire volée du dictateur Sassou-Nguesso au scrutin présidentiel de mars 2016, ébranlèrent tous les Démocrates et Patriotes du Congo-Brazzaville.



Loin des yeux, mais près du cœur, la Diaspora congolaise qui milite pour la restauration de la Démocratie et les Droits de l’Homme dans notre pays, a pris sa part de responsabilité dans la lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion , en organisant des manifestations en France, en Grande Bretagne, au Canada et aux USA , pour ne citer que ces pays…







Cher Grand-frère Anatole Limbongo-NGoka ,



Nous aurons toujours une pensée pour tous nos martyrs sacrifiés dès le début de la contestation de la modification de la Constitution illégale de 2002 qui interdisait un nouveau mandat à Sassou-Nguesso, ainsi qu’à toutes les victimes innocentes du Génocide des Laris dans le Pool.



Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Miraculé, vous l’êtes car vous revenez vivant du couloir de la mort, grâce à la mobilisation de tous les Congolais épris de paix et de Justice, à qui vous auriez pu témoigner un minimum de reconnaissance par un petit mot de remerciement. Mais rassurez-vous, cette ingratitude n’est pas seulement vôtre , mais une constante chez les Ex-Prisonniers de Sassou-NGuesso.



Maintenant, toutes nos craintes se tournent vers le Général Mokoko dont le destin, si nous ne redoublons pas d’efforts, risque d’être similaire à celui de l »ancien Président égyptien, Mohammed Morsi, mort le 16 juin 2019 dans les geôles du Maréchal Abdel Fattah al Sissi.





Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Miraculé, vous l’êtes doublement car votre « Paradis » du nom de votre parti politique, vient de recevoir l’agrément du Ministère de l’Intérieur , responsable de votre privation de liberté pendant 30 mois, dont les services ont pour mission la traque et la neutralisation/liquidation des opposants au régime de Sassou-NGuesso. Quelle belle revanche devriez-vous, vous dire ? A moins que vous ne pensiez que vos bourreaux ont changé, puisqu’en ce début du mois de mai 2019, nous avons tous vu le sinistre de l’intérieur Zéphirin Mboulou et le « très grand opposant » Charles Zacharie Bowao célébrer ensemble un heureux événement à Paris .



Je sais pour vous connaître, cher grand-frère Anatole Limbongo-NGoka, que vous n’êtes, ni naïf, et ni stupide pour croire que l’agrément de votre « Paradis » relève du miracle du Saint Esprit, mais plutôt du petit Satan congolais !





Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Selon de nombreux correspondants de presse au Congo-Brazzaville , votre « Paradis » autorisé par Sassou-Nguesso, sera votre machine électorale pour battre ce dernier à l’élection présidentielle qu’il organisera en 2021. Si on en croit toujours la presse, votre candidature poursuivrait le combat du Général Mokoko, votre leader. Si c’est malheureusement votre option demain, il serait plus honorable d’assumer votre traitrise !



Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



« Tout candidat à la présidentielle de 2021 est corrompu et complice de Sassou-Nguesso ».



Les intentions que vous prête la Presse sont tellement gravissimes que je ne m’exprimerai pas avant que votre candidature ne soit formelle, car mon propos à ce sujet est sans complaisance et ma détermination pleine et entière.

Dubitatifs, nous dénoncions déjà la mascarade du scrutin présidentiel de mars 2016,dans un article intitulé : « PRESIDENTIELLERIE 2016 : LE GÉNÉRAL MOKOKO ET MÊME LE PAPE FRANÇOIS PERDRONT FACE AU DICTATEUR SASSOU-NGUESSO ». Point besoin d’être devin pour savoir que dans une République bananière, le vainqueur d’une élection est celui qui est proclamé vainqueur par le ministre de l’Intérieur !

Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Mes parents, dont mon père que vous avez connu, m’ont transmis entre autres valeurs, celle du Travail qui contribue à l’épanouissement de l’Homme, gage de son indépendance et de sa liberté sous-tendue par le slogan « Mouyondzi Travaille et Ravitaille » ; et celle de la Vérité en insistant sur le fait que « A son ami, on lui doit la vérité » , conforter en cela par l’article 1 de la loi du pionnier, dans l’un des paragraphes mentionnait : le pionnier dit toujours la vérité…complété en amont ou en aval par des bobards du type « dans tous ses actes, il obéit aux ordres du Parti ». Alors, allons-y à la Vérité !



Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Militant et jeune activiste politique depuis les années soixante-dix, vous connaissez bien le personnage qui a pris en otage notre pays. Vous savez mieux que personne que le Génocide des Laris est la conséquence du scrutin présidentiel de mars 2016.



« Le Génocide des Laris est la conséquence du scrutin présidentiel de 2016 »



Acteur de la Conférence Nationale Souveraine, vous avez résisté à la corruption financière du Parti de Sassou-NGuesso, et vous savez, comme lors de la précédente élection présidentielle, que certains candidats n’y participent que pour s’enrichir, car recevant le financement de leur campagne électorale du pouvoir dictatorial de Sassou-Nguesso ;



Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



Par conséquent, si vous sombrez dans la folie d’une candidature à la Présidentielle 2021, je me détournerais de vous, en vous fuyant comme la peste, car, ce rendez-vous politique, est celui des truands, des voleurs, des assassins et des ennemis du Peuple Congolais .



Tout candidat à la présidentielle de 2021 est l’ennemi du Peuple congolais ;



Tout candidat à la présidentielle de 2021 est corrompu et complice des crimes de sang et économiques de Sassou-Nguesso ;



Cher Grand-frère Anatole Libongo-NGoka,



La solution pour que nous restaurions la démocratie dans notre pays ne passe pas par un scrutin présidentiel, mais par une révolution pacifique, et le dictateur le sait .



S’ouvrira ensuite une période de Transition démocratique à définir, avec un exécutif bicéphale composé d’un membre de la société civile et un membre du commandement militaire ;



Le Jour où toutes les Congolaises et les Congolais descendront dans la rue, le dictateur et son clan s’enfuiront aussitôt. Plus facile à dire qu’à faire, alors ne perdons plus de temps, et attelons-nous à ces travaux d’Hercule.





Mingwa BIANGO

Diffusé le 22 juin 2019, par www.congo-liberty.com

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter